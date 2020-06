Praca zdalna po nowemu. Tarcza precyzuje zadania pracownika i pracodawcy

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, Tarcza 4.0 w części poświęconej pracy zdalnej ma za zadanie zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom.

Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy, wyjaśnia, że ustawodawca zawęził możliwości wykonywania pracy zdalnej do osób posiadających umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe. W praktyce oznacza to, że pracodawcy powinni sprawdzić zarówno umiejętności jak i warunki, w których swoje obowiązki zawodowe będzie wykonywał ich pracownik. Co więcej, firma powinna zapewnić środki i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną.

- Ustawodawca dopuszcza wykorzystanie środków własnych pod warunkiem, że umożliwi to zachowanie tajemnic, poufności i ochronę danych osobowych - wyjaśnia Lorenc.

Przepisy zawarte w Tarczy umożliwiają pracodawcom wydawanie polecenia ewidencji czynności wykonywanych zdalnie, daty wykonania i czasu ich trwania w formie określonej przez niego, a pracownik ma obowiązek prowadzania takiej ewidencji. Pracodawca w każdym czasie może również cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Co ważne, ustawa ogranicza odpowiedzialność za BHP pracy zdalnej do środków i materiałów do pracy, które dostarcza.

- Wprowadzone zmiany dotyczące BHP pracy zdalnej były bardzo oczekiwane przez pracodawców. Z pewnością wyzwaniem dla przedsiębiorców będzie spełnienie warunku sprawdzenia umiejętności, warunków technicznych i lokalowych do pracy zdalnej - ocenia te zapisy ekspertka BCC.

Warto przypomnieć, że o brakach w przepisach normujących zasady wykonywania obowiązków zawodowych z domu mówiło się od dawna. Na łamach PulsHR.pl tak o tym problemie podnosiła ten problem Małgorzata Kochańska, doradca prezesa SEKA, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

- Kwestia tak zwanego "home office" nie jest uregulowana w przepisach polskiego prawa. Ono nie nadąża za zmianami zachodzącymi w realnym świecie, w efekcie mamy lukę prawną. Jako przykład innego takiego "zapóźnienia" prawnego podaje tzw. rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z 1998 roku, które nie uznaje laptopa za monitor ekranowy.