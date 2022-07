Pracodawcy nie chcą pracy całkowicie zdalnej. Stawiają na inne rozwiązanie

jk

Rośnie liczba pracodawców, którzy chcą wdrożyć docelowo model hybrydowy - taka deklarację złożyło trzech na pięciu pracodawców (59 proc.). To o 14 pkt proc. więcej niż w czerwcu 2021 r. Z kolei model pracy wyłącznie zdalnej nie został wskazany przez żadną firmę. 30 proc. pracodawców, którzy deklarują przejście na hybrydowy model pracy, decyzję dotyczącą liczby dni spędzonych w biurze i w domu pozostawia swoim pracownikom (Fot. Shutterstock)

Z raportu Cushman & Wakefield wynika, że 30 proc. pracodawców, którzy deklarują przejście na hybrydowy model pracy, decyzję dotyczącą liczby dni spędzonych w biurze i w domu pozostawia swoim pracownikom. To wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugim najczęściej wdrażanym modelem hybrydowym są maksymalnie dwa dni pracy zdalnej w tygodniu - tak deklaruje 28 proc. pracodawców. Na podium zestawienia (21 proc.) jest również tryb trzech dni pełnienia obowiązków zawodowych poza biurem.

Jeden oraz cztery dni pracy zdalnej w tygodniu wskazane zostały przez odpowiednio 11 proc. i 10 proc. respondentów wskazujących model hybrydowy jako preferowany.

Blisko 27 proc. respondentów wskazało tradycyjny model pracy jako docelowy, 3/4 z nich dopuszcza wykonywanie obowiązków służbowych zdalnie w wyjątkowych sytuacjach.

Model pracy wyłącznie zdalnej nie został wskazany przez żadnego respondenta.

- Pracownicy firm z całej Polski, w których polityka pracy hybrydowej nie została jeszcze wdrożona oficjalnie, a spójna i przejrzysta komunikacja na ten temat nie istnieje, mówią nam, że najgorsza jest niepewność - komentuje Joanna Szczepańska, associate, workplace strategy, office agency, Cushman & Wakefield.

Wybór należy do pracowników

Ciekawym wnioskiem, płynącym z prowadzonych przez Cushman & Wakefield badań jest to, że ponad 1/3 firm, która wdrożyła hybrydowy model pracy, pozwala pracownikom na pełną autonomię w wyborze miejsca wykonywania obowiązków zawodowych.

- Są to samo-organizujące się społeczności oparte o zmienność. Potrzeba rozwoju, więzi, autonomii, komfortu fizycznego, satysfakcji z pracy, bycia skutecznym jest taka sama zarówno w biurze, jak i w domu, dla managerów wysokiego szczebla i dla osób na początku kariery zawodowej. Będąc w biurze zależy nam na indywidualnej pracy w skupieniu, a z kolei pracując z domu nadal chcemy nawiązywać i utrzymywać bliskie więzi ze współpracownikami, co w powszechnym rozumieniu jest domeną pracy w biurze. Najważniejsza jest możliwość wyboru, a motywacja do pracy płynie z poczucia sensu i pozytywnego doświadczenia - mówi Joanna Szczepańska.

