Pracownicy nie chcą pracować wyłącznie zdalnie. 7 na 10 osób lubi chodzić do biura

Mindspace, operator elastycznych, butikowych przestrzeni biurowych, przeprowadził globalne badanie opinii pracowników. Okazuje się m.in., że praca w godz. 9-17 jest już zjawiskiem coraz rzadszym, a prym wiedzie model hybrydowy.

Wszystko to z uwagi na elastyczność, którą pracownicy traktują jako kluczowy czynnik wpływający na ich satysfakcję z pracy.

Ponad połowa (51 proc.) lubi zmianę atmosfery, jaką oferuje praca w siedzibie firmy, a 47 proc. lubi mieć poczucie przynależności do zespołu lub organizacji.

Zdecydowana większość, czyli ponad 9 na 10 osób (92 proc.) uważa, że elastyczność w miejscu pracy jest dla nich ważna, a ponad połowa stwierdziła, że jest bardzo ważna. Oznacza to, że wysoko cenione jest dawanie pracownikom swobody w zakresie wyboru miejsca pracy i autonomii w zarządzaniu godzinami pracy.

Elastyczność została uznana za najważniejszy atut – uplasowała się wyżej niż premia, bezpłatne posiłki, świadczenia zdrowotne czy rozwój zawodowy.

Dom kontra biuro

Skoro przeciętny pracownik spędza w biurze 3,7 dnia tygodniowo, to oczywiste jest, że upowszechnił się hybrydowy model pracy. Badanie Mindspace wykazało, że tylko jedna trzecia ankietowanych nadal pracuje w biurze przez cały tydzień, a jedna piąta tylko przez 1-2 dni.

Co ciekawe, więcej osób (51 proc.) stwierdziło, że pracuje bardziej produktywnie w środowisku biurowym niż w domu (29 proc.). Ogólnie rzecz biorąc, nie miało znaczenia, czy biuro było małe i własne, czy duże i dzielone z innymi współpracownikami – dla ankietowanych było to miejsce, w którym wykonywali znacznie więcej.

Większość pracowników (69 proc.) stwierdziło, że lubi chodzić do biura, a co czwarta osoba „bardzo lubi”. Tylko 15 proc. badanych nie lubi pracować w biurze. Wszystkie te dane wskazują na to, że pracownicy potrzebują równowagi. Chcą czerpać to, co najlepsze z obu modeli. Choć czasem dobrze jest zrezygnować z dojazdów do pracy i cieszyć się komfortem pracy w domu, ludzie potrzebują również energii i produktywności, które wynikają z przebywania w biurze.

Poczucie przynależności

Większość osób (85 proc.) stwierdziło, że praca w domu nie wpływa na kulturę firmy, a pracownicy nadal czują się związani z pracodawcą. Jednak większość z nich (60 proc.) lubi towarzyski aspekt przychodzenia do biura. Ponad połowa (51 proc.) lubi natomiast zmianę atmosfery, jaką oferuje praca w siedzibie firmy, a 47 proc. lubi mieć poczucie przynależności do zespołu lub organizacji.

Wydarzenia towarzyskie w pracy