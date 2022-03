Pracownicy podpowiadają, jak firmy powinny pomagać Ukraińcom

Z badań wynika, że ponad 80 proc. pracowników deklaruje, że chce, aby ich firma pomagała uchodźcom z Ukrainy. 83 proc. ankietowanych uważa, że pracownicy również powinni zaangażować się w pomoc. Dla firm pomaganie może być również ważnym elementem integracji pracowników.

Jak wynika z badania Dailyfruits, 87 proc. pracowników chce, aby ich pracodawca zaangażował się w pomoc Ukrainie. Co trzeci zapytany deklaruje, że jego firma już to zrobiła, a według 59 proc. planuje takie działania.

88 proc. Polaków dyskutuje obecnie w pracy o formach pomocy dla uchodźców, jakie może zrealizować ze swoim pracodawcą. Za najskuteczniejszą formę wsparcia dla Ukrainy 52 proc. zapytanych pracowników uważa zorganizowanie w firmie zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów.

Jak zauważają eksperci, w obecnej stresowej sytuacji pomaganie może łączyć pracowników. Po okresie pandemii i pracy zdalnej wspólny cel może spoić ponownie zespół. Pomaganie przełamuje bariery między pracownikami, a wspólne doświadczenia łączą ludzi. Zaangażowanie zespołu w wspólny cel może ponownie zintegrować zespół.

Co trzeci pracownik uważa, że taka pomoc i zaangażowanie się pracowników może wzmocnić więzi na linii pracodawca-pracownicy. Dla 26 proc. ankietowanych daje poczucie, że pracuje w firmie, gdzie liczą się ważne wartości humanitarne. 24 proc. widzi umocnienie współpracy z partnerami, klientami czy dostawcami w ramach wspólnie realizowanych działań dla Ukrainy.

Pracownicy pomagają m.in. wpłatami na organizacje humanitarne, pełnią rolę wolontariuszy, przygotowują prywatne zbiórki i noclegi, ale także chcą angażować się w pomoc we współpracy ze swoimi pracodawcami.

Punkt pomocy dla ukraińskich uchodźców w Płocku (fot. PAP/Szymon Łabiński)

Według pracowników aby skutecznie wesprzeć osoby z Ukrainy, można zorganizować w firmie zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych i przekazać je do wskazanych punktów (52 proc.), zorganizować zbiórki wśród pracowników i podwoić zebraną kwotę przez pracodawcę (33 proc.), promować w firmie wpłaty na zbiórkę organizowaną przez wybraną organizację humanitarną (19 proc.), przekazać produkty i udostępnić usługi dla uchodźców z Ukrainy (14 proc.), zorganizować firmowe grupy wolontariuszy (14 proc.).

- Widząc, że wsparcie jest bardzo ważne dla firm i pracowników uruchomiliśmy projekt „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Firmy mogą wysłać przygotowane przez nas paczki żywnościowe m.in. do centrów pobytowych dla uchodźców czy wybranych instytucji i organizacji pomocowych. Pracownicy otrzymują specjalne kody na przygotowane paczki żywnościowe dla uchodźców, finansowane przez pracodawców i decydują gdzie chcą skierować pomoc. Z naszej strony zajmujemy się konfekcjonowaniem, pakowaniem i dystrybucją paczek - wyjaśnia Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits.

Polacy chcą się dzielić

Z badania „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników" wynika ponadto, 74 proc. pracowników deklaruje, że jeśli otrzymałoby wielkanocną, upominkową paczkę żywnościową od pracodawcy, to przekaże ją na wsparcie uchodźców z Ukrainy. Z kolei co czwarty rozważyłby taką możliwość.

Zdaniem 91 proc. uczestników badania, pracownicy bardzo pozytywnie postrzegają pracodawców, którzy angażują się w pomoc dla Ukrainy. Według 48 proc. respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy. W opinii 43 proc. dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych i mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują.

Fundusz Pomocy Ukrainie

To jedne z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze.

Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy w aplikacji Workport. Dzięki niej mogą oni szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski.

WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego.

Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację.

Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004