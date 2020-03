Pracodawcy muszą pomóc pracownikom przygotować się na przyszłość

Pracownicy nie boją się nowych technologii i tego w jaki sposób te wpłyną na ich stanowisko pracy. Według wyników badań zrealizowanych na zlecenie Ricoh 61 proc. europejskich pracowników uznaje, że nowe technologie ułatwią im współpracę z innymi i pozwolą wykonywać obowiązki w dużo bardziej elastyczny sposób. 77 proc. badanych przyznaje, że patrząc w perspektywie najbliższych 10 lat, ma odpowiednie kwalifikacje, aby móc pracować i dostosowywać się do nowych wymogów rynku pracy.

Jednocześnie aż 81 proc. z nich oczekuje, że pracodawca wesprze ich w przygotowaniu do zmian, zapewni dostęp do szkoleń i zadba o rozwój ich kompetencji technologicznych. Szczególnie, gdy firma wprowadza nowe rozwiązania bazujące np. na Sztucznej Inteligencji i robotyce.

- Nigdy wcześniej nowe technologie nie wpływały tak szybko na sytuację na rynku. I nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta miała osłabnąć. Technologia wciąż będzie zmieniać sposób, w jaki pracujemy. Pozwoli zapomnieć o wielu mozolnych i powtarzalnych zadaniach i skupić się na bardziej kreatywnym aspekcie pracy. Efektywne korzystanie z tych możliwości wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Biorąc pod uwagę jak bardzo zróżnicowane pod względem wieku

i kompetencji są obecnie zespoły pracujące w firmach - pracodawcy muszą zadbać

o opracowanie optymalnego pakietu szkoleń - ocenia David Mills, CEO w Ricoh Europe (Ricoh należy do dziesięciu największych na świecie firm informatycznych).

Współpraca i elastyczność będą miały kluczowe znaczenie dla środowiska pracy przyszłości. Choć obowiązki zawodowe będą realizowane w dużo bardziej elastyczny sposób nie oznacza to, że biuro jako przestrzeń pracy przestanie mieć racje bytu.

Jedynie 28 proc. badanych przewiduje, że praca będzie odbywać się całkowicie zdalnie. Według 74 proc. pracowników ich umowa w przyszłości będzie zawierała zapisy dotyczące elastycznego trybu pracy. A 32 proc. jest skłonnych zgodzić się na 10 proc. niższe zarobki, jeśli pracodawca będzie oferował możliwość łączenia pracy zdalnej i stacjonarnej - wynika z badań zrealizowanych na zlecenie Ricoh.

Pracownicy przyszłości wyzwaniem dla pracodawców

W świecie coraz szybciej rozwijających się technologii, szybkiego i powszechnego dostępu do informacji, firmy, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku pracodawców, muszą nadążać za zmieniającymi się oczekiwaniami i stylem życia swoich pracowników. Pracownicy przyszłości znacznie będą się różnić od tych obecnych. Dlatego poznanie sposobów na przyciągnięcie i zatrzymanie talentów jest kluczowe dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku pracy - wynika z raportu Infuture Institute i Samsunga "Pracownik przyszłości".

Według Jacoba Morgana, autora książki "The future of work", przyszłe kadry oczekiwać będą elastycznego systemu pracy, stawiać będą na możliwości zdalnego wykonywania zadań w dowolnym czasie. Dojazd do biura i praca od 9 do 17 będzie musiał odejść w niepamięć. Co najistotniejsze, zdezaktualizuje się także podejście - jedna ścieżka kariery przez całe życie.

- Firmy skierowane na rozwój w przyszłości, powinny się oprzeć na tych sugestiach i już teraz myśleć o tym, w jaki sposób mogą odpowiedzieć na przyszłe wyzwania - tłumaczy Peter Balazsik, prezes i założyciel Talentuno.

Pracodawcy przyszłości będą musieli nauczyć się zarządzać zespołem poprzez odpowiednie dobieranie talentów. Ich rolą będzie zidentyfikowanie mocnych stron każdego pracownika i odpowiednie dobranie do ich potrzeb szkolenia oraz propozycji rozwoju w strukturze firmy.

- Najlepszymi pracodawcami są firmy, w których największy nacisk kładziony jest na rozwój współpracy i elastyczność. Nowe podejście może okazać się bezcenne. To dzięki niemu pracownicy będą w dużo większym stopniu zmotywowani i entuzjastycznie nastawieni do codziennych obowiązków - tłumaczy David Mills.

* Badanie Ricoh zrealizowano na puli badawczej 3 tys. europejskich pracowników biurowych.