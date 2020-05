Praca zdalna i home office to ogromne wyzwanie

W każdym przypadku – niezależnie, czy inicjatywa podchodzi od pracownika, czy pracodawcy – telepraca musi być rezultatem porozumienia stron.

- Warto mieć w swoich wewnętrznych regulaminach procedury dotyczące pracy zdalnej i home office. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, iż nasze powroty do biura rozciągną się czasie - dodaje Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Jeśli zamierzamy wykonywać pracę z innego miejsca na świecie niż dom, powinniśmy o tym powiadomić pracodawcę. Ten bowiem - z różnych powodów - może nie wyrazić zgody na taką pracę.

Do marca 2020 roku pracę zdalną traktowano bardziej jako benefit, mniej zaś jako standardową formę zatrudnienia. Pandemia COVID-19 postawiła - zarówno przed pracodawcami, jak i pracownikami - nowe wyzwania. W kilka dni codzienną biurową robotę trzeba było przenieść do domu... Ta sytuacja pokazała, jak wielu uregulowań prawnych brakuje.

Telepraca, home office i praca zdalna

Polski kodeks pracy normuje formę telepracy.

- Telepraca to praca uregulowana w kodeksie pracy od wielu lat. Pracownik wykonuje obowiązki poza zakładem pracy w sposób regularny, zazwyczaj z domu. Mówimy tu np. o jednym dniu w tygodniu czy kilku dniach w miesiącu. Regularność to jeden z warunków telepracy, drugim jest raportowanie o jej wynikach przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Typowa telepraca to m.in. praca dziennikarza poza zakładem pracy, której wynikiem jest na przykład artykuł - wyjaśnia dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner w kancelarii Raczkowski.

W każdym przypadku – niezależnie, czy inicjatywa podchodzi od pracownika, czy pracodawcy – telepraca musi być rezultatem porozumienia stron. Będzie ona niezwykle atrakcyjnym modelem współpracy dla wielu firm, dla których fizyczne stawianie się pracowników w biurze nie jest priorytetem.

Pewnym kłopotem są dziś jednak uregulowania dotyczące home office oraz pracy zdalnej.

- Do tej pory praca zdalna i home office były poza regulacjami prawnymi, choć w praktyce je stosowano. Najczęściej spotykaliśmy się z home office. Ten charakteryzuje się przede wszystkim nieregularnością, a wynika często z potrzeby; co najważniejsze - to praca z domu, dzięki czemu pracodawca ma kontrolę nad tym, gdzie aktualnie się znajdujemy. innym rodzajem pracy pozostaje praca zdalna, czyli praca z każdego miejsca na świecie. Do tej pory te dwie formy odpowiadały wprawdzie na potrzeby pracowników i pracodawców, ale nie były uregulowane prawnie - wyjaśnia Jaroszewska-Ignatowska.

Sytuację zmieniła pandemia koronawirusa. W specustawie covidowej pojawiły się uregulowania, które stawiają ramy prawne dla pracy zdalnej i home office. Ale nie odpowiadają na wszystkie pytania i nie regulują wszystkich kwestii. A uregulowanie sposobu wykonywania pracy w tych formach jest po prostu potrzebne. - Warto mieć w swoich wewnętrznych regulaminach procedury dotyczące pracy zdalnej i home office. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, iż nasze powroty do biura rozciągną się czasie - dodaje Iwona Jaroszewska-Ignatowska Problemy? BHP i nadgodziny Wewnętrzne procedury powinny między innymi regulować porę rozpoczęcia pracy, sposoby kontrolowania czasu pracy czy - wspomnianego już - raportowania o jej efektach. Inną kwestią jest problem chociażby z przepisami BHP. Pracodawca nie ma wpływu na warunki pracy w domu pracownika. Nie wiadomo zatem, jak rozpatrywać przypadki wypadków przy pracy w trakcie wykonywania pracy zdalnej. Regulacje powinny także jasno określać reguły pracy w godzinach nadliczbowych. - To element, którego menedżerowie obawiają się najbardziej. Z jednej strony - tracą oni kontrolę nad jakością i ilością wykonywania pracy. Z drugiej - boją się, że pracownicy będą pracowali bardzo długo. Praca zdalna wymaga dobrego zorganizowania i może powodować, że faktycznie się przedłuży... Mogą pojawić się także sytuacje, w którym pracownicy będą wykorzystywali sytuację: w ciągu dnia zajmą się innymi sprawami, a obowiązki będą wykonywali już po określonych godzinach - wyjaśnia dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska. Wyjeżdżasz? Poinformuj pracodawcę i sprawdź prawo W przypadku pracy zdalnej istotne są jeszcze dwie kwestie. Jeśli zamierzamy wykonywać pracę z innego miejsca na świecie niż dom, powinniśmy o tym powiadomić pracodawcę. Ten bowiem - z różnych powodów - może nie wyrazić zgody na taką pracę. Warto też sprawdzić, czy kraj, do którego chcemy wyjechać, nie wymaga pozwolenia na pracę. - Z reguły przy krótkich wyjazdach to nie wchodzi w grę. Jeśli jednak komuś marzy się podróż życia i wyjeżdża np. na pół roku do ciepłych krajów, nadal pracując, to warto sprawdzić prawo lokalne. Może się bowiem okazać, że wymaga się pozwolenia na pracę w tym kraju - wyjaśnia Jaroszewska-Ignatowska.

