Praca zdalna nadal stanowi wyzwanie

Pracownicy i pracodawcy mieli dwa lata, żeby przyzwyczaić się do pracy zdalnej. Nadal jednak podstawowe kwestie kuleją. Tylko co czwarty pracownik na home office miał zapewnionego służbowego laptopa, a co piąty korzystał z narzędzia online do komunikacji wewnętrznej – wynika z raportu CBRE "Praca z domu czy z biura?".

Z raportu CBRE „Praca z domu czy z biura?” wynika, że 4 na 10 pracowników przyznaje, że praca zdalna męczy dużo bardziej niż biurowa. (Fot. unsplash.com)

- Praca zdalna, mimo dwuletniego przygotowania, nadal stanowi wyzwanie. Zwłaszcza jeśli chodzi o gotowość środowiska domowego do realizacji aktywności zawodowych. Trudności dotyczą m.in. problemów z infrastrukturą i technologią, przestrzenią do pracy czy komunikacją. Jednocześnie respondenci zgłaszają ograniczone wsparcie otrzymywane od firm w kwestiach infrastrukturalnych.

Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby praca z domu, której udział znacząco wzrósł, wiązała się z maksymalnym możliwym komfortem. Oba środowiska, biurowe i home office, mają swoje plusy i minusy, ale wiemy już z praktyki, że połączenie tych światów ma wiele pozytywów. Nauczyliśmy się m.in. większej samodzielności oraz odpowiedzialności. Zyskaliśmy też większą niezależność i oczekujemy zaufania – mówi Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

Słaby Internet, niewygodne krzesło

Z raportu CBRE „Praca z domu czy z biura?” wynika, że 4 na 10 pracowników przyznaje, że praca zdalna męczy dużo bardziej niż biurowa, a 37 proc. narzeka na zachwianą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Do tego dochodzi brak dostosowania przestrzeni w domu do pracy i brak wsparcia w zakresie infrastruktury ze strony pracodawców.

