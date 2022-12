Praca zdalna to w Polsce rarytas dla wybranych. Korzysta z niej niecałe 3,5 proc. pracowników

Pod koniec września 2022 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” wyniósł 3,4 proc. To o 1,6 p. proc. mniej niż w końcu września 2021 r.

Praca zdalna w w trzecim kwartale 2022 r. częściej wykonywana był w sektorze prywatnym. W obu sektorach - prywatnym i publicznym - udział ten był jednak niższy niż w trzecim kwartale 2021 r.

źródło: GUS

W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej najpopularniejsze jest w firmach zatrudniających 50 osób i więcej. Udział pracujących zdalnie w podmiotach tej wielkości wyniósł 4,8 proc. Było to o 2,0 p. proc. mniej niż w trzecim kwartale 2021 r. W podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 osób pracę zdalną świadczyło 1,6 proc. pracujących, a w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób 1,1 proc.

Warszawa pracuje zdalnie

Praca zdalna najczęściej wprowadzana była w firmach działających w regionie warszawskim stołecznym, gdzie co 10. pracujący wykonywał pracę zdalnie. Wśród pozostałych regionów zastosowanie omawianej formy pracy najmniejsze było w regionie podlaskim i warmińsko-mazurskim – po 0,3 proc. pracujących.

źródło: GUS

Jej popularność zróżnicowana jest w zależności od rodzaju działalności. W sekcji Informacja i komunikacja praca zdalna była wykonywana przez 36,6 proc. pracujących. Duży udział pracujących objętych tą formą był również w sekcjach Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.