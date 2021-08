Pracownicy mogą wrócić do biur, ale... muszą się zaszczepić

Pracownicy zatrudnieni w nowojorskich oddziałach banku Citigroup będą musieli się zaszczepić, by wrócić do biura. Tego oczekuje pracodawca.

Jak informuje CNN, pracownicy zatrudnieni w banku Citigroup będą musieli się zaszczepić, by wrócić do biura w modelu hybrydowym - dwa dni w tygodniu. Dotyczy to centrali w Nowym Jorku, a także innych biur w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku: Chicago, Bostonie, Waszyngtonie i Filadelfii.

W pozostałych jednostkach bank zachęca do szczepień, nie stawia jednak wymagań w tej kwestii. Pracownicy tych oddziałów są zobowiązani do noszenia masek, a także do robienia szybkich testów, zorganizowanych przez firmę - niezależnie od statusu szczepień.

CNN podkreśla, że Citi to kolejny bank nakazujący pracownikom szczepienia. Morgan Stanley w czerwcu zakazał wszystkim nieszczepionym pracownikom, klientom i gościom przebywania w swoim nowojorskim biurze. Jefferies wykonał podobny ruch, dopuszczając do biura tylko zaszczepionych pracowników.

Również w Google do pracy w biurach wrócą tylko zaszczepieni. Polityka ta początkowo zacznie obowiązywać w amerykańskich kampusach, a następnie zostanie wdrożona na całym świecie. Ostatecznie obejmie 144 tys. pracowników.

Warto przypomnieć, że w Polsce ewentualne polecenia zaszczepienia wykraczają poza kompetencje pracodawcy.

- Pracodawca nie może zatem oczekiwać od pracowników zaszczepienia się, wydając im polecenia służbowe. Takie polecenia wykraczają poza kompetencje pracodawcy i nie muszą być wykonywane przez pracowników - wyjaśnia Łukasz Kuczkowski, partner w kancelarii Raczkowski.

Tymczasem z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator wynika, że zdecydowana większość polskich przedsiębiorców (80 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że pracodawca powinien mieć dostęp do informacji, ilu pracowników jego firmy zostało zaczepionych. 20 proc. pracodawców jest temu przeciwna.

Także zdecydowana większość przedsiębiorców (80 proc. ) zgadza się ze stwierdzeniem, że pracodawca powinien mieć dostęp do informacji, którzy konkretnie pracownicy są zaszczepieni. 20 proc. nie chce mieć takiej wiedzy.

