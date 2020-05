Pracodawcy zmienili priorytety. "Epidemia nie zostawiła nam wyboru"

Jak wynika z przeprowadzonej na zlecenie Krajowego Rejestru Długów I edycji badania firm „KoronaBilans MŚP”, przedsiębiorcy z reguły podejmują decyzje inwestycyjne na fundamencie trzech przesłanek: przychodów, kosztów i stanu zaufania do gospodarki. Przewidywana recesja wyraźnie wstrzymuje ich przed inwestowaniem.

Na pytanie „Czy Pana/i firma planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach?” aż 77,6 proc. firm z sektora MŚP odpowiedziało, że nie planuje. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 12,3 proc. firm. Co dziesiąty przedsiębiorca jeszcze się waha.

Warto zwrócić uwagę, że im większa firma, tym odważniej planuje przyszłe nakłady finansowe, co może mieć związek z lepszą oceną własnej sytuacji ekonomicznej, a także większym zaufaniem do gospodarki. I odwrotnie: im mniejsza firma, tym bardziej stara się przetrwać ekonomiczną zawieruchę. Inwestycje to dla niej kwestia drugorzędna.

– Różnica jest ogromna, można powiedzieć, że to przepaść. Gdy w grupie firm średnich aż 40 proc. planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach, to w przypadku mikrofirm to zaledwie ułamek: 6,9 proc. Bez wątpienia ogromne znaczenie ma tutaj także dostęp do kapitału. Żeby inwestować, trzeba mieć pieniądze - komentuje Dariusz Szkaradek, prezes zarządu firmy faktoringowej NFG. - Tymczasem, jak pokazuje inne badanie NFG z ubiegłego roku, mikrofirmy na inwestycje przeznaczają wyłącznie wypracowane zyski.

Jeśli zyski są niewielkie, nie ma co przeznaczać... Średnie firmy natomiast chętniej sięgają po dodatkowe finansowanie, by móc skierować jena inwestycje i tym samym rozwijać swą działalność - wskazuje nasz rozmówca.

- W inwestycjach upatrują przyszły zysk, gdy mikrofirmy traktują je jako wydatek - chcą przede wszystkim przetrwać, więc siłą rzeczy wolą nie ryzykować – dodaje Dariusz Szkaradek.

CZYTAJ DALEJ »

Epidemia zmieniła również priorytety firm, także te inwestycyjne. Co drugi przedsiębiorca planujący inwestycje w ciągu najbliższych trzech miesięcy (54,5 proc.) chce przeznaczyć środki na zakup nowych sprzętów, a blisko co trzeci (31,8 proc.) - zainwestować w systemy IT (strony, aplikacje, sklepy on-line).

Czytaj więcej: Bez masowych zwolnień i cięć wynagrodzeń? Raport z falą optymizmu

– Epidemia nie zostawiła nam wyboru. Wymusiła wręcz na firmach transformację cyfrową i automatyzację wielu procesów. Jeśli więc ktoś do tej pory decyzje technologiczne odkładał "na ostatnią chwilę", dziś musi je podjąć w ekspresowym tempie, ponosząc przy tym znacznie wyższe koszty. Przyspieszony kurs cyfryzacji stał się ważniejszy niż budowa i remont powierzchni biurowych, czy nawet zakup niektórych komponentów i materiałów do produkcji. Od niego bowiem teraz zależy nie tylko ciągłość działania przedsiębiorstwa, ale i przewaga konkurencyjna na rynku – ocenia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Już teraz widać, że wiele firm przeniosło środek ciężkości w stronę internetu. Wyniki badania KRD pokazują, że najliczniejszą grupą, która zdecydowała się na taki krok lub zamierza w najbliższych miesiącach przenieść się do sieci, są mali przedsiębiorcy (62,5 proc.). Na działania online zdecydowała się także połowa średnich firm i 40 proc. z sektora mikrodziałalności.

Zmiana modelu pracy na tryb zdalny stawia przed firmami wyzwania, ale przynosi też spore oszczędności. Nowe technologie czy rozwiązania w telekomunikacji i informatyce obniżają koszty. Pieniądze zaoszczędzone na utrzymaniu floty, delegacjach, administracji czy wynajmie powierzchni biurowych firmy mogą przeznaczyć na dowolne inwestycje. Czy to zrobią, czas pokaże...

IT zyska na znaczeniu

Także eksperci z branży IT mówią, że w najbliższych miesiącach czeka ich bardzo dużo pracy. Choć amerykańska firma IDC obniżyła światowe prognozy wzrostu rynku w 2020 r. z 4,3 proc. do 1,3, a na przestoje narzekają też firmy zajmujące się produkcją sprzętu, lub te uzależnione od komponentów z Azji, to specjaliści z branży IT nie mają wątpliwości, że dla nich spowolnienie (nie mówiąc już o regresie) nie będzie tak bardzo bolesne, jak w wielu innych branżach. Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft wyjaśnia, że w dłuższej perspektywie sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, będzie dla branży IT korzystna.

- To wzmocni trendy, które są z nami od dłuższego czasu: praca zdalna, e-commerce, świadczenie różnych usług zdalnie. Jako twórcy firm zajmujących się oprogramowaniem jesteśmy architektami i budowniczymi tego wirtualnego świata. W krótkim okresie gospodarcze konsekwencje epidemii są dla nas zjawiskiem niekorzystnym, co potwierdza ponad 50 proc. firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT - wyjaśnia Konrad Weiske, dodając zarazem, że długofalowo obecny stan rzeczy, a zwłaszcza wnioski z niego płynące, pozytywnie wpłyną na rozwój branży.

W podobnym tonie wypowiada się Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, który przytacza wyniki ankiet wśród zrzeszonych w SoDA firm. Blisko 1/3 z nich nie odczuwa zmian związanych z koronawirusem, a 5 proc. zauważa wręcz poprawę swej sytuacji.

- Są firmy, które wspierają nie tylko krytyczne części infrastruktury w różnych branżach, ale także i te zajmujące się innymi dziedzinami. Mamy czasy, kiedy mocno patrzy się na oszczędności i optymalizację kosztów. Dochodzą do nas głosy z przeróżnych środowisk, że są negocjowane optymalizacje stawek dla kontaktorów czy wewnętrznych zespołów projektowych. To często "na koniec dnia" przekłada się na potencjalne obniżki wynagrodzeń czy zwolnienia... Warto jednak powiedzieć, że każdy kryzys ma początek i koniec. I każdy w branży IT zdaje sobie sprawę, jak trudno rekrutować dobry zespół ekspertów... - wyjaśnia Majewski.