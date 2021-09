Pracodawcy i pracownicy patrzą na to samo, ale widzą zupełnie coś innego

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a dokładnie od pozycji w firmie - tak w skrócie można opisać wyniki badania przeprowadzonego przez instytutu Gartnera. Menedżerowie i management pytani o te same kwestie, widzą je zupełnie inaczej.

Jak wynika z badania instytutu Gartnera, wizje przyszłości kadry kierowniczej i pracowników są zgoła inne. Inaczej odbierają też to, co dzieje się w ich miejscu pracy obecnie. O co chodzi?

Z badania Gartner Hybrid Work Employee Survey wynika, że pracownicy narzekają na technologie. A dokładnie na jej jakość, gdyż w ich mniemaniu pozostawia ona wiele do życzenia. Szeregowi pracownicy uważają, że kadra kierownicza jest lepiej przygotowana do pracy zdalnej niż oni. Tylko 66 proc. pracowników przyznaje, że dysponuje technologią potrzebną do efektywnej pracy zdalnej, w porównaniu do 80 proc. kadry managerskiej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co więcej, 41 proc. pracowników - respondentów ankiety Gartnera - jest zdania, że inwestycje pracodawców w technologie są nieefektywne i nie pozwalają im pracować w modelu zdalnym na takim samym poziomie, jak w biurze. Co ciekawe, kadra kierownicza znacznie rzadziej narzeka na inwestycje. Tylko 24 proc. pytanych menedżerów uważa, że inwestycje w IT mają rezerwy i wykonywanie zadań poza biurem, jest mniej efektywne niż stacjonarnie. Zdecydowana większość pytanych (76 proc.) uważa, że wdrożona technologia zaspokaja ich potrzeby, związane ze świadczeniem pracy zdalnej.

– W ubiegłym roku firmy inwestowały w rozwój cyfrowych rozwiązań, ale te wyniki pokazują, że od dużego budżetu ważniejsza jest rozwaga przy wydawaniu pieniędzy - uważa Radosław Dudzik z biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce.

Według badania 75 proc. reprezentantów kadry kierowniczej uważa, że już teraz ich przedsiębiorstwo oferuje elastyczne formy pracy. To gryzie się z opinią ich podwładnych. Bowiem tylko 57 proc. pracowników podziela ten pogląd. Co więcej, prawie trzech na czterech menedżerów uważa, że firma odpowiednio zareagowała na nowe warunki i adekwatnie wsparła pracowników. Sęk w tym, że tylko co drugi ankietowany niezajmujący stanowiska kierowniczego podziela optymizm szefostwa.

Jak wynika z raportu ABB w Polsce: „Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce”, elastyczność nabiera nowego znaczenia. Jak zauważa Radosław Dudzik, definicja biura będzie zrewidowana, przede wszystkim rozszerzona.

- Nasz tegoroczny raport pokazuje wiele ciekawych trendów, na które firmy muszą zwrócić uwagę, przede wszystkim konieczność inwestycji w technologie. Będziemy świadkami digitalizacji i wirtualizacji pracy. Biuro nabierze nowego znaczenia, przestaniemy utożsamiać je wyłącznie z fizyczną przestrzenią - mówi Radosław Dudzik. - Nie oznacza to, że przejdziemy na home office, ale będziemy świadkami transformacji przestrzeni biurowej na bardziej elastyczną. Pojawią się biura filialne, których, jak wynika z badania jakościowego, w niedługim czasie będzie przybywać – mówi ekspert z ABB.

Inne spojrzenie na miejsce pracy

Firmy przygotowują się do nowych warunków, w których praca i miejsce jej wykonywania będą elastyczne. Jednak, jak się okazuje, „elastyczność” jest terminem wieloznacznym. Widać to na przykładzie gotowości powrotu do modelu wykonywania zadań sprzed pandemii. Kadra kierownicza zdecydowanie chętniej wróciłaby do konwencjonalnego i znanego sobie modelu z czasów przed pandemią. Aż 71 proc. ankietowanych reprezentujących kadrę kierowniczą wyraziło taką wolę, wśród pracowników tylko co drugi (50 proc.).

Także dane zebrane przez firmę doradczą Kincentric wskazują, że ok. 60 proc. pracowników deklaruje chęć utrzymania pracy zdalnej i najchętniej wróciłoby do biura na 1-2 dni w tygodniu. Natomiast menedżerowie naciskają na szybki powrót pracowników do biur, tłumacząc to spadkiem efektywności. Z badań Kincentric wynika, że ok. 60 proc. menedżerów oczekuje powrotu do modelu pracy z biura (choć też raczej przez 3-4 dni w tygodniu).

- Trudno ignorować sygnały dochodzące od pracowników, którzy wyraźnie mówią o tym, że oczekują większej elastyczności pod tym względem. Ale na pewno warto przyjrzeć się bliżej oczekiwaniom zgłaszanym przez menedżerów - podsumowuje Magdalena Strózik, senior consultant w Kincentric Poland. - Do pewnego stopnia można tłumaczyć to stylem menedżerskim albo chęcią powrotu do swoistej strefy komfortu menedżera, który chce mieć lepszą kontrolę nad swoim zespołem - dodaje.

Dużo rozbieżności

W całym raporcie Gartnera wielokrotnie pojawia się rozdźwięk pomiędzy wizją przyszłości managementu i pracowników. Ci drudzy w większości są przekonani (53 proc.), że kierownictwo nie bierze pod uwagę ich punktu widzenia przy podejmowaniu decyzji. Odmiennego zdania są menedżerowie, 3 na 4 ankietowanych kierowników uważa inaczej.

Okazuje się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a dokładnie od pozycji w firmie – tak chyba możemy opisać wyniki pracy ekspertów.

- Naszą pracę, zarówno jej formę, jak i miejsce wykonywania, czeka nic innego niż cyfrowa transformacja. To nie sztuka dla sztuki, a odpowiedź na konkretne potrzeby firmy, którą tworzą przecież pracownicy - podsumowuje Radosław Dudzik z ABB w Polsce.

Z kolei Alexia Cambon, dyrektor w dziale HR Gartnera wprost przestrzega:- Jeśli nie będzie reakcji na ten podział, może to doprowadzić do kryzysu w budowaniu zaufania i akceptacji pracowników dla planów dotyczących przyszłości pracy.