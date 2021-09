Praca zdalna sprzyja zaufaniu. Pracownicy czują się mniej kontrolowani

Zmiany stylu pracy zachodzące w pandemii wpłynęły na relacje między pracownikami i pracodawcami. W ciągu ostatniego roku z 30 do 35 proc. wzrosła liczba pracowników, którzy deklarują brak monitoringu ich pracy ze strony przełożonego – wynika z badania Antala i Cushman & Wakefield.

Piotr Stefaniak

Piotr Stefaniak • 20 wrz 2021 10:14





Część pracodawców przyznaje, że skuteczność pracowników w pracy zdalnej wzrosła (Fot. archiwym PTWP)

O 11 pp (z poziomu 45 proc.) spadła także liczba regularnych tele- i wideokonferencji, mających na celu kontrolę pracy podwładnych. Wzrosła za to popularność kontroli tzw. KPI (kluczowych wskaźników efektywności) – z 29 do 32 proc. oraz niezapowiedzianych telefonów z prośbą o status zadań (z 9 do 12 proc.).

Zarazem część pracodawców przyznaje, że skuteczność pracowników w pracy zdalnej wzrosła.

Dlatego eksperci firmy doradztwa personalnego Antal wskazują, że ostatnie miesiące dowiodły efektywności specjalistów i menedżerów w nowej rzeczywistości, co nie pozostało bez wpływu na pozytywne wskaźniki na polskim rynku pracy.

– Konieczność przejścia na pracę zdalną wywoływała wiele wątpliwości, zwłaszcza wśród pracodawców – mówi Artur Skiba, prezes Antala. - Nawet ci, którzy pozwalali swoim pracownikom do czasu do czasu pracować z domu, mieli obawy o efektywność takiego wykonywania obowiązków.

W efekcie na znacznie szerszą niż dotychczas skalę w życiu firm pojawiły się regularne zdalne spotkania. Okazuje się jednak, że po kilkunastu miesiącach częstotliwość takich działań spada, a akceptacja dla pracy zdalnej rośnie.

- Firmy doceniają pracowników, mają mniejszą potrzebę kontroli ich pracy, w efekcie coraz bardziej widać wzrost kultury zaufania w firmach. To jeden z pozytywnych skutków pracy zdalnej, który zostanie z nami na dłużej – dodaje Artur Skiba.

Pracy zdalnej i jej skuteczności sprzyja z pewnością zaufanie pracodawcy do pracowników. Sposoby rozsądnego monitoringu efektów w oparciu o realizowane cele dominują nad wyrywkowym sprawdzaniem.

Analiza procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych w I oraz II kwartale br. przez Antal pokazuje zarazem, że rosną oczekiwania finansowe pracowników. Popyt na nich się zwiększa, a w efekcie oferty wynagrodzeń są wyższe nawet o 25 proc. w porównaniu do średniej z zeszłego roku. Wzrost ofert dotyka niemal wszystkie branże, od IT i inżynierii poprzez finanse, kończąc na marketingu i HR.

