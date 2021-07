Pracownicy fizyczni narzekają głównie na jedną rzecz. I chyba mają rację

Mimo że pandemia koronawirusa podkreśliła znaczenie wielu specjalizacji kwalifikowanych jako praca fizyczna, blisko 2 na 3 fachowców badanych przez Pracuj.pl uważa, że jest ona społecznie niedoceniana. Ponadto połowa uważa, że praca fizyczna jest ogółem ceniona mniej niż biurowa.

• 13 lip 2021 13:50





Blisko 2 na 3 fachowców badanych przez Pracuj.pl uważa, że praca fizyczna jest społecznie niedoceniana (fot. Shutterstock)

Badani przez Pracuj.pl fachowcy zauważają, że w trakcie pandemii COVID-19 znaczenie specjalizacji związanych z pracą fizyczną wzrosło.

Ponad połowa badanych pracowników fizycznych twierdzi, że działania białych kołnierzyków są uważane za bardziej wartościowe niż te realizowane przez fachowców.

Niespełna 30 proc. badanych zadeklarowało zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Grupą badanych, która najczęściej wyrażała taką opinię są budowlańcy – taką opinię wyraziło 41 proc. z nich.

Czy możemy sobie wyobrazić współczesny świat bez istnienia budowlańców, kierowców zawodowych, magazynierów czy pracowników produkcji? Odpowiedź jest oczywista. Nie. Mimo to zawody te muszą mierzyć się z wieloma krzywdzącymi stereotypami.

Praca fizyczna niedoceniona

Jak wynika z badania Pracuj.pl „Kariera okiem fachowca”, zdecydowana większość pracowników fizycznych dostrzega rozdźwięk między realnym znaczeniem ich pracy a jej powszechnym odbiorem. Blisko 7 na 10 respondentów Pracuj.pl (68 proc.) uważa, że praca fizyczna odgrywa ważną rolę w społeczeństwie, ale jest ona często niedostrzegana. 63 proc. badanych sądzi, że praca fizyczna jest niedoceniana przez większość osób.

Źródło: Pracuj.pl

- Minione kilkanaście miesięcy pandemii to dla nas wszystkich ważna lekcja tego, jak wiele zależy w trudnych czasach od zadań wykonywanych przez przedstawicieli takich profesji jak np. magazynierzy, kurierzy kierowcy, budowlańcy czy pracownicy produkcji. To oczywiste, że dla fachowców przy wyborze pracy na pierwszym miejscu liczą się takie czynniki jak np. wynagrodzenie, gwarancja stabilnej pracy, wygoda w podróży do pracy. Jednak odpowiedzi badanych pokazują, że zbyt mało docenianym elementem jest budowa u pracowników przekonania o znaczeniu ich pracy i jej wpływie na rzeczywistość. W komunikacji z fachowcami warto podkreślać także ten aspekt zatrudnienia w konkretnej firmie. Oczywiście to tylko początek drogi. By faktycznie zmienić społeczny odbiór pracy fizycznej potrzebne jest o wiele więcej – komentuje Agnieszka Bieniak, dyrektor HR w Grupie Pracuj.

Przeczytaj: Rekrutacja niebieskich kołnierzyków, to prawdziwe wyzwanie Praca biurowa bardziej wartościowa Badani przez Pracuj.pl fachowcy zauważają, że w trakcie pandemii COVID-19 znaczenie specjalizacji związanych z pracą fizyczną wzrosło. Uważa tak 61 proc. respondentów. Można to było bardzo wyraźnie obserwować zarówno w przypadku rosnącego popytu na dostawców i kurierów, jak i np. popytu na pracę w magazynach, na halach produkcyjnych czy w budownictwie. Wzrost znaczenia pracy fizycznej w pandemii nie zmienił jednak ogólnego postrzegania pracowników. Według respondentów w wielu wypadkach praca biurowa jest postrzegana jako bardziej wartościowa niż fizyczna. Ponad połowa badanych pracowników fizycznych twierdzi, że działania białych kołnierzyków są uważane za bardziej wartościowe niż te realizowane przez fachowców. Jednocześnie badania pokazują, że respondenci mają przekonanie o wartości własnych działań – tylko co piąty badany uważa, że praca fizyczna nie jest równie ważna jak praca biurowa. źródło: Pracuj.pl Wpływ pandemii na sytuacje pracowników W próbie badawczej przygotowanej na potrzeby raportu uwzględniono zmierzenie opinii pięciu kategorii zawodowych: budownictwo, wykończenie, montaż; magazynowanie; produkcja i operatorzy maszyn; kierowcy, kurierzy i dostawcy; inne usługi. Według badań ponad 4 na 10 badanych fachowców potwierdza, że ich sytuacja zawodowa pogorszyła się w trakcie pandemii COVID-19. Najczęściej z trudnościami mierzyli się pracownicy z kategorii budownictwo, wykończenia i montaż (53 proc.). Lepiej sytuacja wyglądała w wypadku innych usług (46 proc.) oraz produkcji i operatorów maszyn (44 proc.). Najrzadziej na pogorszenie warunków uwagę zwracali magazynierzy, a także kierowcy zawodowi, kurierzy i dostawcy. Powodem bardziej pozytywnych deklaracji w tej grupie może być oczywiście specyfika zmian związanych z COVID-19, gdzie popyt na pracę magazynierów, kierowców oraz kurierów napędzało rosnące błyskawicznie znaczenie rynku e-commerce i wspierających go usług. Źródło: Pracuj.pl Optymizm kierowców i… produkcji Autorzy badania zapytali fachowców o sytuację kadrową oraz warunki panujące w ich branżach. Według deklaracji badanych najlepsze możliwości znalezienia nowej pracy mają kierowcy, kurierzy i dostawcy. Wśród nich 61 proc. uważa, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę, 50 proc. - że dobrzy fachowcy mogą przebierać w ofertach, a 40 proc. - że w ich branży brakuje odpowiedniej ilości pracowników. Drugą grupą pod względem pewności swojej sytuacji na rynku są budowlańcy – 54 proc. z badanych uważa, że łatwo znaleźliby nową pracę. Na trzecim miejscu znaleźli się magazynierzy (45 proc.). Z danych Pracuj.pl wynika, że między styczniem i majem 2021 roku na portalu zamieszczono o 50 proc. więcej ofert dla pracowników fizycznych niż w tym samym okresie rok wcześniej. W całym minionym roku rekrutacje kierowane do pracowników fizycznych stanowiły 13 proc. wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na portalu. Z wynagrodzeniem bywa różnie Niespełna 30 proc. badanych zadeklarowało zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Grupą badanych, która najczęściej wyrażała taką opinię są budowlańcy – taką opinię wyraziło 41 proc. z nich. Odsetek osób usatysfakcjonowanych z obecnych zarobków w przypadku kierowców, pracowników produkcji i osób świadczących inne usługi jest zbliżony do średniej dla wszystkich grup. Natomiast wyraźnie najmniejszym zadowoleniem cieszyli się magazynierzy (18 proc.). O swoich zarobkach innym osobom najchętniej mówią kierowcy (39 proc.), a za nimi znaleźli się przedstawiciele innych usług (37 proc.) i budownictwa (35 proc.). Jeszcze mniejszy odsetek gotowych do mówienia otwarcie o pensji znalazł się wśród pracowników produkcji (31 proc.) i pracowników magazynów (27 proc.). Źródło: Pracuj.pl

