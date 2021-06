Pracownicy czekają na tę wiadomość jak na skazanie. Ta może przyjść jeszcze w tym roku

Ponad 70 proc. firm zapytanych przez Dailyfruits przewiduje powrót do biura jeszcze w tym roku. Najszybciej wrócą te, które pracują hybrydowo. Co trzecia firma uczestnicząca w badaniu zna już termin powrotu.

- Zapytaliśmy 250 firm w Polsce, kiedy i jak planują powrót do pracy stacjonarnej. Realizując badanie sondażowe jednocześnie w grupie pracodawców i ponad 500 pracowników uzyskaliśmy odpowiedzi dotyczące kluczowych kwestii związanych z powrotem do biur i czynników mających największy wpływ na podjęcie tej decyzji w firmach - wyjaśnia Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Jak dodaje, zapytali pracowników o emocje i obawy, jakie im towarzyszą z powrotem do pracy stacjonarnej, oczekiwania dotyczące organizacji biura, modelu pracy, jak również benefitów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Wnioski z badania pokazują, że firmy aktywnie przygotowują się do powrotów, część z nich chce wykorzystać do tego okres letnich wakacji, gdy pracowników będzie w biurze mniej ze względu na sezon urlopowy. Opinie pracowników w dużym stopniu zależą od modelu pracy, w jakim aktualnie funkcjonują. Znikoma część pracowników obawia się zachorowania na Covid-19 w biurze, a co trzeci uważa, że organizacja pracy po powrocie do biura powinna ulec zmianie - uzupełnia Jacek Kwiecień.

Jak wynika z badania, ponad 70 proc. firm które wzięły udział w badaniu, a które dziś pracują w trybie home office lub hybrydowym, przewiduje powrót do biura w 2021 roku.

W co trzeciej firmie uczestniczącej w badaniu, została już podjęta decyzja dotycząca terminu powrotu do pracy stacjonarnej. Co piąta firma decydując o powrocie pyta o opinie pracowników. Jednak decyzja o powrocie jest mocno uzależniona od trybu, w jakim dziś pracują firmy.

Szybciej wrócą te pracujące hybrydowo – w tym gronie aż 91 proc. spodziewa się całkowitego powrotu w 2021 roku. Wszystko jest oczywiście uzależnione od decyzji centrali i statystyk zachorowań. 52 proc. zrobi to między wakacjami a końcem roku, 39 proc. przed lub podczas wakacji. Pozostali powrót planują w 2022 roku.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm, całkowicie pracujących w trybie home office. 42 proc. planuje powrót do pracy stacjonarnej w przyszłym roku, 34 proc. między wakacji a końcem roku. Pozostali (24 proc.) podczas wakacji lub wcześniej.

źródło: Dailyfruits

Na decyzyjność wpływa także w dużym stopniu liczba zatrudnionych pracowników, jak również branża.

Firmy chcą do biur, a pracownicy?

Co drugi ankietowany uważa, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu do pracy w biurze. Z kolei 24 proc. respondentów jest przekonana, że właściwą decyzję podejmą menedżerowie i kierownicy poszczególnych działów. Według 23 proc. zapytanych pracowników powinna zdecydować centrala lub kierownictwo firmy.

Powrót to pracy biurowej jest dla pracowników stresujący. 44 proc. Polaków pracujących zdalnie uczestniczących w badaniu deklaruje, że na wieść o planowanym powrocie do biura będzie odczuwać stres. To zdecydowanie najczęściej wskazywana postawa. 18 proc. przyjmie taką informację obojętnie, tyle samo pracowników wskazuje, że będzie to radosna wiadomość. Tylko 16 proc. poczuje ulgę słysząc o końcu home office.

Hybryda zmieniła odczucia

Zupełnie inaczej podchodzą do tej kwestii pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki w modelu hybrydowym. Wśród osób już teraz pracujących częściowo w domu i częściowo w biurze, aż 48 proc. poczuje radość lub ulgę wracając do pracy biurowej w pełnym zakresie. Tylko 21 proc. deklaruje, że będzie się stresować zmianą trybu pracy na stacjonarny.

Wśród zmian w organizacji pracy, których spodziewają się pracownicy po powrocie najpopularniejsze to: rezygnacja ze spotkań na żywo na rzecz spotkań online, zarówno wewnątrz organizacji, jak również targów czy eventów, reorganizacja przestrzeni wspólnych, zastosowanie rotacyjnych stanowisk pracy, zwiększenie powierzchni biurowej celem zachowania większej odległości między stanowiskami pracy. Tylko 13 proc. ankietowanych jest za ścisłym reżimem sanitarnym po powrocie do biura.

Z badania serwisu kariery LiveCareer.pl wynik, że po zakończeniu pandemii 38 proc. pracowników chciałoby nadal pracować zdalnie, ale tylko 12 proc. deklaruje, że zwolni się, gdy pracodawca im na to nie pozwoli.

30 proc. ankietowanych twierdzi, że w przyszłości chętniej zatrudni się u pracodawcy, który da możliwość pracowania zdalnie. Tyle samo pytanych po zakończeniu pandemii chciałoby pracować z biura przez 5 dni w tygodniu, w tym 41 proc. najstarszych ankietowanych (powyżej 60. roku życia).

Zobacz: Pracujesz zdalnie - twój awans się oddala. Zaskakujące wnioski z badania

Hybrydowy model pracy również kusi pracowników. 3 dni w tygodniu chciałoby pracować 26 proc., 2 dni w tygodniu — 16 proc. a 4 dni w tygodniu — 13 proc.

- Tak naprawdę nie wiemy, jaki ostatecznie wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na rynek pracy i czy home office zostanie z nami na dłużej i stanie się powszechny wśród pracowników biurowych. Jak widać z wyników badania, wielu pracowników ceni taki tryb pracy, ale dla równie dużej liczby jest on męczący i negatywnie się na nich odbija - mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

Z kolei z raportu Cushman & Wakefield „Workplace Ecosystems of the Future" wynika, że 52 proc. Polaków chciałoby w przyszłości móc częściej korzystać z pracy zdalnej. W Hiszpanii już 82 proc. pracowników oczekuje zwiększenia możliwości pracy zdalnej w przyszłości. Na drugim miejscu w regionie EMEA plasuje się Rumunia z wynikiem 74 proc.

Benefity odchudzone przez pandemię?

Dailyfruits postanowiło także sprawdzić jak będzie wyglądał postpandemiczny rynek benefitów w praktyce. Ponad połowa firm deklaruje, że po powrocie do biura będzie zapewniać swoim pracownikom te same benefity co przed pandemią. Tylko 7 proc. nie przewiduje powrotu do dostępnych wcześniej świadczeń pozapłacowych. Ponad połowa firm jeszcze nie wie, jak będzie kształtował się budżet na benefity dla pracowników po powrocie z home office.

Co trzecia firma deklaruje, że wydatki pozostaną na tym samym poziomie, 8 proc. przewiduje większe wydatki, a tylko 4 proc. ograniczenie budżetu na benefity pracownicze. Wznowienie biurowych benefitów dla swoich pracowników chętniej deklarują te firmy, które w trakcie pandemii zaczęły zapewniać swoim pracownikom benefity także na home office.

- Pandemia wywołała rewolucję na rynku świadczeń pozapłacowych i wpłynęła na znaczenie benefitów, szczególnie tych związanych z kategorią zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz fizycznego pracowników. Benefity spełniające jedynie funkcje wizerunkowe straciły swoją użyteczność, ustępując miejsca prostszym rozwiązaniom, jak na przykład paczki na home office z produktami, wspierającymi zdrowie i odporność - komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.