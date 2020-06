Pracownicy pozytywnie oceniają szefów w dobie koronawirusowego kryzysu

Jak wynika z raportu „Efekt COVID-19 w kontekście środowiska pracy”, przeprowadzonego przez MC2 Innovations, najczęstsze zmiany, które w związku epidemią COVID-19 wdrożyli pracodawcy to: praca zdalna, zlecenie spotkań służbowych w formie telekonferencji oraz ograniczenie bezpośredniego kontaktu z klientem.

Zaledwie 10 proc. organizacji (w tym jedynie 3 proc. w branży IT/telekomunikacja) skróciło czas pracy w zawiązku z pandemią. 14 proc. osób zatrudnionych w branży IT/telekomunikacja zadeklarowało, że ich firma zmieniła strategię długoterminową w związku z wybuchem pandemii.

W 3 proc. firm respondentów (8 proc. firm IT/telekomunikacji) nie podjęto żadnych dodatkowych działań. Żaden z pracodawców badanych nie zawiesił działalności firmy.

Czy organizacje zdały egzamin ze wspierania swoich pracowników w trakcie tak dynamicznych zmian? Biorąc pod uwagę, że to właśnie odpowiednia komunikacja stanowi podstawę dającą poczucie bezpieczeństwa i będącą najlepszym wsparciem w takich momentach, wydaje się, że tak.

Około 70 proc. respondentów dobrze lub bardzo dobrze oceniło sposób komunikacji w swojej firmie.

Z kolei 43 proc. osób zatrudnionych w branży IT lub branży telekomunikacyjnej wybrała najwyższą wartość skali. Ze sposobu komunikacji w organizacji w trakcie trwania epidemii COVID-19 niezadowolonych jest jedynie niespełna 10 proc. Co piąty badany przyjął umiarkowane stanowisko.

Zarówno w całej grupie respondentów, jak również w grupie IT/telekomunikacja, prawdopodobieństwo utraty pracy ocenione zostało jako małe lub bardzo małe. Pracownicy IT i telekomunikacji jeszcze mniej czują się zagrożeni ryzykiem utraty pracy – 67 proc. zidentyfikowało to ryzyko jako niskie.

Praca zdalna

Okazuje się, że dla większości firm przejście w tryb pracy zdalnej nie było wyzwaniem, a pracownicy pozytywnie oceniają taką formę pracy. Zdaniem respondentów jednak tryb zdalny powoduje, że więcej czasu poświęcają na wykonywanie zawodowych obowiązków. Pracownicy deklarują chęć powrotu do biura, natomiast chcieliby, aby część pracy była realizowana właśnie w trybie zdalnym. Potrzebują też, aby firma zapewniła im do tego narzędzia. Zdalny tryb pracy to natomiast codzienność dla IT.

Narzędzia umożliwiające pracę zdalną, z których korzystali respondenci badania (np. komunikatory, aplikacje do wideokonferencji itd.) również zostały pozytywnie ocenione (76 proc. w całej próbie). W grupie IT/telekomunikacja, aż 91 proc. badanych oceniło je pozytywnie, co oznacza, że dla tej grupy praca z wykorzystaniem narzędzi online przebiegała bez większych zakłóceń.

Badani zostali zapytani też, jak oceniają zdolność organizacji do funkcjonowania i realizacji dotychczasowych zadań w trybie pracy zdalnej po zakończeniu epidemii. Tutaj oceny nie były tak entuzjastyczne, ale w całej grupie 55 proc. osób oceniło tę zdolność organizacji dobrze lub bardzo dobrze, w grupie IT/telekomunikacja procent ten był nawet wyższy i wynosił 71 proc.

Przeszkody, utrudniające wprowadzenie pracy zdalnej, które najczęściej wymieniali badani w grupie ogólnej to bariery osobowościowe i organizacyjne. W grupie IT/telekomunikacja 45 proc. badanych wskazało bariery osobowościowe, a 17 proc. - organizacyjne.

W grupie ogólnej 22 proc., w grupie IT/telekomunikacja – 29 proc. osób stwierdziło, że nie widzi żadnych przeszkód we wprowadzeniu trybu pracy zdalnej po zakończeniu epidemii.