Wbrew powszechnej obawie, pracownicy nie tracą na przenoszeniu produkcji do innych krajów. Proces globalnego podziału produkcji nie wpływa negatywnie na płace ani na inne warunki pracy - twierdzą ekonomistki z Politechniki Gdańskiej. Jak wyliczyły, na skutek globalizacji łańcuchów produkcji przeciętny pracownik w Europie stracił jedynie 30 euro w skali roku. Znaczącemu pogorszeniu nie ulegają też pozostałe warunki pracy.

Autor: AT

• 11 lip 2021 8:00





W kontekście rynków pracy, fragmentaryzacja produkcji nie jest czymś, co zagraża pracownikom i obniża ich wynagrodzenie (fot. shutterstock)

REKLAMA

Ekonomistki opublikowały badania, w których obalają tezę, że rodzimi pracownicy tracą na tym, że ich przedsiębiorstwa angażują się w globalne łańcuchy produkcji, wykorzystując półprodukty z innych krajów.

Przekonują, że w kontekście rynków pracy, fragmentaryzacja produkcji nie jest czymś, co zagraża pracownikom i obniża ich wynagrodzenie.

Ekonomistki przeanalizowały prawie 9 milionów pracowników z większości krajów europejskich w okresie 10 lat. To pierwsze tego typu badanie łączące dane z różnych sektorów i krajów z danymi o produkcji krajowej.

W krajach rozwiniętych powszechna jest obawa, że globalizacja może mieć negatywny wpływ na rynek pracy. Dla przykładu, badania naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) wskazują, że proces przenoszenia rodzimej produkcji z USA do krajów, gdzie wytwarza się taniej, w tym do Chin, może likwidować miejsca pracy w niektórych sektorach.

Tymczasem, jak wynika z badań dr hab. Joanny Wolszczak-Derlacz, dr hab. inż. Aleksandry Parteki i dr Dagmary Nikulin, ekonomistek z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w Europie przenoszenie produkcji za granicę, w celu, na przykład optymalizacji kosztów produkcji, nie musi oznaczać ani niższych płac, ani gorszych warunków pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Pandemia COVID-19 demoluje planowanie produkcji

- Fakt, że poszczególne etapy wytwarzania dóbr mają miejsce w różnych krajach, chodzi tu o fragmentaryzację produkcji, w marginalny sposób wpływa na poziom płac - mówi dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz z Politechniki Gdańskiej, kierownik badań.

Gdyby kraje europejskie nie pogłębiły zaangażowania w globalne łańcuchy wartości i pozostały na poziomie z roku 2005, to po dziesięciu latach średnie roczne wynagrodzenie pracownika byłoby większe jedynie o 30 euro.

Przeniesienie produkcji nie szkodzi pracownikowi

Jedna czwarta wartości produkcji w Polsce zależy od półproduktów wytworzonych za granicą. Na Węgrzech, w Irlandii czy w Czechach jest to około 40 proc., a w Luksemburgu - nawet 55 proc. Dla porównania, w takich krajach jak Stany Zjednoczone i Chiny, krajowa produkcja odbywa się głównie z wykorzystaniem rodzimych komponentów - udział importowanych dóbr w lokalnej produkcji oscyluje na poziomie 10 proc. - wynika z badań.

- Postępująca fragmentaryzacja produkcji sprawia, że bardzo trudno jest jednoznacznie zdefiniować, gdzie został wytworzony dany produkt. Na przykład iPhone czy Dreamliner bazują na komponentach wytworzonych w wielu krajach. Przenoszenie części produkcji za granicę wbrew pozorom nie pogarsza sytuacji pracowników - mówi dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz z Politechniki Gdańskiej Wskaźnik zależności produkcji od importowanych produktów (Źródło: Politechnika Gdańska) - Negatywny wpływ na płace dotyczy jedynie pracowników na najniższych szczeblach i ma wymiar marginalny - dodaje. Jak zaznacza na wynagrodzenie większy wpływ mają indywidualne cechy pracownika i charakterystyki firm gdzie są zatrudnieni, takie jak wykształcenie, wiek, płeć, warunki zatrudnienia, dotychczasowe doświadczenie w zawodzie, czy wielkość firmy. Warunki pracy to nie tylko pieniądze Ponadto ekonomistki z Politechniki Gdańskiej wykazały, że w branżach chętniej przenoszących produkcję do krajów, gdzie koszty wytworzenia są niższe niż na rodzimych rynkach, nie obserwuje się większego udziału nadgodzin w czasie pracy. Zatrudnieni muszą jednak częściej mierzyć się z mniej stabilnym wynagrodzeniem. - Na godziwą pracę (ang. decent work) wpływają nie tylko tzw. twarde warunki - czyli płaca, czas pracy czy stabilność zatrudnienia. Coraz większe znaczenie mają także „miękkie” aspekty - mówi dr Dagmara Nikulin z Politechniki Gdańskiej. Czytaj też: Produkcja coraz mniej zatrudnia. Tak słabego wyniku nie było od 9 lat Chodzi tu o atmosferę i społeczne otoczenie pracy, czyli o to jak dana osoba czuje się w firmie, kwestie presji pracodawcy, ale też perspektywy rozwoju zawodowego oraz intensywność pracy. - Warunki pracy powinny być analizowane w szerszej perspektywie niż tylko płacy czy czasu. Postrzeganie dobrobytu pracowników tylko przez pryzmat wynagrodzeń jest olbrzymim uproszczeniem - mówi dr hab. inż. Aleksandra Parteka, współautorka badań z Politechniki Gdańskiej. - Dodatkowym wyzwaniem są zmiany w charakterze pracy wynikające z szybkiego postępu technologicznego, na przykład wprowadzaniu rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji - dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU