Pracodawcy nie wiedzą ważnej rzeczy o swoich pracownikach i to się mści

Elastyczne godziny pracy to czynnik, którym najczęściej kierują się kandydaci przy wyborze nowego miejsca pracy (47,4 proc.). Ten aspekt wpływa również na przywiązanie pracowników do ich obecnego miejsca zatrudnienia.

– Czas, który poświęcamy na wykonywanie obowiązków, ma coraz większe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji z pracy. Powody mogą być tego różne. Ostatnie lata pandemii, które wymusiły w wielu przypadkach przejście na pracę zdalną, wymagały od nas nauczenia się innego sposobu zarządzania własnym czasem. Okazało się, że przy bardziej elastycznym grafiku możemy zrobić tyle samo lub nawet więcej, spełniając oczekiwania naszego pracodawcy. Dodatkowo, na rynku pracy jest coraz więcej przedstawicieli pokolenia Z, których stosunek do pracy jest inny. W wielu przypadkach to praca ma dostosować się do ich życia, a nie odwrotnie – komentuje Klaudyna Nyga, talent acquisition lead w SD Worx Poland.

Jak wynika z raportu „Attractive Employer in War for Talent” przygotowanego przez firmę kadrowo-płacową SD Worx, głównymi powodami odejścia z pracy z perspektywy pracownika są aspekty wewnętrzne firmy: niezadowolenie z wynagrodzenia (41,2 proc.) czy atmosfery w miejscu pracy (33,1 proc.), nieodpowiednie gospodarowanie godzinami pracy – brak równowagi między pracą i życiem prywatnym (31,2 proc.) oraz brak elastycznych godzin pracy (27,3 proc.).

Perspektywa pracodawców różni się od tej opisanej przez pracowników. Ich zdaniem wśród najważniejszych przyczyn zmiany pracy są lepsze oferty pracy (48,1 proc.), powody prywatne niezwiązane z pracą (38,2 proc.) oraz potrzeby nowych wyzwań (35,1 proc.).

Na kolejnych miejscach pojawia się niezadowolenie z wynagrodzenia (34,7 proc.) czy brak równowagi między pracą a życiem prywatnym (25,9 proc.). Najrzadziej za to pracodawcy wskazują niezadowolenie wynikające z jakości wykonywanych obowiązków (19,2 proc.), problemy z zarządzaniem (18,4 proc.) oraz brak satysfakcjonujących benefitów zapewnianych przez firmę (18,3 proc.).

– Niezadowolenie wynikające z atmosfery panującej w miejscu pracy, w tym związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa, nie pojawiło się wśród najczęściej wskazywanych powodów przez pracodawców, mimo że jest to ważny aspekt dla pracowników. Może to oznaczać dwie rzeczy: albo pracodawcy nie chcą się przyznawać do warunków pracy, jakie zapewniają w swoich przedsiębiorstwach, albo pracownicy nie podają przełożonym prawdziwych powodów swojej rezygnacji. Bez względu na odpowiedź, różnice w perspektywach respondentów działają przede wszystkim na niekorzyść pracodawców, którzy – świadomie lub nie – nie spełniają oczekiwań i tracą w ten sposób kolejne talenty. Prowadzi to dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych osób, które potrzebują czasu, aby zapoznać się z nowym miejscem pracy i stawianymi przed nimi wymaganiami – mówi Klaudyna Nyga.

Elastyczność godzin pracy sposobem na przyciągnięcie pracowników

Pracodawcy najczęściej przyciągają nowych i utrzymują obecnych pracowników poprzez wprowadzenie elastycznych godzin pracy – wskazało tak 34,7 proc. respondentów. Na kolejnych pozycjach pojawiają się: pozytywna atmosfera w miejscu pracy (34,1 proc.), pewność zatrudnienia przez firmę (33,6 proc.) oraz zapewnienie ciekawych obowiązków (32,4 proc.). Najrzadziej z kolei przyciągają możliwościami nazewnictwa nowego stanowiska (22,9 proc.) oraz dalszego rozwoju w firmie (22,8 proc.).

Elastyczne godziny pracy okazują się najważniejszym czynnikiem przy wyborze i późniejszym przywiązaniu pracowników do ich nowego miejsca pracy. Wskazuje tak kolejno 47,4 proc. i 44,7 proc. respondentów. Pracownicy przede wszystkim oczekują od firmy: pewności zatrudnienia, wysokich wynagrodzeń, jakościowych obowiązków oraz przyjaznego środowiska pracy. Najrzadziej z kolei zależy im na różnych formach wykonywania obowiązków, np. pracy zdalnej lub hybrydowej.

