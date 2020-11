Praca zdalna i lockdown dla handlu. Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Nauka zdalna także w klasach I-III szkół podstawowych, zamknięta większość sklepów w galeriach, hotele otwarte tylko dla podróżujących w celach służbowych, zamknięcie wszystkich instytucji kultury - to zmiany, które zaczną obowiązywać od soboty, a w przypadku szkół od poniedziałku i potrwają przynajmniej do 29 listopada 2020 r.

- Pandemia nasila się i dlatego nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są potrzebne. Chronimy przez to służbę zdrowia i ludzi. Dzisiaj blisko 25 tys. przypadków to zdecydowanie zbyt dużo, żeby mówić o stabilizacji - powiedział premier podczas dzisiejszej (4 listopada) konferencji prasowej.

W związku z tym rząd zdecydował się na kolejne obostrzenia.

- Rozszerzamy nauczanie zdalne również na klasy 1-3 i przedłużamy okresy nauki zdalnej dla uczniów od 4 klasy do 29 listopada. Na wsparcie pracy zdalnej przez nauczycieli przeznaczamy również dodatkowy bon na zakup akcesoriów do pracy zdalnej - 500 zł - zakomunikował Prezes Rady Ministrów.

Na tym etapie bardzo zasadnicze ograniczenia dotkną wszystkie placówki kultury - teatry, kina, muzea, teatry, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne będą tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny.

Jeśli chodzi o handel to w mniejszych sklepach do 100 m2 będzie mogła przebywać 1 os/10m2, a w sklepach pow. 100m2 pozostaje 1os/15m2. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii czy usług.

Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób podróżujących w celach służbowych.

- Bardzo proszę tych, którzy dalej chcą protestować - protestujcie dalej, ale w internecie, a nie w przestrzeni publicznej. Żeby za 2 tygodnie zaświeciło się światło w tunelu, musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa - zaznaczył premier. - Wiele instytutów przestrzega o kolejnych falach pandemii. Musimy przygotowywać się do życia, kształcenia i prowadzenia działalności gosp. w nowym reżimie sanitarnym. Apeluję o pracę zdalną dla wszystkich tych, którzy mogą tę pracę wykonywać z domu.

Szef rząd zapewnił, że wciąż są duże rezerwy sprzętu. Ponad 1000 wydanych ostatnio respiratorów, czeka na wydanie, w najbliższych dniach dojdzie kolejny 1000. Poinformował, że jest jeszcze wolnych 31 proc. łóżek, ale rząd chce, żeby ten bufor bezpieczeństwa był cały czas.

- Nie możemy czekać na to, aż tych łóżek będzie wolnych tylko 3 proc., a respiratorów - tylko 2 proc. Chcemy, żeby ten bufor bezpieczeństwa był większy. Dlatego krok za tą granicą, tylko jeden krok za tą granicą, którą dzisiaj wyznaczamy, za tym hamulcem bezpieczeństwa, który dzisiaj mocno wciskamy, krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna, czyli całkowity lockdown i całkowite zamknięcie handlu, usług, również części zakładów po to, żeby powstrzymać najgorsze, czyli pęknięcie w całości służby zdrowia - powiedział.

Mateusz Morawiecki zdradził też możliwe scenariusze na kolejne dni.

- Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców to włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa, ale jeśli przekroczy 75 to będziemy musieli wdrożyć zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu się - stwierdził. - Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25 ale poniżej 50 na 100 tys. to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli większa niż 10, a mniejsza niż 25 to powrotu do stref żółtych. Oby jak najszybciej to nastąpiło - dodał.

Etapy zasad bezpieczeństwa (Fot. KPRM).jpg

System na granicy wydolności

Głos zabrał też minister zdrowia Adam Niedzielski.

- System ochrony zdrowia jest na granicy wydolności, trzeba ograniczyć liczbę zakażeń, czas włączyć hamulec awaryjny – powiedział minister Niedzielski. To nie jest moment na kłótnie i dyskusje światopoglądowe. Przyszedł czas, by nie tylko pytać, co państwo i system może zrobić dla nas, ale co my możemy zrobić, aby zahamować epidemię - zaakcentował.

Podkreślił, że wykonywane są kolejne kroki, które służą rozbudowie systemu ochrony zdrowia, ale hamulec awaryjny jest niezbędny, dodając, że konieczne jest doprowadzenie do dynamicznego i drastycznego spadku liczby zachorowań.

- Nie możemy sobie pozwolić na realizację scenariusza, który polega na przyglądaniu się, co się dzieje krótkookresowo i dokładaniu obostrzeń kategorii lżejszej. To jest czas, żeby włączać hamulec awaryjny - powiedział minister.

Stwierdził jednak, że nie ma potrzeby badania przesiewowego dla wszystkich obywateli.

- Wydaje się, że jest to nieuzasadnione, bo i skala badań, które prowadzimy, i dopuszczenie testów antygenowych są na tę chwilę wystarczające – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. - W tej chwili liczba badań PCR, które prowadzimy, osiąga wartości codzienne rzędu 70 tys. Średnio w ostatnim czasie to było powyżej 60 tys. - dodał.

Prof. Andrzej Horban, członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych, że obecnie należy już mówić bardziej o zapinaniu pasów bezpieczeństwo na prostej drodze do ściany.

"Zostańmy w domu". Apel do ozdrowieńców

Na konferencji prasowej podkreślono, że mamy przyrastającą liczbę zgonów i system opieki zdrowotnej przestaje być wydolny.

- Musimy sobie wszyscy zdać powagę z sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Przede wszystkim zostańmy w domu, żeby nie dać wirusowi okazji na rozprzestrzenianie się. Wychodźmy z domu tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne i koniecznie. Stosowanie reguły DDM naprawdę już musi być standardem - przypomniał premier.

Skierował też ważny apel do ozdrowieńców - żeby włączyli się w akcję wolontariatu opieki nad seniorami i zgłaszali do regionalnych RCKiK. Każdy może oddać osocze na cele lecznicze.

Zmiany, które zaczną obowiązywać od soboty, a w przypadku szkół od poniedziałku, potrwają przynajmniej do 29 listopada 2020 r.

Co z gospodarką?

Szef rząd Mateusz Morawiecki zapowiedział, że starania w kwestii przygotowania nowych propozycji dla zagrożonych branż, jak również kontynuację dotychczasowych takich jak postojowe, ZUS, pokrywanie części kosztów.

- Chcemy pomóc przedsiębiorcom, żeby ratować jak największą liczbę miejsc pracy. Będziemy starali się wypracować wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają już środków z wiosennej pomocy. To 22 zagrożone branże - gastronomia, turystyka, hotelarstwo, siłownie i cały sektor fitness - stwierdził.

Mateusz Morawiecki pytany był o to, kiedy przedsiębiorcy dowiedzą się, jaka będzie dla nich pomoc w związku z wprowadzanymi z powodu pandemii obostrzeniami i kiedy zacznie działać. Wskazał, że "ulgi, takie jak postojowe czy ulgi w zapłacie ZUS albo dopłaty do wynagrodzeń będą obowiązywały od 1 listopada".

"Tam gdzie nie potrzeba jest uregulowań prawnych, tam gdzie nie jesteśmy zależni od Senatu czy od prac parlamentarnych, wdrażać to będziemy niemal natychmiast" - zapewnił premier. Zaapelował do Senatu, by "jak najszybciej i jak najczęściej się zbierał, po to, żeby można było jak najszybciej reagować na to, co się dzieje".

Premier zwrócił uwagę, że dzisiaj na kontach przedsiębiorców jest kilkadziesiąt miliardów złotych więcej depozytów niż przed pandemią - "ponad 50 mld zł więcej". "W przypadkach wielu branż, wielu przedsiębiorców, pracodawców dzisiaj ta płynność jest. Wiosną - w marcu, kwietniu płynności nie było, dlatego odpowiedzieliśmy błyskawicznie wtedy tarczą finansową, tarczą antykryzysową" - przypomniał.

Zaznaczył, że obecnie "nasza pomoc będzie bardziej selektywna, będzie trafiała do tych branż, do tych przedsiębiorców, którzy będą najbardziej tego potrzebowali". Dodał, że chodzi o ok. 25 branż czy podbranż.