Pracodawca albo pracownik nie chcą pracy zdalnej. Czy mają do tego prawo?

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) pracownicy mogą wykonywać pracę z domu. Jak jednak zaznacza Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, możliwość świadczenia pracy zdalnej pojawia się wyłącznie wskutek dyspozycji pracodawcy: pracownik nie może samodzielnie podjąć decyzji, że będzie pracował zdalnie. Zatrudniony może wnioskować o świadczenie pracy zdalnej, jednak szef może nie wyrazić na to zgody. Co w takim przypadku?

– Warto wskazać, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, gwarantujących ochronę życia i zdrowia pracowników. W tak wyjątkowej sytuacji, jak pandemia, pracownik może wnioskować o pracę zdalną właśnie z obawy o realne zagrożenie życia i zdrowia. Gdyby pracodawca w dalszym ciągu odmawiał zgody na pracę zdalną, pracownikowi przysługuje nawet możliwość wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracodawcy – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Jak już wspomnieliśmy, pracodawcy nadal przysługuje prawo do ustalania sposobu i miejsca wykonywanej pracy przez pracowników. Jeśli zatem szef nie zezwoli na home office, zatrudnieni muszą pojawić się w miejscu pracy.

Warto podkreślić, że nie każda firma jest przygotowana na przejście w tryb pracy zdalnej. Z badania przeprowadzonego wśród 2,5 tys. spółek przez firmę rekrutacyjną i outsourcingową Devire „Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa” wynika, że częstą barierą jest charakter wykonywanych obowiązków (deklaruje tak aż 83 proc. przedsiębiorstw, które natrafiły na przeszkody) oraz brak sprzętu elektronicznego dla wszystkich pracowników – ten problem miał co trzeci pracodawca.

– W sytuacji, w której przejście w tryb pracy zdalnej jest - z różnych przyczyn - niemożliwe, pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki osobom przebywającym w biurze. Przestrzeń należy tak zorganizować, by stanowiska pracy dzieliły 2 metry. Nie może też zabraknąć środków dezynfekujących. Każdy pracownik powinien nosić rękawiczki, wkrótce również i maseczki. Jestem zwolenniczką podejścia, w którym firmy – nawet te, które do tej pory nie wprowadzały u siebie pracy zdalnej – decydują się na takie rozwiązanie – wskazuje Beata Pucyk, HR menedżer w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

I sądzi, że po zakończeniu epidemii może się okazać, że niektóre przedsiębiorstwa na stałe przekonają się do takie formy zatrudnienia i zaproponują swoim ludziom większą elastyczność pracy.

Pracodawcy mówią "tak" pracy zdalnej

Wielu pracodawców zdecydowało się na home office, choć do tej pory wykorzystywano ją dość rzadko. Jak wskazuje wspomniane badanie Devire, aż 67 proc. firm, które dotychczas nie oferowały możliwości pracy zdalnej, zdecydowało się na taki krok po wybuchu pandemii COVID-19.

Potwierdza to również Malwina Stasiewicz: podkreśla, że pracodawcy bardzo chętnie korzystają z możliwości pracy zdalnej pracowników. Wiele firm wprowadziło też pracę zmianową.

– Mam wrażenie, że pracodawcy mają świadomość, że stosowanie się do obostrzeń wprowadzonych przez rząd może realnie wpłynąć na okres pandemii. Dlatego nawet w przedsiębiorstwach produkcyjnych pracownicy biurowi świadczą pracę zdalną, a produkcyjni pracują w systemie pracy zmianowej. Oczywiście zaznaczam, że to wyłącznie nasze doświadczenia... Mamy świadomość, że nie wszyscy pracodawcy chętnie wyrażają zgodę na świadczenie pracy zdalnej – komentuje Stasiewicz.

Pracownik nie chce home office

Z jednej strony praca z domu sprawia, że nie tracimy czasu na dojazdy – możemy go przeznaczyć na inne zobowiązania czy odpoczynek. Z drugiej jednak brak wprawy w takim trybie pracy oraz towarzystwo dzieci znacznie utrudniają pełną efektywność i realizację wszystkich zawodowych zobowiązań. W związku z tym może zdarzyć się sytuacja, że pracownik – mimo pozwolenia pracodawcy na pracę zdalną – będzie chciał przychodzić do biura. Czy ma do tego prawo?

– Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeżeli pracodawca stwierdzi, że nie ma możliwości zrobić tego w biurze, zleca pracę zdalną. To polecenie służbowe. A podstawowym obowiązkiem pracownika jest realizacja i wykonywanie poleceń służbowych, jeśli nie są niezgodne z prawem. W omawianym przypadku, jeżeli pracownik odmówi wykonania polecenia służbowego, pracodawca ma podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Do takich sytuacji być może jednak nie dojdzie. Z doświadczeń Beaty Pucyk wynika, że większość zatrudnionych, którzy mają możliwość pracować z biura, wybiera mimo wszystko home office. Takie proporcje – szczególnie w obliczu walki z pandemią – sprzyjają zażegnaniu dramatycznej zdrowotnie sytuacji.

– Jeżeli natomiast pracownicy mają swobodę wyboru miejsca pracy – czy z domu, czy z biura – to w gestii każdego pracodawcy spoczywa codzienne kontrolowanie, jak te proporcje wyglądają. Pracodawca, który nie jest w stanie dostosować biura do aktualnych zaleceń, powinien nakazać pracę zdalną, a przy tym zapewnić zespołowi narzędzia pracy, dostęp do służbowych plików, dysków, platform i sieci – dodaje ekspert Devire.