Praca zdalna po polsku. Randstad i Gumtree publikują wyniki najnowszego badania

Jak pokazuje badanie Gumtree.pl, odsetek osób mających możliwość pracy zdanej zdecydowanie wzrósł po wybuchu pandemii koronawirusa - przed marcem 2020, możliwość pracy zdalnej miało 41 proc. pracowników umysłowych, obecnie to już 76 proc.

Również dane GUS wskazują na ogromny wzrost osób wykonujących obowiązki zawodowe z domu. W pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc.

- Pracownicy zdalni, działając z domu, starają się dbać o swój komfort fizyczny i psychiczny. Pomaga im z jednej strony stworzenie wygodnej przestrzeni do pracy, w tym cichego pomieszczenia z dala od domowników, z drugiej zaś trzymanie się sztywno wyznaczonych ram czasowych - mówi Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl.

Eksperci Gumtree i Randstad zapytali również, jak Polacy odnajdują się w pracy zdalnej? 69 proc. pracowników uczestniczących w badaniu uważa ją za łatwą lub bardzo łatwą do zorganizowania. Nie dziwi, że najlepiej zorganizowani są ci pracownicy, którzy mają w pracy zdalnej doświadczenie jeszcze sprzed okresu pandemii (75 proc.), choć nowi pracownicy zdalni też radzą sobie nieźle. Aż dwóch na trzech z nich uważa, że organizacja pracy zdalnej nie sprawia im większych kłopotów. Co ciekawe, zorganizowanie sobie dnia pracy zdalnej jako łatwe lub bardzo łatwe nieco częściej oceniają mężczyźni (74 proc.) niż kobiety (65 proc.).

CZYTAJ DALEJ »

Czytaj więcej: Jadwiga Emilewicz: Praca zdalna na stałe zakorzeni się w polskiej gospodarce

O tym, jak niektórzy polscy pracownicy postrzegają organizację pracy w domu, dobrze świadczą ich wypowiedzi uwzględnione w badaniu:

"Ponieważ jestem w domu, mam spokój, ciszę, nikt mi nie przeszkadza. Nawet czasami trzeba sobie przypominać, że trzeba wstać i rozprostować nogi. W pracy właśnie dzwonią telefony, przychodzą różne osoby. (…) A w domu zawsze (…) można się skupić i bardzo efektywnie pracować" - pisze kobieta pracująca w administracji publicznej.

Z kolei pracownica z fundacji pisze tak: "Szczerze mówiąc, to ja sobie nie bardzo z tym radzę. (…) Trzeba być zmobilizowanym, być bardzo dobrze zorganizowanym. (…) Ja o tyle jestem w dobrej sytuacji, że nie mam małych dzieci w domu, więc mogę sobie sama wyregulować godziny pracy".

Gotowanie, sprzątanie, lekarz

Obecność w domu podczas pracy zdalnej stanowi dla Polaków dużą pokusę do wykonywania niezwiązanych z pracą czynności. Do dodatkowych aktywności w godzinach pracy przyznaje się 61 proc. osób, które pracują zdalnie od momentu wybuchu pandemii oraz 76 proc. pracowników, którzy pracowali w ten sposób już wcześniej. Wśród tych czynności, które mają największy wpływ na dezorganizację pracy, są surfowanie po internecie lub oglądanie telewizji - na co wskazuje 55 proc. respondentów - oraz sprzątanie (43 proc.). Co trzeci pracownik podczas pracy zdalnej zajmuje się swoimi dziećmi, a co piąty załatwia takie sprawy, jak wizyta u lekarza czy w urzędzie.

Mimo różnego rodzaju „przeszkadzaczy”, które czyhają na pracowników zdalnych, wielu pracodawców nie miało obaw przed udzieleniem im zgody na taką formę działania. Tylko niewielki odsetek polskich szefów obawiał się, że ich podwładnym w czasie home office będzie brakować rzetelności.

Czytaj więcej: Bezpieczna praca zdalna. Na to pracodawca musi zwrócić uwagę

- Jak pokazują wyniki naszego badania, blisko połowa pracodawców (49 proc.) umożliwiających swoim podwładnym całkowitą lub częściową pracę zdalną nie miała przed podjęciem tej decyzji żadnych powodów do niepokoju. Ci z przedsiębiorców, którzy obawy mieli, najczęściej jako problem w organizacji pracy zdalnej wskazywali brak bezpośredniego kontaktu z pracownikiem (19 proc.) oraz brak pewności co do rzetelnego wypełniania zleconych zadań w godzinach pracy (14 proc.). Okazuje się, że obawy te nie były zupełnie bezpodstawne - wielu pracowników przyznaje bowiem, że ma kłopot ze skupieniem się wyłącznie na obowiązkach zawodowych, kiedy pracują z domu - tłumaczy Katarzyna Merska.

Jakie pozytywne strony pracy zdalnej widzą polscy pracownicy? Co trzeciego cieszą elastyczne godziny pracy, co piątego oszczędności związane z dojazdem do biura oraz możliwość pracy w dowolnym miejscu. Najmniej osób wskazuje jako plus możliwość spędzenia większej ilości czasu z bliskimi (7 proc.) oraz brak dress code (4 proc.).

Praca zdalna ma też jednak swoje minusy. Tym, co najbardziej doskwiera polskim pracownikom, jest ograniczony kontakt ze współpracownikami (26 proc.) oraz wspomniana już duża liczba rozpraszających bodźców, takich jak np. telewizor - na ten aspekt wskazało 21 proc. osób.

Kuchnia, sypialna, ogród

Z badania Randstad i Gumtree wynika, że miejscem, z którego polscy pracownicy najczęściej wykonywali pracę zdalną, zarówno przed wybuchem pandemii koronawirusa (84 proc.), jak i teraz (95 proc.), jest dom. Na pracę na świeżym powietrzu obecnie pozwala sobie 19 proc. pracowników, zaś przed marcem 2020 w taki sposób pracowało 22 proc. osób mających możliwość pracy zdalnej.

Dokładniej temu skąd pracujemy przyjrzała się firma meblarsko-wnętrzarska VOX. Zapytała m.in. o to, ile osób było gotowych na rozpoczęcie niemal z dnia na dzień home office. Okazało się, że aż 6 na 10 osób pracujących zdalnie podczas pandemii twierdzi, że nie musiały nic zmieniać w swoich czterech kątach, by przystosować je do wykonywania obowiązków zawodowych. Co szósta w tym celu zmieniła nieco aranżację pomieszczenia, a co dwunasta - dokupiła nowe meble lub akcesoria.

Gdzie najczęściej zasiadamy do pracy? Przede wszystkim w salonach (52 proc. odpowiedzi) i sypialniach (20 proc.). W ostatnich miesiącach te wnętrza zyskały nowe funkcje, bo średnio ponad 4 na 10 osób w związku z pandemią rozpoczęły pracę w trybie zdalnym - a to właśnie w jednym z tych dwóch pomieszczeń najczęściej urządzamy robocze kąciki.

Trzeba zaznaczyć, że nawet co trzecia osoba, która z powodu pandemii musi pracować w domu, nie ma stałego miejsca pracy. W takich sytuacjach do pracy wykorzystujemy kuchenny stół, kanapę w salonie lub… łóżko. Co ciekawe, wśród osób nieposiadających wydzielonego kącika do pracy, 29 proc. zmienia miejsce i pracuje w różnych pomieszczeniach - w zależności od dnia, sytuacji czy własnej wygody.

Co po pandemii?

Wybuch pandemii i pojawienie się możliwości pracy zdalnej sprawiły, że ten rodzaj pracy zyskał swoich zagorzałych zwolenników. Jak wskazuje aż 89 proc. respondentów, praca zdalna w najbliższej przyszłości będzie ich zdaniem zyskiwać na znaczeniu, a ponad połowa (52 proc.) jest przekonana, że po uspokojeniu się obecnej sytuacji, będzie mogła wykonywać część obowiązków zdalnie. Z kolei na całkowite przejście na zdalną formę pracy liczy co piąty pracownik.

- Są już pierwsi pracodawcy, którzy rezygnują z części swoich przestrzeni biurowych. To jasny sygnał, że niektórzy pracownicy do biur już w ogóle nie wrócą. Bardziej prawdopodobny jednak będzie scenariusz hybrydowy, który uwzględni oczekiwania nowych entuzjastów pracy zdalnej. Na pewno możemy się go spodziewać w najbliższych miesiącach, bo firmy będą dążyły do minimalizowania ryzyka związanego z COVID-19 - podkreśla Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.

W efekcie może się okazać, że część przedsiębiorstw pozostanie przy tego typu zmianowym systemie, dzieląc pracę w firmie na część zdalną i stacjonarną, a podział ten w wielu miejscach stanie się standardem. Wielu pracowników, jak i pracodawców widzi bowiem, że przynajmniej częściowa praca zdalna to na dłuższą metę więcej korzyści niż wyzwań.