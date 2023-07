Pracodawcy muszą być czujni. 4 na 10 pracowników traktuje workation jak płatny urlop

Choć dominuje przekonanie, że workation do domena młodych, to badania przeprowadzone przez Komputronik tego nie potwierdzają.

Jak wynika z badań zrealizowanych w czerwcu 2023 r. przez firmę Komputronik, blisko co trzeci ankietowany pracownik biurowy (29 proc.) wymienia workation jako pomysł na wakacje. Co piąty (18,9 proc.) jest zdecydowany, by połączyć w tym roku pracę z odpoczynkiem, zaś co dziesiąty (10 proc.) deklaruje, że na workation raczej się wybierze. I to niezależnie od wieku.

I choć pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi pracy zdalnej, to wiele wskazuje na to, że taki scenariusz - połączenia pracy z wakacjami - bierze w tym roku pod uwagę całkiem spora część Polaków pracujących umysłowo.

- Okazuje się, że 35 proc. ankietowanych do 35 roku życia planuje lub rozważa skorzystanie z workation. To niewiele więcej niż odsetek osób w wieku 36 lat i starszych. W tej grupie taką wolę wskazał co czwarty ankietowany. To jednak koniec różnic, jeśli chodzi o pokolenia. Myślimy bardzo podobnie o workation, mamy podobne obserwacje, oczekiwania i obawy, niezależnie od tego czy mamy dwadzieścia czy czterdzieści kilka lat – zwraca uwagę Andrzej Wiglusz, HR menedżer w Komputroniku.

35 proc. ankietowanych do 35 roku życia planuje lub rozważa skorzystanie z workation (fot. Elizeu Dias/Unsplash)

Dodatkowy urlop, podczas którego nie trzeba brać wolnego

Jeśli chodzi o łączenie pracy z wakacjami, to ankietowani Polacy okazali się bardzo pragmatyczni: co trzeci badany (32,5 proc.), jako jedną z największych zalet workation wymienia oszczędność czasu na dojazdach do pracy. Tyle samo osób 32,5 proc. za zdecydowany plus połączenia pracy z urlopem uważa możliwość spędzenia wspólnych chwil z najbliższymi.

Co jednak najważniejsze: dwóch na pięciu (39,1 proc.) respondentów postrzega workation jako dodatkowy urlop, podczas którego nie trzeba brać wolnego. To dla pracodawców może być niepokojący sygnał, szczególnie jeśli spojrzymy na inne dane z badania.

43,8 proc. ankietowanych przyznaje, że wadą workation jest brak możliwości oddzielenia życia prywatnego od zawodowego. Dla co czwartego ankietowanego (26,6 proc.) wyzwaniem jest współdzielenie miejsca pracy z innymi domownikami, niemal tyle samo badanych (25,4 proc.) zwraca uwagę na problemy z koncentracją i niższą wydajnością pracy.

Jeśli chodzi o technologię, to obawy ankietowanych dotyczą głównie problemów z łączem internetowym, na co wskazał co trzeci pytany (37,3 proc.) oraz dostępu do energii elektrycznej (15,4 proc.).

- Dla firm, które nigdy nie pracowały w całości zdalnie, które nie mają procedur czy narzędzi do wykonywania i monitorowania efektywności pracy na odległość, workation jest pewnym ryzykiem. Praca zdalna wymaga przygotowania i technologicznego, i organizacyjnego. O ile wyzwania technologiczne łatwo wyeliminować kupując laptopa z dobrą baterią, mobilny router, przenośną stację zasilania czy panel solarny, o tyle bariery organizacyjne czy mentalne pokonać jest trudniej - tłumaczy Andrzej Wiglusz.

Workation w praktyce. Te firmy umożliwiają połączenie pracy z wakacjami

Firma Komputronik zdecydowała się w 2022 roku wprowadzić możliwość pracy zdalnej w okresie wakacyjnym dla swoich kilkuset pracowników.

- Nie zauważyliśmy pogorszenia efektywności pracy, przeciwnie po wakacjach wszyscy okazali się bardziej zmotywowani. W tym roku na workation zdecydowaliśmy się więc ponownie. Pracownik może w wakacje skorzystać z biura, ale nie musi i zdecydowana większość tego nie robi. Do biura większość z nas wróci dopiero w sierpniu. Natomiast trzeba podkreślić, że znaczna część pracowników pomimo workation bierze w wakacje urlop. I to bardzo ważne, bo workation urlopu nigdy nie zastąpi – zwraca uwagę Andrzej Wiglusz.

Także firma SD Worx wprowadziła workation. By zapewnić bezpieczne środowisko pracy oraz zagwarantować płynną kontynuację obsługi klienta i obowiązków służbowych, opracowała własne zasady. Workation jest przyznawane przez bezpośredniego przełożonego na okres maksymalnie 4 tygodni w roku (20 dni roboczych) oraz realizowane jest w krajach, w których firma prowadzi działalność.

Wybrane miejsce pracy za granicą musi zostać zorganizowane przez pracownika w taki sposób, aby było odpowiednie do swobodnego wykonywania obowiązków służbowych. Potrzebna jest niezbędna infrastruktura, taka jak sprawne połączenie internetowe, komputer, drukarka, biurko, itp. Po stronie pracownika leży również stworzenie spokojnej przestrzeni do pracy oraz sprawdzenie, czy lokalizacja pracy spełnia wymogi BHP. Czas pracy podczas workation nie różni się od klasycznego dnia pracy, który pracownik wykonywałby zgodnie ze strefą czasową swojego ojczystego kraju.

Dwóch na pięciu (39,1 proc.) respondentów postrzega workation jako dodatkowy urlop, podczas którego nie trzeba brać wolnego (fot. Roberto Nickson/Unsplash)

Ponadto, praca zdalna z zagranicy wymaga zgłoszenia do lokalnego zakładu ubezpieczeń społecznych (co najmniej 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pracy). Pracownicy zobowiązani są także do złożenia odpowiedniego wniosku o workation, uwzględniając dokładne miejsce wykonywania obowiązków.

Innym przykładem jest firma Danone. Pracownicy mogą pracować zdalnie z niemal dowolnego miejsca w Europie (kraje EU, EOG oraz Szwajcaria) aż przez 30 dni w roku. Po rozwiązanie mogą sięgnąć wszyscy, których charakter pracy na to pozwala. Procedura jest bardzo prosta - wystarczy zgoda przełożonego, stały dostęp do internetu oraz zadbanie o bezpieczne i ergonomiczne miejsce do pracy. Co istotne, program działa niezależne od pracy hybrydowej, z której na co dzień korzystają pracownicy.

Na wprowadzenie workation zdecydowały się także także m.in. agencja marketingu internetowego Bluerank, poznański software house Netguru czy firma technologiczna 10clouds.

