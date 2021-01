Pracodawcy nie kwapią się z rekompensatą kosztów pracy zdalnej

Firmy wysłały pracowników na home office, ale mało która wsparła ich w przygotowaniu sobie miejsca do pracy w domu czy też partycypowaniu w dodatkowych kosztach, jakie ponoszą w związku z home office. Takie wnioski płyną z badania firmy Personnel Service. Podobny obraz wyłonił się z badania firmy Grant Thornton.

Najczęściej wydatki na sprzęt ponoszą osoby od 18 do 24 roku życia - aż 64 proc. młodych kupiło nowy produkt po przejściu na home office. (Fot. Shutterstock)

Zakup biurka, wygodnego krzesła, laptopa czy drukarki to wydatki, które poniosło aż 41 proc. pracowników w celu zapewnienia sobie odpowiednich warunków do pracy zdalnej.

Większość firm nie zwróciła zatrudnionym poniesionych kosztów. Co więcej, niemal 8 na 10 pracowników musi z własnej kieszeni opłacać wyższe rachunki za prąd czy internet.

Eksperci Personnel Service wskazują, że kwestie kosztów pracy zdalnej należy uregulować prawnie. Wtedy pracownicy i pracodawcy będą mieli jasność, kto i za co powinien płacić.

Praca zdalna od marca ub. roku wykonywana w domowym zaciszu wymagała od pracowników zaaranżowania przestrzeni biurowej we własnych czterech kątach. Jak wynika z badania przeprowadzonego na grupie ponad 1000 osób przez Personnel Service, dodatkowe koszty z tym związane poniosło 41 proc. pracujących na home office. Kupowane sprzęty i produkty to m.in. laptop, drukarka, biurko czy wygodne krzesło.

Patrząc szczegółowo na wyniki, najczęściej wydatki na sprzęt ponoszą osoby od 18 do 24 roku życia - aż 64 proc. młodych kupiło nowy produkt po przejściu na home office w porównaniu do zaledwie 28 proc. 25-34-latków. Osoby, które zakupiły sprzęt do pracy w większości przypadków nie mogły liczyć na zwrot kosztów. Tylko 4 na 10 pracodawców partycypowało w finansowaniu sprzętu do pracy na home office.

Podobny obraz wyłonił się z badania przeprowadzonego w czasie drugiego lockdownu przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton. Zdecydowana większość pracodawców zapewnia pracownikom świadczącym pracę zdalną wyłącznie taką pomoc, jaką narzucają obowiązujące przepisy. Co ciekawe, aż jedna piąta pracodawców (20,8 proc.) nie oferuje pracownikom zdalnym wsparcia zagwarantowanego w obowiązujących regulacjach prawnych.

Wyższe rachunki na HO

Druga kwestia to codzienne korzystanie z domowego sprzętu. Kiedy pracowaliśmy w biurach, takie rzeczy, jak herbata, kawa, woda, papier toaletowy, zużycie prądu czy wody (choćby do spłukiwania toalety) było po stronie pracodawcy. Teraz za to płaci pracownik. Bowiem wyższe zużycie prądu, wody czy internetu to odczuwalne konsekwencje przeniesienia pracy do domu. Z badania Personnel Service wynika, że jedynie 17 proc. pracodawców po przejściu na pracę zdalną wzięło na siebie pokrycie części rosnących opłat, a aż 77 proc. pracowników z tym problemem musiała sobie radzić samodzielnie.

Także badanie GT pokazało, że niewiele firm decyduje się wspiera finansowo pracowników na HO. Aż 79,9 proc. badanych przyznało, że nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej ze strony swojej firmy w związku z wyższymi kosztami ponoszonymi podczas pracy z domu. W firmach, które to robią - ekwiwalent pieniężny otrzymuje 2,4 proc. badanych - jest to wyraz dobrej woli ze strony szefostwa. (Fot. Shutterstock) - Odpowiedzialność za opłaty eksploatacyjne, która była oczywista podczas pracy w biurze, po nagłym przejściu na pracę zdalną okazała się kwestią sporną. Nasze badanie pokazuje, że przeważająca większość pracowników obecnie te koszty ponosi sama. To potwierdza, jak istotną kwestią są odpowiednie regulacje, które w jasny sposób wskażą, za co obie strony powinny płacić. W międzyczasie, zanim takie prawo powstanie, zyskują firmy, które się dokładają, bo zaskarbiają sobie sympatię i lojalność pracowników - podkreśla Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy. Co o tym sądzą internauci, którzy komentują materiały na ten temat na naszej stronie? Ich zdaniem pracodawcy nie mają żadnego obowiązku dopłacania do pracy zdalnej. - Nie rozumiem dlaczego pracodawcy mieliby jakoś dodatkowo wynagradzać pracowników za pracę z domu - czytamy na stronie PulsHR.pl. Inny komentujący wskazuje, że choć pracownicy z jednej strony ponoszą większe wydatki, to z drugiej oszczędzają, na przykład na dojazdach do pracy (zarówno koszty jak i czas), co więcej, mogą zapewnić opiekę nad bliskimi osobami, nie tylko dziećmi. Czas uregulować przepisy - Wydawać by się mogło, że kwestia wyposażenia pracownika w odpowiedni sprzęt, gdy wysyłamy go na pracę zdalną, jest oczywista. W praktyce okazało się jednak, że tempo, w jakim firmy przechodziły na home office powodowało, że część pracowników sprzęt kupowała sama lub korzystała z prywatnego - komentuje Krzysztof Inglot. Jak dodaje, o ile można takie działanie tłumaczyć ekstremalnymi warunkami, z którymi mieliśmy do czynienia wiosną, ale już teraz, po prawie roku przyszedł moment, żeby to uregulować. - Pierwsze takie działania już widzimy. W ostatnich dniach Parlament Europejski dał zielone światło Komisji Europejskiej do wydania dyrektywy o prawie do bycia offline, co oznacza, że pracownicy będą mieć podstawę prawną, by nie zajmować się sprawami zawodowymi w czasie wolnym od pracy. To oczywiście jeden z elementów regulacji pracy zdalnej, równie istotny jak kwestia kosztów ponoszonych na home office przez pracowników - mówi Inglot. Najważniejszą zaletą prawa do bycia offline byłoby zdaniem Gunthera Schnabla, niemieckiego ekonomisty, który komentował decyzję PE, więcej czasu na odpoczynek. - Pracownicy nie musieliby lub wręcz mieliby zakaz odpowiadania na maile lub telefony od pracodawców poza godzinami pracy. W tym czasie jednak pracodawcy lub przełożeni mogą być jednak zmuszeni do samodzielnego rozwiązywania nieoczekiwanych, ważnych problemów - np. technicznych - nie mając do tego odpowiedniego przygotowania. W niektórych przypadkach może to doprowadzić do zatrzymania procesów produkcyjnych i spowodować wysokie koszty - zastrzega. Z kolei w Polsce dyskusja nad wprowadzeniem stałych zmian związanych z pracą zdalną do Kodeksu pracy toczy się od kilku miesięcy. Na początku roku wiceminister rozwoju Iwona Michałek poinformowała, że projekt nowelizacji Kodeksu pracy będzie uzgodniony społecznie w I kw. 2021 r. Dodała, że zapisy będą na tyle ogólne, by pozostawić furtkę do uzgodnień między pracodawcami i pracownikami. - Chcemy dać pewne możliwości do uregulowania pracy zdalnej między pracodawcą a pracownikiem. Szczegółowe rozwiązania dotyczące pracy zdalnej, dopasowane do potrzeb różnych branż oraz specyfiki poszczególnych zakładów pracy będą więc zawarte np. w porozumieniach lub regulaminie - zaznaczyła wiceminister. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując zapowiedzi wiceminister, podkreślał, że praca zdalna nie może być przeregulowana. Wskazywał, że tak było z telepracą, przez co mało kto chciał z niej korzystać. - Mieliśmy taką szarą strefę, gdzie pracownicy dogadywali się z pracodawcami, że pracują poza biurem. Teraz też istnieje ryzyko, że powstanie przepis, który będzie fikcją, jak telepraca albo będzie pomijany - zwracał uwagę ekspert.

