Pracownicy doceniają swoich szefów. Choć ci nie zawsze świecą przykładem

"Przychodzimy do firmy, odchodzimy od szefa" - to znane powiedzenie cały czas zawiera w sobie dużo prawdy (Fot. Kenny Eliason/Unsplash)

Dzień Szefa wypada w tym roku 17 października. To pochodzące z USA święto z roku na rok staje się w Polsce coraz popularniejsze. To także okazja, by przyjrzeć się relacjom menedżera z pracownikami. Jest coraz lepiej, ale nadal szefowie i ich zespoły mają nad czym pracować.

W 2022 r., Dzień szefa obchodzimy 17 października. Święto ma swój początek w Stanach Zjednoczonych. W 1958 roku Patricia Bays Haroski , sekretarka w jednej z firm ubezpieczeniowych postanowiła podziękować swojemu szefowi (którym był jej ojciec) za wszystko, co dla niej zrobił. Zarejestrowała święto w Amerykańskiej Izbie Handlowej. Wybrała 16 października, ponieważ był to także dzień urodzin jej ojca. W 1962 r. Dzień Szefa został oficjalnie przyjęty przez Otto Kernera - gubernatora stanu Illinois. gdy wypada w weekend zostaje przesunięte - z soboty na piątek lub z niedzieli na poniedziałek.

Z badania serwisu Interviewme.pl wynika, że 73 proc. badanych darzy swojego szefa szacunkiem, a 59 proc. ocenia, że traktuje on wszystkich pracowników sprawiedliwie. Jednocześnie zdecydowana większość Polaków (71 proc.) deklaruje, że ich szef ma dobry kontakt ze swoimi pracownikami. Są też tacy, którzy nigdy nie mieli dobrego szefa, ale są oni w zdecydowanej mniejszości (17 proc.).

- Wydaje się, że Polacy mają bardzo wysoką świadomość roli przełożonego i oceniają jego pracę jako ciężką i wymagającą, w tym obarczoną dużym stresem. Prawdopodobnie częściowo z tego bierze się szacunek do przełożonych. Fakt, że ponad połowa z nas nigdy nie chciałaby przejąć roli czyjegoś szefa, potwierdza, że uznajemy ją za w jakimś stopniu obciążającą - uważa autorka badania Marta Rojewska.

Szefowie jednak nie zawsze świecą przykładem. Zapytani o wady szefów, pracownicy najczęściej mówią o tym, że przełożony nie respektuje określonych godzin pracy podwładnych. 43 proc. ankietowanych przyznaje, że szef kontaktuje się z nimi w czasie wolnym. W czasie wakacji kontaktuje się z podwładnymi aż 31 proc. polskich menedżerów.

W wielu firmach normą jest też to, że z ust szefa pada wiele niecenzuralnych słów. 33 proc. badanych przyznało, że szefowie przeklinają w ich obecności. 28 proc. ma nieprzyjemność obserwować, jak ich szef krzyczy na sobie podległych ludzi, a 13 proc. samo padło ofiarą wyzwisk.

Zdarzają się również szefowie, którzy kierują aluzje seksualne do swoich pracowników (13 proc.), a także komentują poglądy podwładnych (16 proc.) lub ich orientację seksualną (9 proc.). To ostatnie zachowanie jest niestety bardzo częste w branży gastronomicznej (aż 24 proc. wskazań w grupie respondentów pracujących w gastronomii). W efekcie 21 proc. badanych stwierdziło, że ich przełożeni traktują pracowników źle.

Co ważne, prawie 80 proc. osób deklaruje, że gdyby w stosunku do nich szef stosował naganne zachowania, podchodzące pod mobbing i przejawiające się przede wszystkim wyżywaniem się na pracownikach, to odeszłoby z dobrze płatnej pracy. 48 proc. zdecydowałoby się na to, gdyby przełożony wyżywał się na innych pracownikach.

Prawie 80 proc. osób deklaruje, że gdyby w stosunku do nich szef stosował naganne zachowania, podchodzące pod mobbing i przejawiające się przede wszystkim wyżywaniem się na pracownikach, to odeszłoby z dobrze płatnej pracy

Szef powodem odejścia z firmy

"Przychodzimy do firmy, odchodzimy od szefa" - to znane powiedzenie cały czas zawiera w sobie dużo prawdy. Ponad połowie (54 proc.) ankietowanych przez firmy technologicznej Boldare zdarzyło się zauważyć negatywny wpływ przełożonego na zespół. A aż 41 proc. badanych odeszło kiedyś z pracy właśnie z powodu szefa.

Co trzeci ankietowany (29 proc.) przyznaje, że miał w przeszłości konflikt z przełożonym z powodu jego niekompetencji. Co więcej, aż 46 proc. zauważyło negatywny wpływ szefa na realizację projektów, a 43 proc. czuło się niedocenianych w miejscu pracy.

- W tradycyjnym modelu zarządzania większość decyzji w zespole podejmuje jego szef. To pochodna hierarchicznego systemu, w którym zostaliśmy wychowani i wykształceni. Już od wczesnych lat szkolnych ktoś o nas decyduje za nas: układa plan lekcji, określa godziny posiłków oraz liczbę godzin matematyki. W konsekwencji ten model pracy ze strukturą, hierarchią jest czytelny i niejako naturalny i dla szefów, i dla pracowników. Niestety, bywa nadużywany, bo często brakuje dobrych wzorców, punktu odniesienia, że można pracować inaczej - mówi Anna Węgrzyn, ekspertka w obszarze HR z firmy BPSC.

Pracownicy mówią "sprawdzam"

Nie dziwi fakt, że dla pracowników ważnym argumentem za zmianą miejsca zatrudnienia jest również przełożony. Jak wynika z badania Hays Poland, przeprowadzonego wśród ponad 1600 respondentów, aż 63 proc. specjalistów deklaruje, że potencjalny szef odgrywa istotną rolę w decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy.

Agnieszka Jagiełka, dyrektor zarządzająca Lee Hecht Harrison Polska podkreśla, że pracownicy, odchodząc z firm, często jako powód podają wyższą pensję i lepsze warunki pracy, bo z tym nie trzeba dyskutować, nikt też nie poczuje się obrażony. Tymczasem tak naprawdę rezygnują z nudów albo z powodu szefa, toksycznych relacji, bo czują się niedocenieni lub mają poczucie braku wpływu na swoją pracę.

- Tym, co ludzi często trzyma w danej organizacji, są przede wszystkim kontakty ze współpracownikami, atmosfera, wspierający szef, który jest autorytetem, a nie kolegą oraz ciekawa, mająca sens praca. Mniejszą podwyżkę może zrekompensować ciekawy projekt, nowa rola, możliwość udziału w szkoleniach, ważnej konferencji. Dobrze przeprowadzona przez szefa rozmowa karierowo-retencyjna ma szansę pokazać pracownikowi wartość długofalowej inwestycji w jego kompetencje, co z kolei przełoży się także zwykle w perspektywie 2-3 lat na możliwości objęcia wyższego stanowiska z lepszą pensją - tłumaczy Jagiełka.

Co ciekawe, z badania Hays wynika też, że aż 61 proc. specjalistów chciałoby zapoznać się z referencjami udzielonymi menedżerowi przez byłych podwładnych. Innymi słowy, wielu pracowników chętnie poznałoby opinie o przyszłym szefie, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, gdyby tylko mieli taką możliwość. Byłoby to rozwiązanie analogiczne do tego stosowanego przez pracodawców, którzy przed złożeniem oferty sprawdzają referencje kandydata. Taka praktyka potencjalnie mogłaby ograniczyć sytuacje, w których niedopasowanie pracownika do zespołu lub stylu zarządzania menedżera zostaje zweryfikowane dopiero podczas okresu próbnego.

Wpływ relacji z szefem na ogólną satysfakcję z pracy uwypukliła pandemia i związane z nią nowe wyzwania postawione przed kadrą menedżerską (Fot. Shutterstock)

Pandemia zwiększyła wzajemne zaufanie

Wpływ relacji z szefem na ogólną satysfakcję z pracy uwypukliła pandemia i związane z nią nowe wyzwania postawione przed kadrą menedżerską. W tym okresie obie strony mogły doświadczyć, jak kluczową rolę w partnerstwie biznesowym odgrywa zaufanie. Z nim jednak bywa różnie.

Jak wynika z danych raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”, aż co czwarty polski pracownik przyznaje, że czuje się sprawdzany przez swojego szefa (41,94 proc.). Kontrola dotyka w większym stopniu pracowników kontraktowych (46,92 proc.) niż tych na etacie (42,37 proc.).

Warto jednak dodać, że pracownicy czują się mniej kontrolowani (41,94 proc.) niż jeszcze rok temu (43,96 proc.).

- Wprowadzenie pracy zdalnej jako stałego elementu życia zawodowego było dużym wyzwaniem i nowością zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wiele firm zaczęło jednak równocześnie intensywnie szukać nowych narzędzi monitoringu postępów pracy poza biurem. W rezultacie, przez dwa lata pracodawcy nie tylko wypracowali nowe metody kontaktu z pracownikami, ale również zwiększyło się ich zaufanie do zespołu i wiara, że tworząc zgrany zespół, znający swoje priorytety i czujący odpowiedzialność za powierzone zadania, można osiągnąć więcej. Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje firm – te, które w pandemii wykorzystały potencjał kadry i podstawiły na elastyczność i zaufanie oraz te, mierzące się obecnie z brakami pracowniczymi bądź gorszymi wynikami finansowymi – twierdzi Anna Barbachowska, dyrektor HR w ADP Polska.

- Pandemiczna rzeczywistość wystawiła pracowników na dużą próbę. Swoje obowiązki zawodowe wykonywali w domach próbując udowodnić szefom, że pracują efektywnie nie tylko w biurze. Pracownicy znaleźli się pod dużą presją, a ze strony pracodawców dało się odczuć pewną dozę niepokoju i niepewności. Pracodawcy musieli wykazać się umiejętnością zarządzania zdalnego, nauczyć się kontrolować sytuację bez codziennego widywania się z zespołem w firmie. Niewątpliwie wpłynęło to na zwiększony poziom stresu zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców – mówi Sylwia Rozbicka, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego.

– Wdrożenie pracy zdalnej czy każda inna zmiana formy pracy to proces, który wymaga czasu. Badania wskazują, że wielu pracowników polubiło home office, a pracodawcy przystosowali się do nowej rzeczywistości i zaczęli ufać swojej kadrze. Co więcej, jeżeli ten czas został dobrze przepracowany, to obecnie relacje między pracownikami a pracodawcami znacznie się polepszyły – dodaje ekspertka.