Praca zdalna – technologia musi iść w parze z troską o pracownika

Jak pokazują badania Ricoha, wielu wierzyło, że hybrydowy model pozwalający na elastyczne łączenie pracy z domu i biura będzie obowiązującym standardem w przyszłości. Przed wybuchem pandemii takiego zdania było 74 proc. europejskich pracowników. Koronowirus przyspieszył zmiany w tym zakresie i wiele firm zostało zmuszonych do szybkiego dostosowania się do pracy w trybie zdalnym. W dużo lepszej sytuacji były te, które już wcześniej zainwestowały w narzędzia ułatwiające wymianę informacji i współpracę.

Model pracy zdalnej coraz wyraźniej zdobywa popularność w polskim biznesie. W ciągu ostatnich 12 lat odsetek osób pracujących w ten sposób wzrósł o 159 proc. Home office jednak wciąż borykał się z wieloma trudnościami – od braku zaufania pracodawcy do pracowników po kwestie technologiczne. Te ostatnie często decydowały o tym, że praca zdalna nie była możliwa.

- 2020 rok to moment graniczny, w którym praca zdalna stała się niemal powszechnym doświadczeniem wśród pracowników biurowych. Jak każda nagła i wymuszona sytuacją zmiana, ta również wiązała się i nadal wiąże z ogromnym wysiłkiem ze strony firm. Dla wielu z nich konieczne stało się zredefiniowanie dotychczasowego stylu pracy, szukanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi. Na szczęście z pomocą przychodzi tu nowoczesna technologia. To bardzo ważne, żeby w tym szczególnym okresie dobrze wykorzystać jej potencjał – powiedział David Mills, szef Ricoh Europe.

Czytaj też: Praca zdalna to nie urlop

Zapewnienie odpowiedniego poziomu zaangażowania zespołu wymaga kompleksowego podejścia. Pracodawca musi zadbać nie tylko o dostęp do odpowiednich narzędzi, ale również o odpowiednią komunikację i zachowanie balansu między życiem prywatnym a zawodowym. Ten aspekt jest bardzo ważny i staje się przesłanką do wdrożenia automatyzacji i cyfryzacji najważniejszych procesów biznesowych. Dzięki temu trudne i nieprzewidziane sytuacje, takie jak pandemia COVID-19, wpłyną w znacznie mniejszym stopniu na funkcjonowanie operacyjne firmy.

CZYTAJ DALEJ »

Jak pokazują wyniki badania nastrojów i zachowań Polaków podczas izolacji przeprowadzonego przez SW Research, aż 18 proc. osób pracujących w domu uznało, że zdalne wykonywanie obowiązków jest bardzo uciążliwe, nieco ponad połowa wskazuje na niewielkie trudności, a tylko 31 proc. nie dostrzega niedogodności związanych z home office. - Ułatwieniami mogą być: dobra organizacja codziennych obowiązków i miejsca pracy oraz regularna komunikacja ze współpracownikami - przekonuje Aleksandra Sikorska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Automatyzacja i cyfryzacja procesów jest szczególnie rekomendowana jako wsparcie pracy w takich działach, jak finansowy (obsługa faktur), zakupów czy HR. Poleganie na ręcznych procesach jest bardzo problematyczne w sytuacji, gdy praca musi zostać przeniesiona niemal natychmiast do trybu zdalnego. Dodatkowo dzięki automatyzacji i stworzeniu elektronicznego workflow pracownicy będą w znacznie mniejszym stopniu obciążeni wieloma czasochłonnymi i powtarzalnymi zadaniami.

Zdaniem Aleksandry Sikorskiej kluczowa jest dobra organizacja dnia, a zaplanować go warto dzień wcześniej. Zadania na każdy dzień najlepiej poszeregować według priorytetu - należy się zastanowić, co jest na liście najważniejszych zadań do zrealizowania, a co może zostać ewentualnie przełożone na kolejny dzień. Kolejna rada to wyznaczenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy i trzymanie się ich. W ten sposób współpracownicy będą wiedzieli, w jakich porach mogą się kontaktować. Jest to również dobry sposób na oddzielenie życia zawodowego od prywatnego.

- Podczas wprowadzania nowych rozwiązań kluczowe znaczenie ma odpowiednia komunikacja. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy pracujemy w rozproszeniu. Pracownicy muszą mieć poczucie, że ich zdanie jest brane pod uwagę i stanowią część tego procesu – powiedział David Mills.