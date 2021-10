Pracodawca nie może tego zrobić bez zgody pracowników. Ci często o tym nie wiedzą

Przychodzimy do pracy, na biurku korespondencja, która do nas przyszła - otwarta. Czy taka sytuacja jest zgodna z prawem? Czy i kiedy pracodawca ma prawo otwierać listy adresowane imiennie do pracowników? Co z tajemnicą korespondencji?

Karolina Markowska

12 paź 2021





Artykuł 49 Konstytucji RP zapewnia „wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się” (fot. Shutterstock)

Jak tłumaczy Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, wszystko zależy od tego, jak zaadresowany jest list.

Artykuł 49 Konstytucji RP zapewnia „wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się”. W polskim prawodawstwie nie przewidziano katalogu wypadków, w których może dojść do złamania tajemnicy korespondencji.

Prawnie nie przewidziano bezpośrednich kar dla pracodawcy z tytułu otwarcia korespondencji imiennej. Pracownik musi zatem dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

– Moja poprzednia firma miała praktykę otwierania listów, które do nas przychodziły. Pamiętam to doskonale, bo nawet zwróciłam uwagę, że to chyba przesada. W odpowiedzi usłyszałam, że skoro przyszło na adres firmowy, to oni mają prawo to otworzyć – wspomina w rozmowie z PulsHR.pl Laura. Otwierane były zarówno kartki wysyłane na święta od klientów, jak i urzędowe pisma.

Jak się okazuje, pracodawca Laury nie miał prawa otwierać listów, które przychodziły do pracowników. Tym bardziej, że zarówno ona jak, i jej koledzy nie wyrazili na to zgody.

W przypadku, gdy na adres firmy przychodzi korespondencja, istotny jest sposób, w jaki została zaadresowana. Najistotniejsza jest jednak zgoda pracownika na jej otwarcie np. w sekretariacie.

Ważne dane na kopercie

Zdecydowanie prościej jest w sytuacji, w której pracownik jest na miejscu. Wówczas wystarczy telefon i poinformowanie, że przyszła do niego korespondencja czy paczka. Problem zaczyna się w momencie, w którym danej osoby nie ma.

Jak tłumaczy Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, wszystko zależy od tego, jak adresowany jest list. Jeśli korespondencja wysłana jest na adres pracodawcy, ale zaadresowana imiennie do pracownika bez podania nazwy firmy, sprawa jest prosta.

– W przypadku, gdy korespondencję zaadresowano wyłącznie na imię i nazwisko pracownika wraz z podaniem adresu pracodawcy, taką przesyłkę należy traktować jako korespondencję o charakterze prywatnym, podlegającą ochronie tajemnicy korespondencji gwarantowanej mocą art. 49 Konstytucji. Tajemnica korespondencji stanowi także dobro osobiste pracownika i jako taka również podlega ochronie – wyjaśnia. fot. Pixabay Bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której list lub paczka adresowane są w formie „Jan Kowalski, firma XYZ”. - W przypadku, gdy list lub paczka są zaadresowane w formie „Imię i nazwisko pracownika, a dalej – nazwa firmy” pracodawca ma możliwość domniemywania, że pomimo tego, iż przesyłka jest adresowana imiennie do pracownika, to może mieć związek z wykonywanymi przez niego obowiązkami zawodowymi – dodaje. Co w takiej sytuacji? – Wtedy też pracodawca powinien: 1. zweryfikować nadawcę przesyłki, 2. skontaktować się z pracownikiem celem ustalenia rangi odebranej przesyłki, 3. po ustaleniu, czy dana przesyłka ma charakter prywatny, należy korespondencję pracownika pozostawić nieotwartą do dnia powrotu pracownika, 4. po ustaleniu, że dana korespondencja ma charakter służbowy i jest związana z wykonywaniem przez pracownika obowiązków zawodowych, pracodawca ma możliwość otwarcia korespondencji lub paczki – wyjaśnia prawnik. Tajemnica korespondencji Artykuł 49 Konstytucji RP zapewnia „wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się”. W polskim prawodawstwie nie przewidziano katalogu wypadków, w których może dojść do złamania tajemnicy korespondencji. Jak wyjaśnia Malwina Stasiewicz, każdy przypadek otwarcia przez pracodawcę listu lub paczki przesłanej do pracownika należy rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do zasady wyrażonej m.in. w Kodeksie cywilnym (art. 5 KC, tj. zasad współżycia społecznego). – W mojej ocenie do złamania tajemnicy korespondencji może dojść w sytuacji, gdyby miało dojść do naruszenia wyższego dobra – np. w korespondencji byłyby informacje dotyczące planowanego zamachu terrorystycznego. Wtedy też większą wagę należy przyznać działaniom mającym na celu zapobieżenie zamachowi terrorystycznemu niż naruszeniu tajemnicy korespondencji – dodaje Stasiewicz. fot. Shutterstock List otwarty – będzie kara? Prawnie nie przewidziano bezpośrednich kar dla pracodawcy z tytułu otwarcia korespondencji imiennej. Pracownik musi zatem dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. – Tajemnica korespondencji stanowi dobro osobiste i jako taka winna być rozpatrywana w kategoriach ewentualnych roszczeń. Oznacza to, że pracownikowi przysługuje m.in. żądanie zaprzestania dokonywania naruszeń, odszkodowania (w przypadku poniesienia szkody), zadośćuczynienia (za doznaną krzywdę). Nadto pracownik może złożyć zawiadomienie o nieprawidłowości w działaniach pracownika w PIP oraz w GIODO – wyjaśnia Malwina Stasiewicz. To nie wszystko. Musimy bowiem pamiętać, że złamanie obowiązku zachowania tajemnicy korespondencji regulują zapisy Kodeksu karnego. – Złamanie obowiązku zachowania tajemnicy korespondencji stanowi delikt karny stypizowany w kodeksie karnym w art. 267 Kodeksu karnego, który stanowi „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2 – dodaje Malwina Stasiewicz.

