Praca zdalna tylko dla zaszczepionych. "Wywraca do góry nogami to, co dotychczas obowiązywało"

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego kilka dni temu ogłosił, że w podległym mu urzędzie z pracy zdalnej będą mogły korzystać osoby zaszczepione. Dotychczas zwykło się przyjmować odwrotną praktykę. Co o tym sądzi HR?

– Pracę zdalną będą mogli wykonywać ci pracownicy, którzy pomimo zaszczepienia obawiają się zarażenia siebie, a co za tym idzie swoich bliskich i chcą minimalizować to ryzyko. Szczepionki nie chronią w 100 proc. i osoby niezaszczepione stanowią duże zagrożenie dla zaszczepionych. Mieliśmy kilka przypadków infekcji osób zaszczepionych w naszym urzędzie. Zarazili się nie z własnej winy, pomimo należytej staranności – tłumaczy Olgierd Geblewicz.

Zaszczepiony trzecią dawką! Wiem co to zarażenie SARS-CoV-2 i ...nigdy więcej!Zbyt wielu moich znajomych odeszło przedwcześnie przez to paskudztwo. W obliczu czwartej fali, zbierającej w Polsce tak wielkie śmiertelne żniwo- SZCZEPMY SIĘ! Zanim będzie zbyt późno. Tylko radzę🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/FSR8eJ1qAd

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wskazywał, zastosowane przez nich rozwiązanie nie ma charakteru restrykcyjnego. Wynika z logiki - osoby, które bez wyraźnych przeciwskazań medycznych nie chcą się szczepić, nie traktują ryzyka zakażenia poważnie, zatem dla nich praca zdalna jest rozwiązaniem bezcelowym.

- Liczę też na to, że takie rozwiązanie będzie stanowić dodatkową motywację dla niezaszczepionych, co w efekcie zwiększy bezpieczeństwo pracowników - stwierdza marszałek.

Odwrotna praktyka

Do tej pory firmy stosowały odwrotną praktykę. Zaszczepieni pozostawali w pracy, a niezaszczepieni kierowani byli na pracę zdalną lub do działań niezwiązanych z obsługą klienta.

- Pomysł marszałka możemy nazwać rewolucyjnym. Wywraca on do góry nogami to, co dotychczas powszechnie obowiązywało na rynku pracy. Nie jest on pozbawiony logiki i może znaleźć wielu naśladowców zarówno w urzędach jak i w firmach komercyjnych - mówi Anna Sudolska z firmy Idea HR Group.

Czytaj więcej: Rządowy pomysł na kontrolę szczepień może okazać się fikcją. Oto dlaczego

Jak dodaje, przedsiębiorcy od miesięcy poszukują narzędzi do tego, by możliwie szeroko zabezpieczyć swoje firmy przed koronawirusem. To na razie jest wyzwaniem, bo nie ma ustawy, która pozwala zadawać pytania kto jest zaszczepiony, a kto nie.

fot. PAP/Marcin Bielecki

- Propozycja marszałka zakłada pewną dobrowolność: chcesz pracować z domu? Pokaż certyfikat szczepienia. W pracy zostaną więc nie tylko niezaszczepieni, ale i ci, którzy po prostu nie lubią pracować z domu. Oczywiście ta propozycja obciążona jest pewną „wyrywkowością”, bo nie każdy może pracować zdalnie nawet jak jest zaszczepiony - ocenia Anna Sudolska.

W jej opinii praca zdalna zarezerwowana tylko dla zaszczepionych zakłada, że to oni będą chronieni, a pracować mogą niezaszczepieni, czyli ci, którzy w groźbę choroby i negatywnych skutków pandemii i tak nie wierzą.

ℹ️ Wykonaliśmy 40 587 690 szczepień



1️⃣ dawką wykonano 20 624 863 szczepienia



✅ w pełni zaszczepionych jest 20 268 848 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)



Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: https://t.co/5vH2ASJ0Ce pic.twitter.com/w5H6JXTJKf — #SzczepimySię (@szczepimysie) November 22, 2021

- Poza tym potwierdza się pewna teza ekspertów rynku pracy, że możliwość pracy zdalnej jest swojego rodzaju przywilejem. Możliwe nawet, że niektórzy zaszczepią się właśnie po to, by pracować z domu - podsumowuje Anna Sudolska.

W Polsce czwarta fala pandemii się rozpędza. W poniedziałek 22 listopada pozytywny wynik na obecność koronawirusa otrzymało 12 334 osób. W tym samym czasie liczba zaszczepionych drugą dawką ogółem wyniosła 17 936 235 osób.