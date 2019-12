Pracodawcy w Izraelu niechętni pracy zdalnej

Ankietowani pracownicy jako jedną z przyczyn zaburzenia równowagi między życiem prywatnym i zawodowym wskazują na relatywnie małe przyzwolenie na pracę zdalna w Izraelu. Ponad połowa pytanych jest zdania, że nie pozwala się im tak pracować.

62 proc. pytanych jest przekonanych, że obecna organizacja tygodnia pracy im odpowiada. Zatrudnieni w Izraelu pracują od niedzieli do piątku.

Wydajność pracy Izraelczyków jest mniejsza niż sobie by tego życzyli analitycy Instytutu Demokratycznego. Postulują jej poprawę.

Jerozolimski instytut przebadał ponad 600-osobową grupę pracowników powyżej 18 roku życia. Procent osób niezadowolonych z ich stosunku kariery do życia prywatnego (ang. work - life balance) wynosi 57 proc.

Praktycznie identyczny odsetek pytanych nie jest zadowolony z elastyczności godzin pracy, jakie oferują im pracodawcy. Twierdzą oni, że zabrania się im pracować z domu. Tylko 5 proc. pytanych uważa, że może wykonywać obowiązki, kiedy chce w zaciszu własnego mieszkania a 36 proc., że ich pracodawca dopuszcza taką możliwość. W ich przypadku jednak muszą otrzymać na to wcześniej zgodę.

Droga do pracy i nadgodziny

Instytut szacuje, że dojazdy do pracy pochłaniają pracownikom 25 roboczogodzin w miesiącu. W skali roku przekłada się to na 13 proc. całego czasu przepracowanego przez każdego pracownika.

31 proc. z pytanych zaznaczyło, że droga do pracy zajmuje im od pół godziny do godziny. 29 proc. podróżuje dłużej. Ich czas podróży wynosi do dwóch godzin.

Dopytani o nadgodziny respondenci zauważali, że są one częste i wykonywane w wielu przypadkach z domu. 47 proc. podejmuje się pracy po godzinach, kiedy już są w swoich czterech ścianach. W ich wypadku nadgodziny zamykają się w 2 godzinach tygodniowo. 24 proc. pytanych pracuje w weekend, przynajmniej raz w miesiącu. 27 proc. zaznaczało odpowiedź, że "często pracują w wakacje/urlop lub święta." 40 proc. podejmowało się pracy w czasie, kiedy było na zwolnieniu lekarskim.

Ciekawym pytaniem, jakie zadano Izraelczykom było pytanie o dzień wolny w weekend. Odpowiedź zakładała, że mogą mieć wolne albo w niedzielę, albo w piątek. By zrozumieć znaczenie tego zagadnienia, trzeba wiedzieć, że w Izraelu tydzień pracy jest wypadkową kultury judaistycznej. Trwa od niedzieli do piątku. W nasz ostatni dzień roboczego tygodnia pracuje się zazwyczaj krócej. Sobota, jako dzień szabatu, jest wolna od pracy. Respondenci twierdzili, że obecna sytuacja, kiedy pracują w niedzielę, bardziej im odpowiada. 62 proc. pytanych jest takiego zdania. Wolny piątek przekonywał mniej niż 40 proc. pytanych. Czytaj też: Niemcy walczą z niedoborem wykwalifikowanych pracowników Technologia zmienia izraelski styl pracy W badaniu Izraelskiego Instytutu Demokratycznego zwrócono także uwagę na brak polityki szkoleniowej izraelskich firm wobec wdrażania technologii w miejscu pracy. 67 proc. pytanych pracowników nie otrzymało "profesjonalnej" pomocy i szkolenia mającego ich wdrożyć w nowe technologie. - Nasze wnioski pokazują, że istnieje duża potrzeba dostosowania izraelskiego rynku pracy do wymogów XXI w. - twierdziła na stronach Times of Israel Daphna Aviram Nitzan, która jest dyrektorką w Instytucie Demokratycznym. Jak zaznaczała, pracownicy w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym muszą zmienić zasady, na jakich pracują. To potrzeba praktycznie nieodwracalna. - Musimy to zrobić, by zniwelować rosnącą różnicę w wydajności pracy między Izraelem a innymi krajami OECD - dodawała. Jak podkreślono w metodologii badania błąd statystyczny analizy wynosi około 4 proc.