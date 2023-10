Pracownicy mogą już walczyć o dodatkowe pieniądze. Czeka nas lawina spraw w sądach pracy

Pilot uznał, że jest to niesprawiedliwe, bo próg liczby godzin uprawniających do ekstra pieniędzy, w przypadku osób zatrudnionych na niepełnym etacie, powinien być proporcjonalnie obniżony (w jego przypadku o 1/10).

Jak informuje "Business Insider" wyrok TSUE jest przełomowy. Omawiana przez sędziów sprawa dotyczyła pilota z Niemiec, który pracował na 9/10 etatu. Mógł liczyć na dodatkowe wynagrodzenie, ale by je otrzymać musiał przekroczyć odpowiednią liczbę godzin "czynności lotniczych" w miesiącu. Jednak jego pracodawca nie ustalił odrębnych, niższych progów dla zatrudnionych na część etatu. W praktyce oznaczało to, że aby dostać wynagrodzenie za nadgodziny, musieli przepracować tyle samo godzin co piloci pełnoetatowi.

Niemiecki sąd, który pierwszy zajął się sprawą, chciał sprawdzić to, czy odmowa obniżenia progów godzin byłaby zgodna z unijnym porozumieniem ramowym dotyczącym pracy w niepełnym wymiarze godzin. O rozwianie wątpliwości poprosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

A ten - jak podaje "Business Insider Polska" - uznał, że przepisy krajowe uzależniające zapłatę dodatkowego wynagrodzenia od przekroczenia tej samej liczby godzin pracy (jednolitego progu) oznaczają mniej korzystne traktowanie osób z niepełnym etatem. Taka dyskryminacja jest niedopuszczalna.

Wyrok TSUE może namieszać w polskim prawie pracy

Okazuje się, że wyrok TSUE może mieć wpływ na sytuację pracowników w Polsce. Chodzi o art. 151 par. 5 kodeksu pracy, który mówi o tym, że firma i pracownik zatrudniony na niepełny etat ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad wymiar czasu pracownika, których przekroczenie uprawnia tego ostatniego do dodatku do wynagrodzenia (50 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia).

Jak tłumaczy "Business Insider", jeśli pracownik jest zatrudniony na pół etatu i od poniedziałku do piątku pracuje przez cztery godziny dziennie, to strony mogą ustalić, że dodatek przysługuje mu np. dopiero od momentu, gdy pracownik przekroczy w danym dniu piątą albo szóstą godzinę pracy. Jeśli nic nie ustalą w tej kwestii, to dodatek będzie przysługiwał na zwykłych zasadach, takich, jakie obowiązują osoby z pełnym etatem, czyli po przekroczeniu ośmiu godzin pracy w danym dniu. A to — jak wskazaliśmy — TSUE uznał za niedopuszczalne. Taka informacja może więc wywołać u pracowników chęć wyjaśnienia tych nieścisłości w sądach pracy.

