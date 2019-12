Pracoholizm może dotknąć coraz więcej Polaków . Raport CBOS

Polacy nie postrzegają pracoholizmu za uzależnienie groźne i porównywalne do uzależnień od narkotyków czy substancji psychoaktywnych i alkoholu. Mimo to dane zgromadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) są alarmujące. Pracoholizm może być problemem prawie co dziesiątego Polaka, a grono zagrożonych wzrosło.

W raporcie CBOS z badania o uzależnieniach behawioralnych czytamy, że 9,1 proc. Polaków można zaliczyć do grupy tych, dla których uzależnienie od pracy stanowi realne zagrożenie (czerwone wskazanie na wykresie). W przypadku ponad dwóch trzecich (70,2 proc.) istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takiego problemu (kolor żółty na wykresie).

Jak dzieli się to zagrożenie ze względu na płeć? Akurat w tym podziale nie ma specjalnej różnicy.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są podobnie narażeni na uzależnienie od pracy. Inaczej jest z wiekiem. Młodzi ludzie łatwiej popadają w to uzależnienie niż ich starsi koledzy lub rodzice. Najbardziej sprzyja pracoholizmowi rodzaj wykonywanej pracy.

"Zagrożeniu pracoholizmem sprzyja w szczególności praca na własny rachunek (samozatrudnienie). Czynnikiem zagrażającym jest też pełnienie funkcji kierowniczych, odpowiedzialność za pracę innych osób lub kierowanie projektami" - czytamy w raporcie CBOS.

Zagrożenie uzależnieniem od pracy w zależności od wieku badanych. (źródło: CBOS)

Nie boimy się pracoholizmu

Jak wyglądają nasze obawy związane z pracoholizmem? Są raczej małe. Na pytanie w przywołanym raporcie CBOS o najbardziej zagrażający życiu nałóg większość osób wskazało za zagrożenie narkotyki (81,8 proc.) i alkohol (67,5 proc.), a najwięcej odpowiedzi badanych zebrał hazard. Pracoholizm budzi zdecydowanie mniejsze obawy. Tylko 12 proc. pytanych widzi w nim zagrożenie życia.

Jak czytamy na stronie uzaleznieniabehawioralne.pl, osoby skłonne do uzależnienia od pracy są też podatne na inne uzależnienia. Nie rzadko są one związane z wydawaniem pieniędzy. Z badania CBOS, na które się już tu powołaliśmy, szczególnie grozi pracoholikom uzależnienie od zakupów. 8,9 proc. uzależnionych od pracy ma problem z kompulsywnym kupowaniem.

Pracoholizm ujmowany jednowymiarowo to błąd

Dr Jacek Buczny z Departamentu Psychologii Stosowanej i Eksperymentalnej Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie (Departament of Experimental and Applied Psychology, VU Amsterdam), zapytany przez PulsHR.pl, krytykuje sposób, w jaki definiuje się pracoholizm. Przypomina, że łatwo powierzchownie badać to uzależnienie i interpretować wyniki takich badań. Sugeruje, by nie przechodzić nad tym zagadnieniem do porządku dziennego.

- Koncepcja Robinsona, co za tym idzie, kwestionariusz oparty na tej koncepcji, ujmuje pracoholizm jednowymiarowo, nie pozwalając na rozumienie jego mechanizmów - komentuje dla portalu PulsHR.pl dr Buczny. - W badaniach publikowanych w światowych czasopismach coraz rzadziej stosuje się ten instrument, gdyż akcentuje głównie obsesję pracy. Prawie 10 lat wspólnie z dr hab. Kamilą Wojdyło stworzyliśmy narzędzie, które oprócz obsesji pracy mierzy także brak zdolności do przerwania pracy, neurotyczny perfekcjonizm, wykorzystywanie pracy jako środka do budowania samooceny (kompensacji poczucia niskiej wartości) oraz oczekiwanie, że poprzez pracę możliwe będzie zredukowanie nieprzyjemnych napięć.

Jak podkreśla ekspert, dr Wojdyło dokonała głębokiej analizy klinicznych mechanizmów powstawania uzależnienia od pracy.

- Wspólnie opublikowaliśmy artykuł, który ukazuje interakcje czynników składających się na pracoholizm. Koncentrowanie się wyłącznie na obsesji pracą, stwarza warunki, w których ujmujemy zarówno pewien aspekt pracoholizmu, jak i konstruktywnej formy pracowania - zaangażowania w pracę, co na gruncie praktycznym wyznacza dwa całkowicie różne zjawiska. W efekcie badania wyznaczające czynniki ryzyka pracoholizmu opierające się na koncepcji obsesji pracą mogą prowadzić do fundamentalnie nietrafnych rezultatów - przekonuje.

Zaburzenie jakościowe

Ekspert podkreśla, że rozwój pracoholizmu ma raczej charakter jakościowy, nie ilościowy. Oznacza to, że od etapu silnego zaangażowania w pracę, poprzez używanie pracy w celu poprawienia samooceny i nastroju, po uzależnienie od pracy, musi wystąpić szereg dodatkowych zmian w zakresie sposobu myślenia i zachowania. - W konsekwencji kategoryzowanie nasileń pracoholizmu jest bardzo trudne - mówi dr Buczny. - Częściowo wpływa to na fakt, że pracoholizm nie został określony mianem standardowej jednostki zaburzeń psychicznych. Badacze wciąż zmagają się nie tylko w zakresie adekwatnego opisu uzależnienia od pracy (jego komponentów), ale i nie mają jasności na temat okoliczności umożliwiających wyznaczanie czynników ryzyka.

Jak kończy swoją wypowiedź dr Buczny, nie są mu znane polskie badania wyznaczające normy w oparciu o pomiar kwestionariusza Robinsona. Stąd jego sceptycyzm wobec badań CBOS i opisu w nich zawartego.

- Wyniki badań dotyczących pracoholizmu rozumianego nie tylko jako obsesja pracy, wskazują, że uzależnienie to rozwija się w warunkach pracy opartych na konkurencji, budowaniu pozytywnego obrazu siebie w oparciu o porównania z innymi pracownikami - dodaje pytany naukowiec. - Jak pokazały badania dr Wojdyło, ważnym czynnikiem ryzyka są determinanty osobowościowe warunkujące to, w jaki sposób motywujemy się do pracy i jak wiele wysiłku wkładamy w pracę. Zewnętrzne naciski, brak pozytywnych emocji wynikających z osiągnięć, nadmierne i lękowe poświęcanie się zawodowym detalom - to czynniki pozytywnie korelujące z podwyższonym poziomem pracoholizmu.

Wiele wspólnego z uzależnieniem ma dyspozycja psychiczna i potrzeby, jakie realizujemy przez pracę, czyli nasze pragnienia i ambicje. Z raportu CBOS wynika, że osoby silnie zmotywowane do pracy, nastawione na sukces i szukające wysokiego statusu materialnego są w podwyższonej grupie ryzyka.

Pytany o to dr Buczny, zaznacza, że jego badania sięgają nieco głębiej niż czynniki wieku lub stanowiska pracy. - Odnoszą się bowiem do czynników psychologicznych, wyznaczających to, jak człowiek reaguje na środowisko pracy i jak kieruje własnym zachowaniem oraz rozwojem zawodowym - mówi. - Mając na uwadze różne badania światowe, jestem skłonny stwierdzić, że w pełni rozwinięte uzależnienie od pracy występuje raczej rzadko. Prawdopodobnie charakteryzuje nie więcej niż 5 proc. pracującej populacji - kończy.

Pracoholizm w definicji i w teście 19 pytań

Zbadać swoje uzależnienie od pracy można, korzystając z testu 19 pytań, które definiują pracoholika. To pytania o zajęcia, jakie dominują w komunikacji danego człowieka. Osoby uzależnione nie chcą rozmawiać o innych aktywnościach, o rodzinie, hobby. Ważnym pytaniem spośród 19 jest pytanie o pracę w weekend. Test ten jest dostępny na wspomnianej stronie uzaleznieniabehawioralne.pl.

Jak wskazuje Bohdan T. Woronowicz, psychiatra i terapeuta uzależnień, im więcej pozytywnych odpowiedzi ktoś udzieli na pytania w teście, tym bardziej prawdopodobne, że praca zaczyna wymykać mu się spod kontroli.

Oto najbardziej narażone stanowiska. Jak walczyć z pracoholizmem?

Prezentujemy jeszcze zestawienie z raportu CBOS. Poniższe wykresy obrazują zagrożenie uzależnieniem od pracoholizmu w rożnych grupach społeczno-zawodowych, w podziale na rodzaj stosunku pracy i na rodzaj przedsiębiorstwa, w jakim ma miejsce zatrudnienie.

Zagrożenie uzależnieniem od pracy w grupach społeczno-zawodowych. (źródło: CBOS)

Formy zatrudnienia a zagrożenie uzależnieniem od pracy. (źródło: CBOS)

Formy własności zakładu pracy a zagrożenie uzależnieniem od pracy. (źródło: CBOS)

Jak się bronić? Na pewno trzeba ograniczyć czas przeznaczony na pracę. Sugestia Bohdana T. Woronowicza mówi, by poświęcać na nią maksymalnie 52 godziny w tygodniu. Warto nauczyć się delegować zadania, jeśli konstrukcja zespołu na to pozwala lub jest się liderem danej komórki. Wybrać czas, kiedy jesteśmy do dyspozycji dla bliskich, bez kontaktu z firmą czy współpracownikami lub kontrahentami (w przypadku działalności biznesowej). Wyznaczyć granice swojej dostępności dla spraw zawodowych. Działać i brać przysłowiowe nadgodziny tylko w sytuacji, kiedy naprawdę sytuacja jest krytyczna i niebezpieczna.

Uzależnieni od pracy powinni zacząć aktywizować się w innych sferach swojego życia. Często nie jest możliwe wydostać się z tego uzależnienia bez pomocy innych - zwłaszcza osób bliskich.