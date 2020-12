Pracodawcy apelują: Powstrzymajmy szarą strefę, pomóżmy przedsiębiorcom

Przedstawiciele firm handlowych i usługowych zrzeszonych w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług przekonują, że skutki trzeciego lockdownu mogą być dotkliwe dla całej gospodarki. Trudno w tym momencie określić, ile firm upadnie, ale konsekwencje będą odczuwalne dla wszystkich.

W poświąteczny poniedziałek (28 grudnia) rząd znów zamknie galerie handlowe. Tylko nieliczne sklepy i punkty handlowe w tych placówkach będą mogły funkcjonować w reżimie sanitarnym. Przedstawiciele firm handlowych i usługowych zrzeszonych w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (150 firm zatrudniających ponad 205 tysięcy pracowników) wyrażają rozczarowanie decyzją dotyczącą ponownego zamknięcia centrów handlowych od 28 grudnia.

- Zaskoczyła nas informacja o kolejnych ograniczeniach w handlu. Pozostawaliśmy w przekonaniu, że nasze sklepy w centrach handlowych nie zostaną zamknięte, ponieważ są bezpieczne. A to pozwoliłoby nam zmniejszać straty, bo szans na ich odrobienie już nie widzieliśmy – komentuje zarząd ZPPHiU.

Pomimo poniesienia finansowych skutków poprzednich lockdownów przedstawiciele handlu i usług zdecydowali się na znaczące nakłady związane z dostosowaniem placówek do obostrzeń wynikających z zaleceń reżimu sanitarnego. W placówkach zadbano o wymagana infrastrukturę a pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w przestrzeganiu procedur reżimu sanitarnego.

Czytaj też: Zamknięte galerie handlowe. "Trzeci lockdown jest ciężkim ciosem"

Tymczasem w 2020 roku handlowcy nie mieli okazji do sprzedaży w standardowym rytmie. Reprezentanci branży fashion nie sprzedali w marcu i kwietniu kolekcji wiosenno-letnich, lockdown listopadowy zatrzymał zakupy jesienno-zimowe. Kolejny lockdown pozbawia branżę klasycznego okresu wyprzedaży, zaczynającego się przed Nowym Rokiem.

- Niemożnością staje się zachowanie płynności finansowej i zapewnienie stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że skutki tego lockdownu mogą być dotkliwe dla całej gospodarki. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie określić, ile firm upadnie, ale konsekwencje będą odczuwalne dla wszystkich – podsumowuje zarząd ZPPHiU.

W 2020 roku handlowcy nie mieli okazji do sprzedaży w standardowym rytmie (Fot. Pixabay)

Zamykanie stoisk i wysp w galeriach

Nowe przepisy to nowe obostrzenia, które doprowadzą do zaprzestania prowadzenia działalności przez przedsiębiorców w ramach tzw. wysp handlowych oraz stoisk, które znajdują się tych w galeriach. Tymczasem ten format sprzedaży dedykowany najczęściej jednolitemu asortymentowi: od produktów spożywczych po produkty przemysłowe. Co ważne, zabudowa wysp jest naturalną barierą na linii sprzedawca-konsument, a towar jest eksponowany przez szklane lub plastikowe gabloty.

Jak wskazują eksperci Pracodawców RP, w połączeniu z zasadami DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki), sprzedaż w ramach wysp i stoisk handlowych jest bezpieczna. Co więcej, specyfika sprzedaży w tych punktach polega na dokonywaniu szybkich transakcji, przez co nie generują się kolejki ani związany z nimi tłok. Mimo to, wyspy i stoiska handlowe są traktowane na równi z innymi formatami sprzedaży w galeriach handlowych. Efekt? Zamknięcie tych punktów.

- Oznacza to ogromne straty dla prowadzących je osób. Najczęściej są to mikro- bądź mali przedsiębiorcy, często działający w ramach sieci franczyzowych – mówi Mikołaj Wawrzonek, wiceprezes należącej do Pracodawców RP spółki Telakces.com.

Grozi nam szara strefa

Przedsiębiorcy nie mają innej możliwości zarobkowania, ponieważ nie prowadzą sprzedaży przez internet albo nie mogą jej prowadzić w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W tej ostatniej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy sprzedający e-papierosy. Jednocześnie rynek jest zalewany e-papierosami pochodzącymi z platform spoza Unii Europejskiej, co z jednej strony pozbawia budżety państw należnych im wpływów, a z drugiej wyklucza nadzór nad tym, co faktycznie jest sprzedawane.

- Można temu zaradzić poprzez zawieszenie na czas epidemii obowiązywania art. 7f ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – mówi Maciej Babczyński, kierownik ds. regulacyjnych w British American Tobacco Polska Trading.

O to właśnie apelują Pracodawcy RP, którzy podkreślają, że grozi nam szara strefa.

- Powstrzymajmy szarą strefę, pomóżmy przedsiębiorcom i weźmy przykład z innych państw, które umożliwiają internetową sprzedaż e-papierosów – dodaje Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

W liście do wicepremiera Jarosława Gowina Andrzej Malinowski, szef Pracodawców RP wyraził nadzieję, że przychylnie odniesie się on do składanych postulatów.

- Pragnę zauważyć, że w ramach tarczy 6.0 ani planowanej tarczy finansowej PFR 2.0 nie przewiduje się możliwości sięgnięcia po pomoc przez wspomnianych przedsiębiorców. Skoro nie mogą oni liczyć na wsparcie, państwo powinno pozwolić im na prowadzenie działalności – podsumowuje prezydent Pracodawców RP.