Pracownicy chcieli pracy zdalnej, pracodawcy się obawiali. To się zmienia

W badaniu firmy rekrutacyjnej Michael Page „Confidence Index” (IV kwartał 2019) aż 61,5 proc. ankietowanych potwierdziło, że chciałoby od czasu do czasu pracować zdalnie, a 71 proc. badanych doceniłoby elastyczny czas, w jakim może wykonywać obowiązki. Tymczasem wiele firm, które mogły sobie na taki tryb pracy pozwolić, nie godziło się na tego typu rozwiązania.

– Dotychczas pracownicy uznawali możliwość pracy zdalnej jako cenny benefit, gwarantujący elastyczność w wyborze czasu i miejsca pracy. Niejednokrotnie podkreślali, że możliwość zdalnego wykonywania obowiązków zawodowych umożliwiłaby im połączenie pracy z obowiązkami domowymi lub pasją. W Raporcie płacowym Hays 2020 możliwość pracy elastycznej została wskazana przez profesjonalistów jako najważniejsze świadczenie pozapłacowe. Jednak w wielu firmach taki benefit nie był możliwy do wdrożenia lub pracodawcy nie zgadzali się na tego typu rozwiązania. W niektórych organizacjach home office był opcją wykorzystywaną sporadycznie i w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej zgodzie przełożonego. Bardzo często nie była to jednak praktyka unormowana w regulaminie pracy – mówi Marta Tobiasz, ekspert Hays Poland.

Obecna sytuacja wymusiła powszechne stosowanie pracy zdalnej. Pod koniec marca 2020 r., czyli po około 4 tygodniach od momentu pojawienia się pierwszego przypadku zakażenia w Polsce, już 63 proc. polskich pracowników mogło przejść na pracę zdalną – takie dane płyną z sondażu przeprowadzonego przez InsightOut Lab na zlecenie firmy Nexera, która buduje i zarządza światłowodową siecią dostępową w Polsce. Według 33 proc. respondentów z możliwości pracy zdalnej skorzystali wszyscy lub prawie wszyscy pracownicy ich firm. Kolejne 30 proc. badanych zadeklarowało natomiast, że tylko niewielka część pracowników wybrała pracę z domu, choć formalnie nie mieli oni obowiązku przebywać w biurze.

Za, a nawet przeciw

Dla wielu pracowników praca zdalna jest pozytywnym doświadczeniem, jednak są i tacy, dla których jest ona wyzwaniem.

– Istnieje grupa osób, które preferują pracę z domu, ponieważ taka forma sprawia, że obowiązki wykonują szybciej i efektywniej. Mogą skoncentrować się na kluczowych zadaniach, mniej uwagi poświęcają współpracownikom czy biurowym rytuałom, a także nie tracą czasu na dojazdy do pracy. Dzięki temu więcej czasu mogą przeznaczyć na inne aktywności i życie prywatne – komentuje Marta Tobiasz.

Druga grupa z kolei to pracownicy, którzy zupełnie nie odnajdują się w warunkach pracy zdalnej. Zazwyczaj są to osoby, dla których bezpośrednie kontakty ze współpracownikami są istotnym elementem w pracy, dającym energię do działania.

– Spotkania z klientami, budowanie relacji, wymiana doświadczeń czy też zwykła wspólna kawa to dla nich fundamentalne czynniki stanowiące o satysfakcji z wykonywanej pracy. Bardzo często są to również osoby, dla których samodzielna organizacja pracy zdalnej jest wyzwaniem – trudności sprawia motywacja, koncentracja i planowanie zadań w czasie, zwłaszcza gdy przestrzeń domową trzeba dzielić z dziećmi, a często również z pracującym z domu partnerem. W rezultacie home office dla takich osób często wiąże się z frustracją, zmęczeniem i z nadgodzinami, gdy trudno jest rozdzielić czas pracy od czasu prywatnego – dodaje ekspert Hays Poland.

Firmy z branży IT czy gameved (tworzenie gier komputerowych) są przyzwyczajone do pracy zdalnej – dla nich nie jest to nowość. Jednak i one odczuwają niedogodności.

– Sytuacja naszej branży w kontekście pracy zdalnej jest, moim zdaniem, nieco inna niż wielu innych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw, które musiały zmienić tryb pracy dosłownie z dnia na dzień. Home office nie jest dla nas niczym zaskakującym. Gamedev od lat korzysta z usług rozmaitych firm outsourcingowych, zarówno w ramach samej produkcji (art, programowanie, dźwięk, muzyka itd.), jak i innych usług okołoprodukcyjnych (PR, marketing, organizacja eventów, business development, optymalizacja płatności online itp.) Nie brakuje produkcji, które od A do Z zostały zbudowane przez zespoły pracujące zdalnie, więc nie odczuwamy wielkiego dyskomfortu, pracując poza biurem – mówi Jacek Głowacki, company development manager w Draw Distance.

– Jedyną niedogodnością (poza oczywistą kwestią bycia z dala od przyjaciół i znajomych z pracy) jest konieczność ciągłego pisania zamiast rozmawiania, ewentualnie przesiadywania w słuchawkach i organizowania dyskusji online, a to ze względów praktycznych (hałasujące dzieci, niewielkie metraże) często bywa niekomfortowe. Jednak to nic w porównaniu do realnych problemów, z jakimi muszą się mierzyć firmy, dla których home office to nowość – dodaje Głowacki.

Nie ma biurka, jest kanapa

Piotr Kuron, delivery director w Lee Hecht Harrison Polska, zwraca z kolei uwagę na inną kwestię. Dzisiejsza praca zdalna nie jest tym samym, czym była kilka tygodni temu. Pierwsza, a zarazem największa różnica dotyczy opieki nad dziećmi. Duża część pracowników musi w czasie pracy zdalnej łączyć obowiązki opiekuna, nauczyciela i pracownika. Jego zdaniem to właśnie połączenie ról jest najbardziej kłopotliwe. Drugim najczęstszym wyzwaniem jest zorganizowanie w domu przestrzeni do pracy.

– Większość z nas nie dysponuje dodatkowym gabinetem do pracy, wiele osób nie posiada odpowiedniego biurka czy krzesła. Praca przy komputerze z kanapy czy fotela już po kilku dniach może skończyć się problemami z kręgosłupem, co w sposób oczywisty wpływa na komfort nie tylko samej pracy, ale i na ogólne samopoczucie – ocenia Piotr Kuron.

Ponadto wyzwaniem dla dużej grupy osób jest realizacja potrzeb społecznych związanych z kontaktem z innymi pracownikami. Wspólna kawa i rozmowa na tematy nie zawsze zawodowe – może się to wydawać stratą czasu, jednak z dzisiejszej perspektywy widać, że jest to element budujący poczucie zespołowości i po części samokontroli zespołowej.

– Obserwuję w wielu firmach inicjatywy oddolne zastępujące tego typu nieformalne spotkania – wspólne kawy online, cykliczne spotkania zespołu bez tematów zawodowych. Rośnie popularność komunikatorów typu WhatsApp, na których staramy się zachować pewne elementy życia społecznego w zespołach, takie jak wspólne żarty czy świętowanie sukcesów – tłumaczy Piotr Kuron.

Model pracy zdalnej obecnie raczej nie jest wyborem, tylko koniecznością. (Fot. Shutterstock)

Niechęć do pracy w domu może wynikać z wielu czynników, także technicznych. Jak wskazują wyniki sondażu Nexery, jedną z bolączek, na którą wskazała niemal połowa respondentów, są problemy techniczne, np. z internetem.

– Część pracowników nie posiada wystarczająco szybkiego i stabilnego łącza w domu, które pozwoli im pracować bez zakłóceń, zwłaszcza jeśli w tym samym czasie kilku innych domowników korzysta z sieci – mówi Paweł Biarda, członek zarządu ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w firmie Nexera.

– 35 proc. pracowników, którzy mogą przejść na home office, przyznało natomiast, że nie ma warunków do pracy w domu. Możemy przypuszczać, że problemem jest np. niewystarczająca liczba pomieszczeń, które pozwalają na komfortową pracę – dodaje Biarda.

Test pod przymusem

Część pracowników zapewne zauważyła pozytywne strony pracy zdalnej – dostrzegli, ile czasu zyskują dzięki temu, że nie dojeżdżają do biura. Są jednak i tacy, którzy chcą jak najszybciej powrócić do biura, gdzie można wykonywać obowiązki zawodowe w ciszy i skupieniu. Czy zatem oczekiwania względem elastyczności zmienią się?

– Dziś, będąc zmuszeni do pracy zdalnej i odczuwając jej bolączki, bardziej niż kiedykolwiek szukamy w myślach „złotego środka". Wiele osób, które do dzisiaj broniły się przed pracą z domu, odnajdują jakieś jej pozytywy, z drugiej strony ci, którzy walczyli o możliwość pracy z domu, orientują się, że czasem bardziej efektywnie pracuje się w biurze. Ciekawie układają się statystki efektywności pracy zdalnej – jedna z firm z branży SSC odnotowała wzrost efektywności do 130 proc. w pierwszym miesiącu pracy z domu – ocenia Piotr Kuron.

Nie bez znaczenia jest także ograniczenie możliwości wyboru w zakresie sposobu wykonywania pracy. Ludzie z natury lubią mieć wiele opcji do wyboru i nie czują się komfortowo w mocno ograniczonych warunkach pracy. Jak zauważa Marta Tobiasz, model pracy zdalnej obecnie raczej nie jest wyborem, tylko koniecznością.

– Jednocześnie dodatkowe czynniki, takie jak zamknięcie ośrodków oświaty i konieczność opieki nad dziećmi w ciągu dnia pracy, nie sprzyjają koncentracji na zadaniach służbowych i zadowoleniu z pracy zdalnej. Do tego dochodzi długotrwała izolacja, obawy o zdrowie swoje i najbliższych oraz niepewność wobec stabilności zatrudnienia, które skutkują obniżonym nastrojem. To wszystko wpływa na jakość doświadczenia pracy zdalnej, a także chęć powrotu do normalności. Przypuszczam, że większość z nas wróci do biur z ochotą, a praca zdalna będzie w dużej mierze postrzegana jako cenna możliwość do wykorzystania raz na jakiś czas – wyjaśnia Tobiasz.

Home office po wirusie?

Pracodawcy, którzy dotychczas byli przeciwni pracy zdalnej, być może zmienią zdanie na jej temat. Jeśli zobaczą, że efektywność pracowników jest na podobnym poziomie (może nawet wyższa), z kolei koszty związane z wykonywaniem pracy w biurze są niższe, wówczas zdecydują się na wprowadzenie tej formy pracy na stałe do firm.

Paweł Biarda nie ma wątpliwości – jeśli wyniki badań przełożą się na realne efekty pracy, to dla wielu pracodawców rachunek będzie oczywisty. Praca z domu może oznaczać taką samą lub lepszą wydajność, która w dłuższej perspektywie przyniesie lepszą optymalizację kosztów związanych np. z wynajmem mniejszej powierzchni biura oraz jego utrzymaniem. 60 proc. badanych uczestniczących w sondażu Nexery jest zdania, że koronawirus zmieni nasze podejście do pracy i będziemy potem częściej pracować zdalnie. Oczywiście to nie oznacza, że większość firm przejdzie całkowicie na internetowy tryb pracy, ale pracodawcy – mając już pierwsze doświadczenia za sobą – będą bardziej otwarci na to, aby częściej zgadzać się na home office, a może nawet częściowo wprowadzić go w firmie.

– Home office uświadomił niektórym pracodawcom, że ich pracownicy mogą być tak samo lub jeszcze bardziej efektywni, bez względu na to, z jakiego miejsca wykonują obowiązki służbowe. 54 proc. badanych, którzy wzięli udział w sondażu Nexery, potwierdziło, że pracując w domu, są tak samo albo jeszcze bardziej produktywni – dodaje Paweł Biarda.

Również zdaniem Jacka Głowackiego wielu pracodawców, którzy musieli przestawić swoje firmy na zdalny model pracy, doceni niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym okresie i zapewne część z nich będzie dążyć do utrzymania tych niższych kosztów po zakończeniu pandemii. Jak jednak dodaje, Draw Distance będzie wracać do poprzednich rozwiązań ze względu na lepszą komunikację, a więc postawi na pracę całego zespołu na miejscu.

W podobnym tonie wypowiada się Piotr Kuron. Jak zauważa, tendencję ograniczania przestrzeni biurowej obserwujemy już od dłuższego czasu. Coraz więcej firm zapewnia biurka (tzw. hot spoty, hot desk) dla 60 proc. czy nawet 80 proc. pracowników. W tych firmach pracownicy muszą rezerwować biurko z wyprzedzeniem.

– Być może będziemy obserwować sytuację, w której to firmy będą promowały jeszcze bardziej pracę zdalną, a posiadanie stałego biurka będzie dodatkowym benefitem. A już wkrótce pojawią się oferty pracy, w których w części „oferujemy" będzie zamieszczona informacja o indywidualnym biurku i krześle – komentuje Kuron.

Także Marta Tobiasz sądzi, że obecna sytuacja mocno wpłynie na dostępność pracy zdalnej w wielu firmach. Jeżeli taka forma pracy zdaje egzamin, a pracownicy skutecznie wywiązują się ze swoich obowiązków, to wielu pracodawców uzna to za mocny argument za szerszym wprowadzeniem takiego rozwiązania.

– Firmy, które w przeszłości były przeciwne pracy zdalnej, najczęściej obawiały się braku kontroli nad wykonywaną pracą i obniżonej efektywności. Takie rozwiązanie nie było zatem możliwe przy niskim zaufaniu do swojego zespołu lub w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników. Niemniej jednak, jeśli w firmie funkcjonuje formuła pracy zadaniowej, a zatrudnieni są rozliczani na podstawie rezultatów pracy, to te wyniki stanowią ocenę jej jakości. Nie powinno mieć znaczenia, gdzie i w jakim czasie została ona wykonana – tłumaczy ekspert Hays Poland.