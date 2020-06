Pracodawcy chcą mieć oko na pracowników. Monitoring pracy zdalnej w co czwartej firmie

Polski Instytut Ekonomiczny przygotował raport "Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii".

Raport wyraźnie pokazuje, że koronawirus na stałe zmieni sposób patrzenia na biznesowe zastosowanie nowoczesnych technologii.

Niemal wszyscy badani, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz sektor, wskazali, że na stałe będą wykorzystywać nowoczesne systemy komunikowania się na odległość.

- Nowoczesne technologie okazały się bardzo użyteczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w dobie lockdownu, ale nie wszystkie firmy w równym stopniu takie rozwiązania wykorzystują. Podobnie jest z kompetencjami cyfrowymi pracowników, których poziom często bywa niewystarczający, mimo coraz większej obecności narzędzi cyfrowych w życiu społecznym - komentuje Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z raportu PIE dowiemy się, że przed ogłoszeniem pandemii 47 proc. firm wysoko oceniło swój stan wykorzystywania nowoczesnych technologii, 54 proc. podobnie oceniało wykorzystanie ich w komunikowaniu się z klientami, natomiast 73 proc. przyznało, że w ogóle nie inwestowało w nowoczesne technologie.

Ci ostatni, gdy tylko wybuchła pandemia zdanie musieli zmienić bardzo szybko. Bowiem raport PIE wskazuje, że w czasie pandemii już ponad 90 proc. polskich firm wykorzystywało nowoczesne technologie. 70 proc. sięgnęło po nowoczesne form komunikacji z klientami, a 10 proc. dużych firm wprowadziło systemy do zarządzania pracą zdalną (nie korzystając z nich wcześniej).

Także I edycja badania firm „KoronaBilans MŚP, przeprowadzona na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, pokazała, że epidemia zmieniła priorytety inwestycyjne firm. Co drugi przedsiębiorca planujący inwestycje w ciągu najbliższych trzech miesięcy (54,5 proc.) chce przeznaczyć środki na zakup nowych sprzętów, a blisko co trzeci (31,8 proc.) - zainwestować w systemy IT (strony, aplikacje, sklepy on-line).

CZYTAJ DALEJ »

– Epidemia nie zostawiła nam wyboru. Wymusiła wręcz na firmach transformację cyfrową i automatyzację wielu procesów. Jeśli więc ktoś do tej pory decyzje technologiczne odkładał "na ostatnią chwilę", dziś musi je podjąć w ekspresowym tempie, ponosząc przy tym znacznie wyższe koszty. Przyspieszony kurs cyfryzacji stał się ważniejszy niż budowa i remont powierzchni biurowych, czy nawet zakup niektórych komponentów i materiałów do produkcji. Od niego bowiem teraz zależy nie tylko ciągłość działania przedsiębiorstwa, ale i przewaga konkurencyjna na rynku – ocenia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Zakres nowych technologii wprowadzonych do firm w okresie pandemii jest stosunkowo szeroki, ale występuje przewaga technologii służących do kontaktów z klientami i budowania relacji z partnerami biznesowymi oraz zapewnienia pracownikom firmy możliwości pracy zdalnej. - Uczestnicy badania podkreślali, że kryzys z jednej strony spowolnił prace w firmie nad nowymi technologiami, które były podjęte wcześniej i zostały ocenione jako mało istotne. Z drugiej – przyspieszył wdrożenie nowych, których posiadanie okazało się kluczowe dla funkcjonowania firmy w nowej rzeczywistości - komentuje Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co zostanie po pandemii? Badanie PIE wskazuje, że 69 proc. firm zamierza nadal komunikować się z klientami przy użyciu nowoczesnych technologii, a 45 proc. planuje wykorzystywać internetowe kanały sprzedaży i obsługi klienta. Ale zostanie jeszcze jedna rzecz. Bowiem, ponad jedna czwarta badanych przedsiębiorstw (27 proc.) planuje nadal używać systemów do zarządzania i monitorowania pracy zdalnej. Oznacza to, że pracodawcy chcę mieć swoich pracowników na oku. Okazuje się, że skłonność do wykorzystywania nowoczesnych technologii rośnie wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa, ale przedstawiciele mikro i małych przedsiębiorstw również deklarowali, że w przyszłości bardziej nastawią się na działalność internetową, w szczególności wykorzystując internetowe kanały sprzedaży i obsługi klientów (e-commerce). - Takie plany nie zaskakują, gdyż można się spodziewać, że po okresie pandemii obecne zachowania klientów i interesantów preferujących zdalne załatwianie spraw mogą pozostać już na trwałe w życiu społecznym - dodaje Katarzyna Dębkowska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.