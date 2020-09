Praca zdalna to mniejsza wydajność. Przynajmniej w JPMorgan

Największy amerykański bank naciska, by pracownicy wracali do biur.

Autor:JP

• 15 wrz 2020 18:58





Spadek produktywności dotknął wszystkich pracowników JPMorgan (fot. Shutterstock)

Zamknięci w domach ludzie pracują mniej wydajnie - zaobserwowano w banku JPMorgan. Problem dotyczy przede wszystkim młodych pracowników i nasila się w poniedziałki i w piątki - wynika z rozmowy, jaką prezes banku Jamie Dimon przeprowadził z analitykami Keefe, Bruyette & Woods - pisze Bloomberg.

- Realia wymuszonej pracy zdalnej uderzyły w młodszych pracowników. Spadła produktywność i kreatywność - napisał w liście do klientów Brian Kleinhanzl z KBW, powołując się na rozmowę z Dimonem.

Jak sprecyzował w oświadczeniu cytowanym przez Bloomberga rzecznik banku Michael Fusco, spadek produktywności dotknął wszystkich pracowników, nie tylko tych młodszych. Dodał, że młodsi pracownicy, przez nieobecność w biurze, "tracą wiele cennych możliwości zdobywania doświadczenia".

Spostrzeżenia banku to głos w dyskusji o wydajności pracy zdalnej. Wprawdzie przeprowadzone jeszcze przed pandemią badania dowodzą, że jest ona tak samo produktywna, jak ta wykonywana w miejscu pracy, jednak nie brakuje opinii, że niekoniecznie musi się to sprawdzać, gdy ktoś jest zmuszony do pracy zdalnej przez lockdown.

W zeszłym tygodniu JPMorgan polecił pracownikom wyższego stopnia, by wrócili do biur do 21 września. Reszta pracowników także jest zachęcana do powrotu, aż do wypełnienia 50 proc. powierzchni biurowej banku w Nowym Jorku. To pierwszy amerykański bank, który tak zdecydowanie chce fizycznego powrotu pracowników do pracy.

