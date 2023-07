Praca zdalna wciąż święci triumfy w IT, choć jest jej coraz mniej

Aktualnie 72,73 proc. ofert dotyczy pracy zdalnej, praca hybrydowa oferowana jest w 24,18 proc. ogłoszeń o pracę w IT, praca stacjonarna w 3,09 proc.

Pracodawcy w rozmowach wskazują nam, że największym wyzwaniem obecnych czasów jest znalezienie równowagi pomiędzy zapewnieniem pracownikom IT idealnych z ich perspektywy warunków pracy a utrzymaniem oraz wzmacnianiem związku z organizacją.

W czerwcu 2023 r. najwięcej, bo 24 600 zł netto zarobili na umowie B2B seniorzy pracujący w pełni zdalnie.

Z analizy ponad 85 000 ofert pracy dla osób z branży IT, na które mogły aplikować w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. za pośrednictwem portalu Just Join IT, wynika, że liczba ogłoszeń oferujących pełną pracę zdalną zmniejszyła się o blisko 8 proc. w porównaniu do stanu z drugiej połowy 2022 r. O ok. 20 proc. wzrosła z kolei liczba ogłoszeń proponujących tryb hybrydowy, a o blisko 9 proc. stacjonarny.

Praca zdalna nadal przeważa. Rośnie znaczenie hybrydy

Aktualnie 72,73 proc. ofert dotyczy pracy zdalnej (spadek o 4,72 p.p. względem H2 2022 r.), praca hybrydowa oferowana jest w 24,18 proc. ogłoszeń (wzrost o 4,42 p.p.), praca stacjonarna: 3,09 proc. (wzrost o 0,30 p.p.).

Dane porównawcze: H1 2023 vs H2 2022. Źródło: Just Join IT



- Na rynku IT wciąż mamy do czynienia z dużą luką talentów. To zapotrzebowanie sprawia, że pracodawcy są nadal skłonni podążać za indywidualnymi potrzebami pracowników. Z drugiej strony w momencie dekoniunktury i większego przechylania się szali w kierunku rynku pracodawcy - czyli mniej ofert i więcej kandydatów - łatwiej jest zaproponować tryb inny niż zdalny, którego brak był do tej pory przeszkodą w aplikowaniu na dane stanowisko dla większości pracowników IT - mówi Michał Szum, head of customer success w Just Join IT.