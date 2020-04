Pracownicy ocenili skuteczność firm w obliczu kryzysu. Czy stanęły na wysokości zadania?

Z badania “Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań” wynika, że niemal ośmiu na dziesięciu pracodawców wprowadziło rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem wśród pracowników oraz klientów.

- Wyniki naszego badania pokazują, jak potrzebne są rozwiązania wzmacniające stabilność zatrudnienia oraz rzetelna komunikacja, zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Bardzo potrzebne już dziś jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą oddalić w czasie czy zminimalizować negatywne konsekwencje pandemii na rynku, których wszyscy się obawiamy np. w postaci zwolnień – wyjaśnia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

CZYTAJ DALEJ »

Sam zakres realizowanych przez firmy działań jest bardzo szeroki. 57 proc.firm informowało swoich pracowników o zagrożeniu, 54 proc. zadbało o odpowiednie przygotowanie miejsc pracy. Ograniczanie bezpośrednich kontaktów wprowadziło 45 proc. pracodawców, na prace zdalną postawiło 40 proc.

26 proc. firm zaoferowało swoim pracownikom także pomoc w opiece nad dziećmi w czasie, gdy rodzice muszą pracować. Niektóre przedsiębiorstwa zapewniają również wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących (6 proc.), a nawet pomoc w zakupach (concierge).

- Pandemia koronawirusa stała się prawdziwym testem szybkości działania, odwagi i odpowiedzialności, na poziomie indywidualnym, naszego najbliższego otoczenia, ale też testem tego, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, sprawdzianem dla różnego rodzaju instytucji, organizacji i oczywiście biznesu – podkreśla Marzena Strzelczak.

Działania informacyjne czy pomocowe, jak wynika z badania, najczęściej dostrzegali pracownicy największych firm, zatrudniających powyżej 500 osób. Różnicę w porównaniu z mniejszymi przedsiębiorstwami widać szczególnie w takich działaniach jak zapewnienie dodatkowego sprzętu ochronnego i formalizacja zasad ograniczających liczbę osób na spotkaniach.

Pozytywne działania swoich pracodawców częściej dostrzegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Ci zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło rzadziej wskazywali pozytywne działania w swoim otoczeniu. Częściej dostrzegali zaś te negatywne, takie jak wysyłanie na przymusowe urlopy (co musiało dotyczyć osób zatrudnionych na umowie o pracę). Takie zróżnicowanie odpowiedzi osób działających w tym samym otoczeniu może wskazywać na gorsze warunki pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Więksi radzą sobie lepiej?

Tylko połowa pracowników dużych firm uważa, że rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę wobec pracowników były wystarczające. Z kolei największy odsetek osób, które oceniły, że pracodawca podjął wystarczające działania, był w mikroprzedsiębiorstwach - tak oceniło niemal trzy czwarte badanych. 45 proc. ankietowanych postrzega dobrze i bardzo dobrze działania swoich pracodawców, a w sumie 70 proc. ankietowanych ocenia je pozytywnie.

Równocześnie 8 proc. ankietowanych już zetknęło się z sytuacją redukcji zatrudnienia. Izabela Zielińska, kierownik HR i administracji jednej ze spółek należących do dużej grupy kapitałowej, w rozmowie z PulsHR podkreśla, że rozmowy z tymi, którzy tracą pracę, mają często wspólny mianownik.

- Sytuacja dziś to jest duże wyzwanie dla pracodawców. Stanęli wobec okoliczności wcześniej nieznanych. Gros osób musi podjąć decyzje o poważnych zmianach. Zazwyczaj to jest wybór: ograniczamy zatrudnienie – znajdujemy inne rozwiązanie. Ja kontaktując się z różnymi ludźmi, którzy się do mnie odzywają, widzę jedną przykrą prawidłowość. W pierwszej kolejności firmy podejmują decyzję o zwolnieniach. Nie rozmawiają z ludźmi, nie szukają innych rozwiązań. Ja wiem, że sytuacja jest dynamiczna, ale może warto usiąść i wspólnie poszukać rozwiązania, zanim odwołamy się do tak restrykcyjnego rozwiązania, jakim jest zwolnienie. Poszukajmy innych rozwiązań, jednak tu chyba potrzebna jest świadomość odpowiedzialności za innych ludzi, dojrzałość.

Przeczytaj: #Koronni łączą siły i walczą o zawodową przyszłość

Pozytywny, jak zauważają autorzy badania, jest fakt, że część pracodawców wysyła pracowników na urlopy – 21 proc. na płatne urlopy wypoczynkowe, a 12 proc. na urlopy bezpłatne. To oznacza, że firmy na razie starają się unikać drastycznych rozwiązań takich jak znacząca redukcja zatrudnienia.

Firmy wspierają otoczenie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu sprawdziło także, jak pracownicy oceniają zaangażowanie firm w pomoc otoczeniu. Prowadzenie przez firmę działań na rzecz otoczenia zewnętrznego najlepiej oceniane jest przez pracowników mikrofirm: 7 na 10 z nich uważa realizowane przez pracodawcę inicjatywy za wystarczające.

W przypadku firm większych odsetek wskazań jest dużo niższy - odpowiednio 58 proc. w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 osób oraz 52 proc. w firmach liczących od 250 do 499 pracowników. Średnio 63 proc. ankietowanych stwierdziło, że zakres wsparcia ich pracodawcy na rzecz otoczenia jest wystarczający.

Przeczytaj: Firmy przekazują miliony na walkę z koronawirusem i spotykają się z krytyką. Czy słusznie?

Istotnym wyzwaniem dla firm, zarówno dużych, jak i z sektora MŚP, pozostaje komunikacja wewnętrzna dotycząca podejmowanych inicjatyw. Co drugi badany i badana nie wie, czy ich pracodawca realizuje dodatkowe działania, które mają na celu wsparcie otoczenia w walce z pandemią koronawirusa.

- Firmy stoją więc teraz przed poważnym zadaniem, jak zapewnić ciągłość działania, przetrwać kryzys, ale i jak skutecznie przygotować się na funkcjonowanie po pandemii. Czy i w jakim stopniu będą się sprawdzać ich strategie biznesowe, w tym te dotyczące zaangażowania społecznego, czy będą adekwatne w zmienionej rzeczywistości? Patrząc na dzisiejsze wspaniałe szerokie zaangażowanie zarówno na poziomie indywidualnym, jak i aktywność biznesu, trzeba jednak pamiętać, że działania filantropijne, choć bardzo potrzebne i ważne, są tylko elementem systemowego podejścia do CSR. Ten sprawdzian, także z odpowiedzialności społecznej, dopiero się zaczął - dodaje Marzena Strzelczak.