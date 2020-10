Pracownicy nie wiedzą, jak chronić dane. A cyberataki wzrosły czterokrotnie

Praca zdalna zmniejsza ryzyko zarażenia koronawirusem, zwiększa natomiast zagrożenie wyciekiem danych osobowych. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało niedawno, że od początku pandemii liczba cyberataków wzrosła o 400 proc.!

Jak wynika z danych GUS, w II kwartale 2020 r. w związku z pandemią pracę zdalną wykonywał co dziesiąty pracownik (Fot. Pixabay)

W czasie pandemii lawinowo wzrosła liczba ataków na nasze komputery.

Powodem takie stanu rzeczy jest fakt, że większość spraw załatwiamy teraz za pośrednictwem Internetu.

Nie pomagają również brak procedur w firmie, nieprzeszkoleni pracownicy oraz niewystarczająca liczba służbowego sprzętu do pracy.

Jak wynika z danych GUS, w II kwartale 2020 r. wskutek związku z pandemią pracę zdalną wykonywał co dziesiąty pracownik. W przeprowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów i serwis ChronPESEL.pl badaniu, 70 proc. Polaków pracujących z domu zadeklarowało, że taka forma daje im większe możliwości i ułatwia pogodzenie obowiązków domowych i rodzinnych z zawodowymi. Ale z powodu słabych zabezpieczeń i braku uwagi samych pracowników nowe możliwości otwierają się również przed cyberprzestępcami...

Przestępcy starają się wykorzystać fakt, że większość spraw załatwiamy obecnie za pośrednictwem internetu. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało niedawno, że od początku pandemii liczba cyberataków wzrosła o 400 proc.! Jak na nowe okoliczności przygotowane są firmy, które wysłały dużą część zespołu do domu?

Zdalne lekcje na służbowym komputerze

Wyniki przeprowadzonego we wrześniu badania wskazują, że tylko niewiele ponad 30 proc. pracowników może wykonywać obowiązki, korzystając ze sprzętu służbowego. Co piąty nie ma w ogóle takiej możliwości. Powoduje to sytuację, w której osoby pracujące zdalnie zmuszone są wykorzystywać swój prywatne komputery, a firmy nie mają kontroli, czy są one odpowiednio zabezpieczone.

Prawie połowa pracowników (46 proc.) przyznaje się, że pożytkuje sprzęt służbowy nie tylko do czynności związanych z pracą. Wśród aktywności ankietowani najczęściej wskazali sprawdzanie prywatnych e-maili (80 proc.), załatwianie spraw bankowych (65 proc.), zakupy online (51 proc.) oraz korzystanie z mediów społecznościowych (47 proc.).

Co dziesiąty pracownik przyznał, że z jego sprzętu firmowego korzystają też pozostali domownicy. Co trzeci taki przypadek związany jest z koniecznością udziału dzieci w zajęciach online. W tym czasie rodzice tracą kontrolę nad komputerem i nie mają wpływu, jak ze sprzętu będzie korzystała ich pociecha. To bardzo nieostrożne - m.in. w sytuacji, w której największe banki oraz instytucje publiczne codziennie ostrzegają o oszustach podszywających się pod nich w Internecie.

Czytaj więcej: W czasie pandemii pracownicy groźni, jak nigdy wcześniej. Firmy muszą uważać Pracownicy udostępniają domownikom nie tylko służbowe komputery. 45 proc. ankietowanych korzysta w pracy również z firmowych przenośnych nośników danych. Co piąty z nich użycza ich w razie potrzeby bliskim. W przypadku nieodpowiednio zabezpieczonego komputera (stary, nieaktualny program antywirusowy bądź jego darmowa wersja) lub braku nawyku skanowania za każdym razem dysku zewnętrznego może się to wiązać z zainfekowaniem sprzętu wirusem lub instalacją oprogramowania, dzięki któremu cyberprzestępcy zyskają do niego dostęp. - Niestety, zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, ułatwiamy cyberprzestępcom dostęp do naszych komputerów i narażamy na kradzież dane osobowe. Odpowiednie zabezpieczenie komputera, tabletu lub telefonu, z którego na co dzień korzystamy, powinno być priorytetem. Należy również pamiętać, by zachować czujność podczas obecności w sieci. Zatem nie klikajmy w podejrzane linki otrzymane w mailach lub SMS-ach, a zakupy i transakcje bankowe róbmy tylko za pośrednictwem oficjalnych stron lub aplikacji. Nie stosując się do tych zasad, możemy narazić się na poważne konsekwencje – ostrzega Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl. Wskazuje też, że przestępcy mogą próbować wykorzystać zdobyte w ten sposób dane osobowe, by - podszywając się pod ich właściciela - wyłudzić pożyczkę, kupić drogi sprzęt elektroniczny na raty lub wziąć w leasing samochód. - Dodatkowo, myśląc o ochronie danych osobowych, musimy mieć na uwadze również to, że nawet najlepiej zabezpieczony komputer i daleko posunięta ostrożność nie ustrzeże nas w sytuacji, w której do wycieku dojdzie w którejś z firm lub w urzędzie przetwarzającym informacje na nasz temat - podsumowuje Drozd. Ale na tym nie koniec... Fala ataków Wyniki badania ChornPESEL.pl wskazują, że pracujący zdalnie nie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem ochrony danych osobowych. Wpływ na to ma fakt, że tylko niespełna połowa (48 proc.) firm opracowała odpowiednie procedury na tę okoliczność. Jednocześnie 52 proc. pracowników nie wie, w jaki sposób ich pracodawca zabezpiecza dane osobowe. To pierwszy sygnał ostrzegawczy. Brak odpowiedniego przeszkolenia widać również w innych sytuacjach. Pomimo zaleceń ze strony pracodawcy co czwarta osoba w trakcie pracy wyłącza szyfrowanie połączenia sieciowego na swoim komputerze. Warto też dodać, że z takich zabezpieczeń w postaci szyfrowanej sieci VPN korzysta tylko niespełna 2/3 firm. To, w połączeniu z większą liczbą ataków hakerów, zwiększa zagrożenie wycieku danych osobowych pracownika, który korzysta z niezabezpieczonego komputera. - W przypadku ochrony danych osobowych w sieci możemy mówić o dwóch liniach obrony. Pierwszą jesteśmy my – użytkownicy internetu. To od naszych decyzji zależy, czy narazimy się na niebezpieczeństwo, klikając na przykład w podejrzany link albo otwierając wiadomość od fikcyjnego sklepu internetowego. Drugą linią obrony są zabezpieczenia w urządzeniach. Programy antywirusowe i szyfrowanie sieci pomogą w przypadku, gdy pobierzemy niewłaściwy plik lub jeśli pracujemy z zastrzeżonymi dokumentami – ostrzega Bartłomiej Drozd. Jak dodaje, firmy, które nie edukują pracowników oraz nie inwestują w odpowiednie zabezpieczenia sprzętu otwierają drzwi cyberprzestępcom. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że ryzyko dotyczy także klientów, których dane osobowe są przetwarzane przez osoby pracujące z domu. – Pracownicy mogą być pierwszą i najskuteczniejszą linią obrony przed zagrożeniami. Ważne, by szkolenia wpisywać do strategii cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Dzięki temu personel może zostać właściwie przygotowany do stawienia czoła internetowym zagrożeniom – mówi Jolanta Malak, dyrektor Fortinetu w Polsce. Licz się z konsekwencjami Przede wszystkim pracownicy powinni rozumieć konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa, mieć świadomość, w jaki sposób może ono wpłynąć na firmę i na nich samych. Znaczenie takiego strategicznego podejścia w skali całego przedsiębiorstwa podkreślono w ankiecie Forbes Insights z 2019 roku, przeprowadzonej wśród ponad 200 osób na stanowisku CISO (Chief Information Security Officer). Zapytani o działania z dziedziny bezpieczeństwa, jakie planują wdrożyć w ciągu najbliższych pięciu lat, 16 proc. zwróciło uwagę na tworzenie „kultury bezpieczeństwa”. To krok w dobrym kierunku, a wszystkie procesy związane z cyberhigieną powinny uwzględniać działania CISO. Ich rolą pozostaje uświadomienie pracownikom konieczności przemyślanego działania w sieci. Można to osiągnąć na różne sposoby. Jak wynika z ankiety firmy Trend Micro, 85 proc. respondentów przyznaje, że instrukcje dotyczące bezpieczeństwa wydawane przez kierownictwo traktuje poważnie. 81 proc. natomiast zgadza się z twierdzeniem, że bezpieczeństwo teleinformatyczne to sprawa, za którą również pracownicy są odpowiedzialni. I wreszcie: 64 proc. badanych stwierdziło, że zgadza się ze stwierdzeniem iż korzystanie z prywatnych aplikacji na urządzeniach służbowych stwarza ryzyko dla cyberbezpieczeństwa w pracy. Wiceprezes Trend Micro ds. badań nad bezpieczeństwem Rik Ferguson ocenił, że to naprawdę pocieszające - widzieć tyle osób, które poważnie traktują porady zespołów informatycznych w swoich firmach. Dziwi zarazem postawa 15 proc. pozostałych, którzy podchodzą do tego inaczej. - Jednocześnie ci sami ludzie przyjmują swą rolę w łańcuchu bezpieczeństwa w ramach organizacji, której są częścią. Omawiane problemy przekładają się na świadomość i konkretne zachowania. Żeby to wzmocnić, firmy i organizacje muszą brać pod uwagę wewnętrzną różnorodność i dostosowywać treści szkoleniowe do konkretnych grup pracowników - poradził ekspert.

