Pracownicy Facebooka, Instagrama i Whatsappa muszą wrócić do biur

• 2 cze 2023 10:59





Meta, właściciel Facebooka, dołączyła do grona firm technologicznych, które wezwały pracujących zdalnie pracowników do powrotu do biur. Od września część pracowników będzie wykonywała obowiązki służbowe w biurze minimum trzy razy w tygodniu. Od 5 września zespół Mety ma pracować stacjonarnie co najmniej trzy dni w tygodniu (fot. Pxhere)

Meta, właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, chce, by pracownicy zdalni wrócili do pracy w biurach. Zgodnie z podanymi przez CNN informacjami od 5 września mają oni pracować stacjonarnie co najmniej trzy dni w tygodniu. Pracownicy firmy, którzy uzyskali status pracowników zdalnych, będą mogli nadal pracować poza biurem. Czytaj więcej Unia szykuje kolejną rewolucję na rynku pracy. Miliony pracowników odetchną W oświadczeniu przekazanym CNN rzecznik Mety powiedział, że zaktualizowana polityka firmy nie została ustalona na stałe. - Jesteśmy fanami pracy rozproszonej i jesteśmy przekonani, że ludzie mogą wywrzeć znaczący wpływ na firmę pracując zarówno w biurze, jak i w domu. Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu naszego modelu pracy, tak by wspierać współpracę, relacje i kulturę, które są niezbędne - napisał rzecznik firmy. Czytaj więcej Alarm w USA: powiedzieli, jak sztuczna inteligencja doprowadzi do zniszczenia ludzkości

Zmianę polityki firmy zasugerował w marcu dyrektor generalny Mety Mark Zuckerberg. W poście na firmowym blogu Zuckerberg powiedział, że wewnętrzna analiza firmy wykazała, że ​​inżynierowie, którzy pracowali w biurze, osiągali średnio lepsze wyniki niż ci pracujący zdalnie. „Sytuacja wymaga dalszych analiz, ale nasza hipoteza jest taka, że ​​nadal łatwiej jest budować zaufanie osobiście i że te relacje pomagają nam pracować efektywniej” – napisał Zuckerberg. Czytaj więcej Nadchodzi podwyżka, po której ludziom odechce się pracować Meta dołącza do dużych korporacji, które w tym roku poprosiły pracowników o powrót do pracy biurowej przez co najmniej kilka dni w tygodniu. Zaktualizowana polityka Amazona, wymagająca od personelu pracy w biurze trzy dni w tygodniu, weszła w życie 1 maja. Na początku roku pracy pracę z biura cztery dni w tygodni wprowadził Disney. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

