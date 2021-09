Pracownicy Agory stracą darmowy dostęp do serwisów Wyborcza.pl

Jak poinformował portal press.pl, pracownicy i współpracownicy Agory stracą pełny dostęp do treści publikowanych w serwisie Gazety Wyborczej. Zmiana wejdzie w życie wraz z początkiem października, a spółka uzasadnia ją działaniami związanymi z uszczelnianiem analityki Wyborcza.pl.

Społeczność cyfrowych prenumeratorów Wyborcza.pl pod koniec czerwca liczyła ponad 258 tys. osób (fot. kobet/Shutterstock)

Pracownicy Agory z mejla dowiedzieli się, że od początku października nawet korzystając z połączenia z siecią spółki będą mogli korzystać z treści serwisu jedynie na zasadach, jakie obowiązują innych internautów – bezpłatnych jest tylko kilka pierwszych artykułów, a w przypadku kolejnych trzeba już wykupić subskrypcję. Do tej pory połączenie z siecią spółki umożliwiało pracowników i współpracownikom Agory pełen dostęp do treści w serwisie Wyborczej. Oprócz tego wyłączony ma zostać również bezpłatny dostęp do archiwum Wyborcza.pl.

Jak przekazała Nina Graboś, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pracownicy, którzy potrzebują dostępu do serwisów Wyborcza.pl w codziennej pracy (np. dziennikarze) otrzymają specjalne kody umożliwiające bezpłatny dostęp.

– Jednocześnie dla wszystkich pracowników Grupy Agora została przygotowana najkorzystniejsza oferta na dostęp do treści Wyborcza.pl – powiedział Graboś cytowana przez portal.

