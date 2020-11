Praca zdalna - teraz tak, ale w przyszłości? Poznaj opinie pracodawców i pracowników

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna, ale także planowane zmiany w Kodeksie pracy sprawią, że ta pracy zdalna na na stałe wpisuje się w funkcjonowanie firm. Przed pojawieniem się COVID-19, 16 proc. pracodawców umożliwiało pracownikom wykonywanie obowiązków z domu. W czasie pandemii odsetek firm urósł do 95 proc. Ale zmiany te oraz przyszłość pracy zdalnej inaczej są postrzegane przez pracodawców, a inaczej przez pracowników.

Pierwsza fala epidemii koronawirusa stała się dużym wyzwaniem dla pracodawców i pracowników. Praca zdalna, do tej pory traktowana przede wszystkim jako benefit, stała się codziennością w zdecydowanej większości polskich firm.

Jak wynika z raportu "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa a polski rynek pracy", przygotowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, przed pandemią tylko 16 proc. pracodawców umożliwiało pracownikom prace zdalną. W czasie pandemii odsetek ten urósł do 95 proc. Wprowadzenie pracy zdalnej, było bowiem jednym z działań Prowadzony w firmach w ramach walki z rozprzestrzenianiem się pandemii.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we wrześniu 2020 roku opracowało wstępny projekt zmian w Kodeksie pracy. Ten zakłada m.in. likwidację przestarzałego modelu telepracy i zastąpienie go właśnie pracą zdalną.

Serwisowi PulsHR.pl udało się dotrzeć do projektu przygotowanego przez resort. Zgodnie z przygotowanymi zapisami, praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem świadczenia pracy, określonym w umowie o pracę lub wskazanym przez pracodawcę.

Nowelizacja w aktualnej wersji zakłada przeniesienie odpowiedzialności za warunki bhp miejsca pracy z pracodawcy na pracownika, który miałby złożyć oświadczenie, że posiada odpowiednie „warunki lokalowe i techniczne”. To pracownik ponosiłby odpowiedzialność za organizację stanowiska pracy zdalnej, również z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

- Mimo że ten projekt nowelizacji zakłada zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności w tym zakresie, to mam nadzieję, że działy bhp poszczególnych firm nie zostawią pracowników samym sobie. To, co może w tej sytuacji realnie zrobić pracodawca, to na przykład opracować dokument określający ergonomiczne zasady pracy z propozycjami ich zastosowania w domowych warunkach, udostępnić go pracownikom i regularnie uświadamiać ich co do istoty stosowania się do zaleceń – wyjaśnia Bożena Narloch-Witkowska, regionalny specjalista ds. bhp, DHL Parcel Polska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Praca zdalna w przyszłości, kto jest za?

A jak pracę zdalną oceniają przepytani przez Koalicję Bezpieczni w Pracy? Wprowadzenie pracy zdalnej, pozytywnie oceniło 67 proc. pracodawców i 75 proc. pracowników. Pytając jednak o przyszłość, to firmy częściej niż zatrudnieni deklarują chęć utrzymania pracy zdalnej. Na utrzymanie tego trybu zgadza się 57 proc. pracodawców i 46 proc. pracowników.

źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Ergonomia pracy i problemy ze skupieniem

Wspomniana już wcześniej ergonomia pracy jest ważna dla samych pracowników. 23 proc. pracujących zdalnie stwierdziła, że najbardziej uciążliwe są dla nich mało komfortowe (nieergonomiczne) warunki przy tego typu organizacji pracy.

- Rzeczywistość często wygląda tak, że osoby pracujące z domu spędzają wiele godzin przed ekranem laptopa, niejednokrotnie na kanapie i przy stoliku kawowym. W takich warunkach zachowanie odpowiedniej postawy jest problematyczne i dotkliwe dla pracownika w każdym wieku - tłumaczy Bożena Narloch-Witkowska.

Ergonomia nie jest jednak najczęstszą wskazywaną w raporcie niedogodnością. Spośród uciążliwości dotykających pracowników zdalnych najczęściej wymieniano brak bezpośredniego kontaktu z innymi (43 proc.). Badani wskazywali również na problemy z połączeniem życia zawodowego z prywatnym (37 proc.) oraz konieczność dostosowania się do innych domowników (34 proc.).

Mniejsze problemy w trakcie pracy niestacjonarnej stanowią obszary dotyczące kwestii technicznych: brak dostępu do szybkiego internetu (17 proc.), odpowiednich rozwiązań IT w organizacji (17 proc.) czy jasnych procedur dotyczących ewidencji czasu pracy (21 proc.).

źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

- Odpowiedzi udzielone przez pracowników jasno wskazują na wagą czynników psychospołecznych oraz ich wpływ na możliwość prawidłowego wykonywania pracy. Pozytywnym aspektem jest fakt, że ankietowani identyfikują różne źródła zagrożeń oraz uciążliwości związane z wykonywaniem pracy w formie zdalnej. Świadczy to o dokonaniu świadomej oceny istniejącej sytuacji. Pokazuje to równocześnie, że pomimo podejmowania przez zakłady pracy działań mających na celu umożliwienie wykonywania pracy w trybie zdalnym, nadal brakuje w pełni funkcjonalnych narzędzi zapewniających np. bieżący kontakt pracowników w sprawach służbowych. Brakuje również wsparcia o charakterze szkoleniowym, jak indywidualnie reagować na zmiany sytuacji w najbliższym otoczeniu, zarządzać czasem pracy, ustalać priorytety zadań - wyjaśnia Jakub Nowak, główny specjalista ds. bhp w firmie Seka.

Autorzy badania szukali także odpowiedzi na pytanie jakie czynniki wpływają na efektywność pracy w czasie pandemii.

Pracownicy najczęściej wskazywali – poza obawą przed zakażeniem i koniecznością pracy w maseczce lub przyłbicy ochronnej – stres (36 proc.), atmosferę w pracy (33 proc.) i zachowanie zdrowia psychicznego (32 proc.).

- Odpowiedzi, których udzielili pracownicy, jasno wskazują na istotę czynników psychospołecznych oraz ich wpływ na możliwość efektywnego wykonywania pracy. Cztery z pięciu najważniejszych czynników, które wywierają największy negatywny wpływ na efektywność pracy w czasie pandemii, to – jak pokazują wyniki badania – czynniki psychospołeczne. To pokazuje kierunek, w jakim musi się rozwijać współczesne bhp – wyjaśnia Elżbieta Rogowska, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PW Krystian. - Pandemia pokazała, że potrafimy zmotywować się do działania i wspierania grup najbardziej narażonych, ale wzmocniła również zachowania mobbingowe i hejtu, które wzmagają się zawsze w obliczu strachu i niepewności - dodaje.

Z ubiegłorocznej edycji raportu wynika, że 85 proc. pracowników odczuwa stres w pracy, a 46 proc. skarży się na wykluczenie ze strony innych pracowników i dokładnie tyle samo doświadczyło mobbingu w pracy. Istotę czynników psychospołecznych pokazuje również tegoroczny raport. Najbardziej uciążliwe dla pracowników zdalnych nie są trudności ze zmobilizowaniem się do pracy czy skupieniem się (28 proc.) ani brak dostępu do urządzeń biurowych (29 proc.), ale brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi, rozmów, spotkań (43 proc.).

