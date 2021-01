Praca zdalna po pandemii? Dużo wątpliwości

Zdecydowana większość (91 proc.) przedsiębiorców nie oferuje pracownikom dodatkowego finansowania świadczeń związanych z pracą zdalną. Jedynie 6 proc. respondentów przyznało ekwiwalent za zużycie prądu i korzystanie z prywatnego Internetu - wynika z badania EY Polska.

Pracy zdalnej w żadnym wymiarze czasowym nie zamierza z kolei kontynuować 7 proc. badanych firm (Fot. Shutterstock)

Pracy zdalnej w żadnym wymiarze czasowym nie zamierza z kolei kontynuować 7 proc. firm przebadanych przez EY.

Patrząc w przyszłość, w ciągu najbliższych 6 miesięcy 9 proc. firm planuje zmniejszenie zatrudnienia, a 30 proc. - jego zwiększenie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez EY Polska wśród firm, które przynajmniej częściowo stosują obecnie rozwiązania pracy zdalnej, przejścia w pełnym wymiarze na ten model pracy nie planuje żadna spośród nich.

Prawie połowa badanych (49 proc.) jeszcze nie wie jaki wymiar pracy zdalnej będzie stosować, 15 proc. planuje utrzymanie pracy zdalnej przez 2 dni w tygodniu. Pracy zdalnej w żadnym wymiarze czasowym nie zamierza z kolei kontynuować 7 proc. badanych firm.



Wszystko to ma to silny wpływ na decyzje biznesowe, m.in. na stan zatrudnienia, wielkość powierzchni biurowej, efektywności pracowników, wydatki na BHP i dostosowanie do wymogów prawnych.

Efektywność pracy zdalnej

Wątpliwości co do kontynuowania pracy zdalnej mogą się wiązać też z problemami rzetelnej oceny jej efektywności. Zdecydowana większość respondentów (63 proc.), oceniła efektywność pracy zdalnej jako bardzo różną w zależności od działu bądź indywidualnych predyspozycji pracownika.

Co ciekawe, tylko około 20 proc. badanych firm opiera powyższe oceny o rzeczywiste mierniki efektywności, monitorując KPI i porównując je do wyników sprzed pandemii. Większość firm opiera swoje oceny na opinii pozyskanej od menedżerów (40 proc.) lub pracowników. Natomiast aż 35 proc. firm nie monitoruje aktualnie efektywności pracowników w żaden sposób.

- Choć w ostatnich miesiącach praca poza biurem stała się codziennością dla wielu firm, to jest ona wciąż wyzwaniem nie tylko organizacyjnym i prawnym (czekamy na uregulowanie jej odpowiednimi przepisami), ale także biznesowym. Firmy mają problem z mierzeniem jej efektywności – nie robi tego co trzecia firma, a te, które się tego podejmują najczęściej opierają się na opiniach kierowników, rzadziej na konkretnych miernikach. A to właśnie metodyczne podejście powinno być podstawą przy opracowywaniu nowych modeli organizacji pracy w okresie po pandemii. Dostępne są już metody modelowania pracy hybrydowej, nastawione przede wszystkim na dostarczanie klientom pożądanych efektów, niezależnie od sposobu świadczenia usług. Takie podejście pozwala oszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale ustrzec się przed głównymi ryzykami: prawnymi, BHP, HR-owymi – mówi dr Karol Raźniewski, associate partner, People Advisory Services EY Polska. Nieliczni zatrudniają Z badania EY Polska wynika, że trzy czwarte firm (75 proc.) od wybuchu pandemii utrzymuje zatrudnienie na zbliżonym poziomie. Prawie jedna piąta badanych (19 proc.) zmniejszyła liczbę zatrudnionych, a tylko nieliczna grupa 6 proc. - zwiększyła. Patrząc w przyszłość, w ciągu najbliższych 6 miesięcy 9 proc. firm planuje zmniejszenie zatrudnienia, a 30 proc. - jego zwiększenie. - Trzeba pamiętać, że choć wiele branż bardzo ucierpiało w czasie pandemii i przedsiębiorcy byli zmuszeni do redukcji zatrudnienia czy obniżania płac, to część branż stanęła przed nowymi wyzwaniami, które postanowiła podjąć. Starano się więc utrzymać zaangażowanie i motywację pracowników, by móc dzięki temu stawiać czoła bardziej wymagającym warunkom rynkowym czy podejmować się procesów transformacyjnych - ocenia dr Karol Raźniewski. - Trzeba też pamiętać, że część branż obserwowała wzmożone zainteresowanie swoimi produktami czy usługami i musiała być gotowa, by na nie odpowiadać. Niemniej z naszego badania jasno wynika, że przeważająca większość firm jeszcze nie wie, jak będzie kształtowało się zatrudnienie w ich firmach w najbliższym półroczu. Tu wciąż tendencje będą z pewnością zależne od branży i rozwoju sytuacji epidemicznej - dodaje. Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe W 63 proc. badanych przez EY Polska firm, od wybuchu pandemii wynagrodzenia pozostały na tym samym poziomie, a ponad jedna piąta firm (22 proc.) przyznała lub planuje przyznać podwyżki. Wynagrodzenia zostały obniżone, bądź będą zmniejszone w 15 proc. spośród ankietowanych firm. Zarówno podwyżki, jak i obniżki wynagrodzeń są najczęściej kilkuprocentowe (nie przekraczają 10 proc.). Obniżki najczęściej dotykają wszystkich pracowników, a nie tylko poszczególnych działów (takie podejście deklaruje 64 proc. firm, które zastosowały obniżki wynagrodzeń), a zdecydowana większość badanych (88 proc.) twierdzi, że są one jedynie czasowe. Zdecydowana większość (91 proc.) przedsiębiorców nie oferuje pracownikom dodatkowego finansowania świadczeń związanych z pracą zdalną. Jedynie 6 proc. respondentów przyznało ekwiwalent za zużycie prądu i korzystanie z prywatnego Internetu. Raport EY potwierdza, że pandemia wpłynęła na oferowane benefity. Te związane z biurem i aktywnością wykonywaną poza domem stały się mniej popularne. Ok. 20 proc. przedsiębiorców zdecydowało się na wycofanie ze swojej oferty kart sportowych, ponad 5 proc. nie dofinansowuje już posiłków, a nieco mniej – biletów do kina. Jednocześnie na znaczeniu zyskuje oferta świadczeń zdrowotnych związanych z tzw. zdrowiem psychicznym i well-being. *Badanie „Organizacja pracy w czasie pandemii. Wyzwania dla HR w 2021. Praca hybrydowa - mierzenie efektywności - nowa polityka wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych” zostało zrealizowane na zlecenie EY Polska. Było przeprowadzone metodą CATI i CAWI w listopadzie 2020 r. Wzięło w nim udział 246 firm.

