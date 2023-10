Pracodawcy RP mają konkretne oczekiwania wobec przyszłego rządu

Prowadzenie bardzo rozsądnej polityki migracyjnej, otwartość na dialog, stabilność prawa i prowadzenie przewidywanej polityki gospodarczej - to zdaniem Rafała Dutkiewicza najważniejsze kwestie, na jakich powinien skupić się nowy rząd.

A wszystko wskazuje na to, że po wyborach parlamentarnych 2023 będzie to rząd koalicyjny stworzony z polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy.

Choć wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego Ipsos dla TVN, Polsat i TVP, wskazują, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to opozycja ma większość w Sejmie.

Przedsiębiorcy mają konkretne oczekiwania wobec przyszłego rządu

Prezes Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz wprost nie odnosi się do wyniku wyborów, ma za to jasno sprecyzowane oczekiwania co do działań przyszłego rządu.

- Pracodawcy RP od nowego rządu oczekują przede wszystkim otwartości na dialog z przedstawicielami biznesu. Z tymi, którzy tworzą miejsca pracy w Polsce, płacą podatki i inwestują w rozwój gospodarczy. Poza dialogiem niezwykle istotne są też kwestie prawno-legislacyjne. Dlatego oczekujemy stabilności prawa i prowadzenia przewidywalnej polityki gospodarczej opartej o jawne, stworzone w procesie konsultacyjnym, dokumenty programowe - wskazuje szef Pracodawców RP.

Jak dodaje, równie istotny jest dla każdego pracodawcy jasny, przejrzysty i zrozumiały dla podatnika system podatkowy. Dlatego organizacja zrzeszająca przedsiębiorców oczekuje także przejrzystości w finansach publicznych, tak by wydatki budżetowe nie były ukrywane w kasie funduszy.