Pracownicy i pracodawcy razem. Tylko grając do jednej bramki, pokonają koronawirusa

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach kampanii „Solidarni Zwyciężymy” zapytano Polaków o to, w jaki sposób pracownicy mogą najbardziej skutecznie pomóc firmie radzić sobie ze skutkami epidemii.

Według nich głównym zadaniem pracowników jest wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie pracy i zachowaniu restrykcyjnych warunków - tak wskazało aż 40 proc. ankietowanych. Co trzeci stwierdził także, że pracownicy pełnili istotną rolę przy dostosowaniu się przedsiębiorstwa do nowych zaleceń. 35,4 proc. Polaków potwierdza, że skutecznym sposobem na wsparcie pracodawcy była więc zgoda pracownika na zmianę organizacji pracy, jak np. obniżenie wymiaru czasu pracy, zmiana miejsca czy zmiany organizacyjne. Co czwarty Polak (27,6 proc.) wskazuje także, że ważnym zadaniem pracowników jest poszukiwanie nowych pomysłów oraz sposobów na poradzenie sobie z trudnościami.

Co ciekawe to samo pytanie zadano pracodawcom. Okazuje się, że w znacznie większym stopniu doceniają oni kreatywność pracowników oraz ich gotowość na wprowadzenie zmian dostosowawczych. Wyniki nie tylko potwierdzają, że w trosce o wspólne dobro umiemy współpracować nawet w najtrudniejszych sytuacjach, lecz także, że w wyniku pandemii kompetencje takie jak adaptacja do zmian i kreatywność zyskały w firmach na znaczeniu.

- Pandemia koronawirusa, mimo tego że nas bardzo zaskoczyła, nauczyła nas - zarówno pracodawców i pracowników - dużej elastyczności i dostosowania się do kryzysowej sytuacji i nowych wyzwań - mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak dodaje, widać to od początku uruchomienia tarczy finansowej. PFR wsparł w tym czasie ponad 335 tysięcy polskich firm i ponad 3 mln zatrudnionych przez nie pracowników.

- Historie tych ludzi pełne są nie tylko przykładów solidarnej współpracy, ale również źródłem motywacji dla wielu i potwierdzeniem, jak ogromny potencjał drzemie w polskich przedsiębiorcach. Niewątpliwie dzięki zdobytym w tych trudnych dla wszystkich miesiącach doświadczeniom i umiejętnościom, pracodawcy oraz pracownicy będą odporniejsi na ewentualne kryzysy w przyszłości - twierdzi Borys.

Home office na szybko

Poza dostrzegalnymi gołym okiem zmianami w obszarze prowadzenia biznesu i funkcjonowania firm, pandemia koronawirusa przyniosła wyzwanie w jeszcze jednym bardzo istotnym obszarze.

Organizowany przez pracodawców w przyspieszonym tempie home office mocno zachwiał relacjami z oraz pomiędzy pracownikami. Do tego dołączyło poczucie izolacji i lęk o najbliższą przyszłość (32,8 proc. Polaków wciąż obawia się możliwości utraty swojej pracy w efekcie wpływu pandemii na ich firmę) i o to, co czeka nas po powrocie do względnej normalności.

- To aspekty, które nie pozostały bez wpływu na poziom motywacji do pracy wielu z nas. Aż 33,6 proc. pracodawców i przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej zaobserwowało w tym czasie mniejsze zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Te dane nie powinny demotywować pracodawców, a raczej być wskazówką, o co trzeba będzie zadbać w przyszłości postpandemicznej - wskazują przedstawiciele PFR.

Jednak wszystko wskazuje na to, że w wielu firmach home office zostanie na dłużej. Nie w tak skrajnym wydaniu, jak w czasie lockdownu, ale w modelu mieszanym.

- Okoliczności związane z pandemią COVID-19 są szansą dla firm do zakwestionowania obecnego sposobu postrzegania pracy i nadania jej nowego kształtu w przyszłości. W „nowej normalności” - w reakcji na zaistniałe okoliczności oraz w miarę wprowadzania nowych metod pracy - nastąpi upowszechnienie się pracy hybrydowej charakteryzującej się większą elastycznością co do miejsca pracy, dostosowania otoczenia pod kątem maksymalizacji zaangażowania i produktywności oraz dopasowania do stylu życia i pracy poszczególnych pracowników - uważa Darrius Jones, executive vice president oraz chief strategy officer w firmie technologicznej Poly. Jak wskazuje, to nie miejsce, a cel pracy, jej efekt, będą się liczyły.

Komunikacja wewnętrzna

Niewątpliwie w związku z nowymi warunkami bieżąca komunikacja z pracownikami, tak niezbędna w przeprowadzaniu procesu zmian, może okazać się trudniejsza, ale nie można jej pominąć i nie docenić jej roli. Tym bardziej, że według badania blisko 55 proc. Polaków chciało być informowanych o tym, jakie działania w celu poradzenia sobie ze skutkami kryzysu podejmuje firma w której pracują.

Pandemia koronawirusa okazała się prawdziwym testem dla jakości narzędzi i rozwiązań, jakich używają firmy w komunikacji wewnętrznej. Chaos komunikacyjny nigdy nie wróży niczego dobrego - stąd tylko krok do snucia plotek, czarnych scenariuszy i spotęgowanej obawy zarówno o własne zdrowie, jak i stabilność zatrudnienia. Stąd komunikowanie rzetelnych informacji było na wagę złota.

Taki test przeszła np. Cedo, która produkuje m.in. artykuły foliowe do gospodarstw domowych. - To był bardzo wymagający czas dla wszystkich, w naszym przypadku dodatkowym wyzwaniem była zróżnicowana struktura firmy. Wiedzieliśmy, że musimy mówić jednym głosem, dostarczyć każdemu pracownikowi taką samą liczbę informacji - bez względu na to, czy ma dostęp do służbowego maila, czy jest pracownikiem produkcji - opowiada Dominika Frydlewicz, HR manager w Cedo Polska.

Jak dodaje, chcieli, aby wszyscy pracownicy otrzymali komplet rzetelnych informacji na temat koronawirusa i wiedzieli, jakie środki ostrożności mają stosować, aby uchronić się od zarażenia i czuć się bezpiecznie w pracy.

- Komunikacja wewnętrzna w czasie koronawirusa powinna być szybka, systematyczna, otwarta i odpowiedzialna. Dotyczy ona bieżących wytycznych formalnych dla naszych ośrodków dializ, ale także sytuacji w firmie i planów na najbliższe tygodnie. Nie boimy się też komunikatów z pokrzepiającym słowem czy wyrazami uznania dla pracowników. Nasze ośrodki znajdują się w całym kraju i teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne nam poczucie jedności i empatia - dodaje z kolei dr Tomasz Prystacki, prezes Fresenius Medical Care Polska i Fresenius Nephrocare Polska.

Co jeszcze pokazało badanie PFR? Branie pod uwagę i dostrzeganie potrzeb obu stron wydaje się mieć teraz szczególne znaczenie - 44,7 proc. społeczeństwa oraz 48,6 proc. pracodawców zgodnie przyznają, że solidarna współpraca tych dwóch grup odgrywa kluczową rolę w procesie wychodzenia firmy z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.