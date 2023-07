Pracodawcy nie są gotowi na rewolucję. 4 na 10 firm nie zgadza się na ten benefit

Żeby poznać możliwości, które zapewniają organizacje oraz oczekiwania pracowników, wywodzących się z różnych branż i firm, firma HRK zapytała o to, czy pracodawcy posiadają politykę workation.

Okazuje się, że prawie połowa firm (48 proc.), w których pracują uczestnicy badania nie ma takiego regulaminu, a osoby zatrudnione chcąc wyjechać za każdym razem z menedżerami ustalają możliwości podróży.

Zgody na workation nie wyraża 41 proc. organizacji. Jasne przepisy pracy zdalnej spoza miejsca swojego zamieszkania ma zaledwie 11 proc. pracodawców osób biorących udział w badaniu.

Wyraźnie widać, że wiele firm nie jest jeszcze gotowych na taką rewolucję, a część z nich dopiero przygotowuje się do wdrożenia nowych procedur.

Jedna czwarta osób biorących udział w badaniu HRK korzystała z workation (fot. Shutterstock)

Czy pracownicy chętnie wybierają pracę hybrydową połączoną z podróżami? Wyniki badania HRK wskazują, że jedna czwarta osób biorących udział w badaniu korzystała z takiego benefitu. 76 proc. badanych deklaruje, że nie pełniło obowiązków zawodowych w trakcie podróży.

Również z badania przeprowadzonego przez polską platformę do wideokonferencji i spotkań online ClickMeeting wynika, że póki co workation w Polsce raczkuje. 70 proc. ankietowanych nie rozważało jeszcze tego, czy chcieliby korzystać z workation, 39 proc. twierdzi, że do tej pory nikt z ich firmy nie pracował w takiej formie, a tylko 9 proc. uczestników badania wyraziło chęć skorzystania z tej opcji w przyszłości, jeżeli będą mieć taką możliwość.

Pracownicy dbają o work-life-balance i planują podróże

Korporacje, a także mniejsze firmy, kładą coraz większy nacisk nie tylko na rozwój, ale również na samopoczucie zatrudnionych. Liczne raporty wskazują, że zespoły pracują bardziej kreatywnie i efektywniej, gdy nie odczuwają presji wynikającej z pełnionych obowiązków i mają świadomość, że pracodawca im ufa. Zmiana miejsca pracy np. w postaci workation zwiększa naszą motywację, a przede wszystkim obniża poziom stresu.

Czy wspomniane zalety workation skłaniają nas do planowania wyjazdu w najbliższych miesiącach? Co ciekawe, chęć podróżowania deklaruje 37 proc. badanych. Pozostali badani nie planują takiej aktywności. Osoby planujące wyjazd myślą raczej o krótkoterminowej pracy spoza miejsca zamieszkania. Dokładnie 32 proc. badanych wskazało, że w planach ma tygodniowy wyjazd, a kolejne 21 proc. chce wyjechać na dwutygodniowe workation.

W dłuższą podroż – powyżej miesiąca wybiera się 17 proc. respondentów. Większość (49 proc.) planuje wyjazd zagraniczny, w granicach Unii Europejskiej, niewiele mniej – 39 proc. przemieszcza się po Polsce, a tylko 12 proc. chce wyjechać poza Europę.

Aż 46 proc. pracowników, którzy wzięli udział w badaniu i planują wyjazd, spędza workation z partnerem lub partnerką. Wyjazd z dziećmi planuje 34 proc. badanych. Ze znajomymi lub samodzielnie podróżuje po 10 proc. uczestników badania.

Dzięki workation możemy podróżować i zwiedzać kolejne miejsca, nie rezygnując z pracy i nie biorąc długiego urlopu (fot. Christin Hume/Unsplash)

Workation w praktyce. Te firmy umożliwiają połączenie pracy z wakacjami

Woration w Polsce raczkuje, nie oznacza to jednak, że firmy nie sięgają po to rozwiązanie. Przykładem jest firma Komputronik, która zdecydowała się w 2022 roku wprowadzić możliwość pracy zdalnej w okresie wakacyjnym dla swoich kilkuset pracowników.

- Nie zauważyliśmy pogorszenia efektywności pracy, przeciwnie po wakacjach wszyscy okazali się bardziej zmotywowani. W tym roku na workation zdecydowaliśmy się więc ponownie. Pracownik może w wakacje skorzystać z biura, ale nie musi i zdecydowana większość tego nie robi. Do biura większość z nas wróci dopiero w sierpniu. Natomiast trzeba podkreślić, że znaczna część pracowników pomimo workation bierze w wakacje urlop. I to bardzo ważne, bo workation urlopu nigdy nie zastąpi – mówi Andrzej Wiglusz, HR menedżer w Komputroniku.

Także firma SD Worx wprowadziła workation. By zapewnić bezpieczne środowisko pracy oraz zagwarantować płynną kontynuację obsługi klienta i obowiązków służbowych, opracowała własne zasady. Workation jest przyznawane przez bezpośredniego przełożonego na okres maksymalnie 4 tygodni w roku (20 dni roboczych) oraz realizowane jest w krajach, w których firma prowadzi działalność.

Wybrane miejsce pracy za granicą musi zostać zorganizowane przez pracownika w taki sposób, aby było odpowiednie do swobodnego wykonywania obowiązków służbowych. Potrzebna jest niezbędna infrastruktura, taka jak sprawne połączenie internetowe, komputer, drukarka, biurko, itp. Po stronie pracownika leży również stworzenie spokojnej przestrzeni do pracy oraz sprawdzenie, czy lokalizacja pracy spełnia wymogi BHP. Czas pracy podczas workation nie różni się od klasycznego dnia pracy, który pracownik wykonywałby zgodnie ze strefą czasową swojego ojczystego kraju.

Kolejnym przykładem firmy, która zdecydowała się postawić na workation, jest Revolut, twórca platformy finansowej. Pracownicy, którzy mają ochotę pracować zdalnie z zagranicy, ze względu na osobiste, pozazawodowe względy, mogą wykorzystać w tym celu do 60 dni w roku. Limit odnawia się po 12 miesiącach.

