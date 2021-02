Praca zdalna to coś nienormalnego

Prezes banku Goldman Sachs nie może doczekać się powrotu pracowników do biur.

Autor:JP

• 25 lut 2021 15:46





Prezes banku Goldman Sachs David Salomon (fot. goldmansachs.com)

- To nie jest dla nas wymarzona sytuacja i nie jest to żadna nowa normalność - powiedział w środę 24 lutego prezes Goldman Sachs David Salomon, który wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Credit Suisse, informuje Bloomberg.

Salomon jest jednym z szefów firm, którzy mocno naciskają na powrót pracowników do biurek i naciska amerykańską administrację, by jak najszybciej uczyniła to możliwym.

- Praca zdalna to aberracja, którą musimy skorygować najszybciej, jak to możliwe - mówił prezes Goldman Sachs.

"Szczepienia idą zbyt wolno, chcemy naszych pracowników z powrotem w biurach"

Firmy z Wall Street oczekiwały w zeszłym roku masowego powrotu swojego personelu do biur, jednak wszystko pokrzyżowała kolejna fala pandemii COVID-19. Narzekały też na zbyt wolne ich zdaniem tempo akcji szczepień w Stanach Zjednoczonych.

- Dystrybucja szczepionek i proces wychodzenia z kryzysu w pierwszym kwartale roku są nieco wolniejsze niż wielu z nas oczekiwało - mówił David Salomon. Ale jego zdaniem dodatkowy pakiet pomocowy od rządu i perspektywa zwiększonych wydatków na infrastrukturę dadzą solidny "wiatr w żagle" odżywającej gospodarce.

W 2020 roku zdarzały się okresy, gdy w biurach pracowała jedynie 1/4 pracowników Goldman Sachs zarówno w Nowym Jorku, jak i w Londynie. Azjatyckie biura banku były wypełnione w połowie.

Prezes Goldman Sachs podkreślić też konieczność stacjonarnych szkoleń dla nowych pracowników.

- Bardzo nie chciałbym mieć kolejnej fali nowych analityków, którzy będą rozpoczynać latem pracę w systemie home office - powiedział.

