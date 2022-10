Praca z plaży lub górskich schronisk. Ten trend przestaje dziwić

Upowszechnienie się modeli pracy hybrydowej i zdalnej oraz towarzyszących im narzędzi stworzyło wiele możliwości dla osób, które chcą oderwać się od codziennego otoczenia, nie biorąc jednocześnie długiego urlopu. Według badania Harvard Business Review 83 proc. pracowników uważa, że jeśli będą mogli pracować przez większość czasu zdalnie, to będą częściej wyprowadzać się z większych aglomeracji.

Jak wykazują badania Pracuj.pl, zgodnie z oczekiwaniami wielu analityków dostrzec można lekkie obniżenie skali pracy zdalnej i hybrydowej w stosunku do okresów obostrzeń związanych z COVID-19. We wrześniu 2022 roku wykonywanie zadań w tych modelach deklarowało 28 proc. Polaków badanych przez serwis. Dla porównania, w marcu 2022 roku było to 34 proc., a w październiku 2021 – 35 proc.

Jednocześnie jednak te same dane potwierdzają, że skala powrotu do biur jest stosunkowo umiarkowana. Blisko 3 na 10 Polaków wciąż wykonuje zadania przynajmniej częściowo spoza siedziby firmy, co potwierdza silną i ugruntowaną pozycję tego modelu pracy.

Popularnością cieszy się model hybrydowy, deklarowany przez co piątego pracownika w Polsce i wyraźnie częściej występujący od w pełni zdalnej pracy. Choć związany jest z wymogiem sporadycznych wizyt w biurze, także on stwarza pracownikom możliwości w obszarze workation. Spośród respondentów wykonujących pracę hybrydowo aż 58 proc. spędza przynajmniej połowę etatu, pracując spoza siedziby firmy, a 41 proc. – ponad połowę.

Workation szczególnie dla generacji Y i X

Według badań Pracuj.pl największą popularnością modele zdalny i hybrydowy cieszą się wśród pracowników w wieku 25-34 lat, spośród których pracuje w ten sposób aż 36 proc. badanych. Drugą najbardziej aktywną pod tym względem grupą są osoby w wieku 35-44 lat (29 proc.). Co zaskakujące, dopiero na trzecim miejscu są przedstawiciele generacji Z (18-24 lata). Elastyczne modele wykonywania obowiązków deklaruje 24 proc. z nich.

Do tych grup wiekowych zaliczają się Anna i Artur Kozińscy, czyli małżeństwo z Warszawy, które od kilku lat z powodzeniem łączy rozwój kariery zawodowej z podróżami. Oboje wykonują zawody, które umożliwiają realizację zadań z różnych miejsc na świecie. Anna od 10 lat rozwija karierę w digital marketingu i domach mediowych, z kolei Artur pracuje na stanowisku HR change lead w międzynarodowym banku. Z ich pasji do podróżowania powstał projekt "Czas na Wywczas", w ramach którego relacjonowali podróże i pracę z takich miejsc, jak m.in. Portugalia, Hiszpania, Sri Lanka, Wietnam, Meksyk czy Podhale.

- Już przed pandemią koronawirusa marzyliśmy o tym, by móc zostać tzw. cyfrowymi nomadami i pracować z dowolnego miejsca. Teraz od kilku lat udaje nam się to realizować. W moim przypadku wygląda to tak, że w każdym roku mam do wykorzystania trzy tygodnie pracy z zagranicy oraz właściwie brak limitu pracy w podróży z dowolnych miejsc w Polsce. Jestem umówiony z przełożonymi, że co do zasady raz w tygodniu pojawiam się fizycznie w biurze, natomiast w razie zaplanowanych dłuższych wyjazdów nie ma problemu, by ta obecność była w tym okresie jeszcze rzadsza. Z kolei na naszą kilkumiesięczną podróż po świecie wziąłem tzw. dłuższy bezpłatny urlop sabatyczny, popularny zwłaszcza na zachodzie i umożliwiający dłuższy odpoczynek od obowiązków zawodowych - opowiada Artur Koziński.

Jak podkreśla Anna Kozińska, możliwości pracy z dowolnego miejsca są dziś bardzo różne w zależności od pracodawcy. Szukając miejsca zatrudnienia umożliwiającego taki model podróżowania, trzeba wziąć pod uwagę wiele kwestii.

- Każde z miejsc pracy ma swoją specyfikę, możliwości i ograniczenia. W części firm obszar podróży bywa ograniczany do krajów Unii Europejskiej. Natomiast są także branże, takie jak IT, gdzie mniejszą wagę przykłada się do tego, skąd pracownik wykonuje zadania. Ważny jest efekt Twojej pracy, który dostarczasz pracodawcy. Marząc o workation i regularnej pracy z różnych lokalizacji, warto zrobić dobry research, przeczytać dokładnie oferty pracy, nie bać się zadać odpowiednich pytań rekruterowi czy obecnemu przełożonemu - mówi Anna Kozińska.

Większość pracowników realizujących zadania w nowych modelach pracy jest przekonana do tego, że łączenie wakacji i pracy się ze sobą nie kłóci (Fot. Shutterstock)

Workation nie jest dla każdego

Co interesujące, większość pracowników realizujących zadania w nowych modelach pracy jest przekonana do tego, że łączenie wakacji i pracy się ze sobą nie kłóci. Według międzynarodowych badań International Workplace Group (IWG), 67 proc. osób zatrudnionych hybrydowo jest przekonanych, że wykonywaliby w takiej sytuacji zadania w pełni efektywnie.

Jednak Artur Koziński podkreśla, że model workation czy regularna praca zdalna z różnych zakątków świata nie jest rozwiązaniem dla każdego. Przymierzając się do łączenia pracy z wakacjami i podróżowaniem, warto zacząć od małych kroków. Dobrym testem jest rozpoczęcie od krótkiej podróży po Polsce czy wyjazdu do niedalekich krajów, bliskich pod kątem choćby np. strefy czasowej.

- Takie podejście pozwala dowiedzieć się w praktyce, na ile ten model nam pasuje, czy jesteśmy w stanie zastąpić biurko kanapą, czasem poszukać prądu na łódce, kiedy indziej zrobić telekonferencję z tłocznej kawiarni. Wykonywanie zadań z zagranicy bywa wymagające. Przykładem tego jest praca z Azji, podczas której musieliśmy przyzwyczaić się do innego rytmu dnia ze względu na różnice stref czasowych. Po przebudzeniu braliśmy się za zwiedzanie, za to popołudniu i wieczorem pracowaliśmy - mówi Artur Koziński.

Jak więc widać, choć cyfrowy nomadyzm i workation brzmią jak bajka, to nią nie są. Praca zdalna sama w sobie jest sporym wyzwaniem. Jeśli do tego dodamy kuszącą perspektywę odpoczynku na plaży, to dojdziemy do wniosku, że nie jest to najłatwiejsze zadanie.

- Początki były trudne. Przyleciałam do Tajlandii w połowie zimy i byłam spragniona słońca. Perspektywa spędzenia dnia na plaży nie motywowała do pracy. Pomógł fakt, że byłam wśród znajomych, którzy również działali w trybie zdalnym. Ponadto przez część pobytu pracowałam w przestrzeni coworkingowej wraz z innymi ludźmi. Było to nie tylko motywujące, ale również inspirujące. Spotykałam osoby z różnych firm, branż i środowisk - opowiada Aleksandra Braska, która na 5 tygodni zamieniła biuro w Krakowie na hamak w Tajlandii. Na kolejny wyjazd zdecydowała się w czasie pandemii. Wybór padł na Cypr.

Justyna Fabijańczyk w 2014 r. wyruszyła w pierwszą podróż i tym samym połączyła swoją pracę z pasją. Odwiedziła ok. 50 krajów i jak przekonuje – jej życie zawodowe zmieniło się na lepsze. Jak jednak podkreśla, wykształcenie dobrych nawyków w pracy zdalnej jest ważne – bez tego może się nie udać. Wiąże się to z zaplanowaniem konkretnych zmian, ale jeśli chcemy osiągnąć coś w pracy i czerpać radość z czasu wolnego, to są one niezbędne.

– Wiele osób, które pracują zdalnie, ma problem, by „wyjść z pracy”. Trudno jest czerpać satysfakcję z czasu wolnego, kiedy myślami wciąż jesteśmy w pracy, dlatego trzeba te sfery rozdzielić – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Justyna Fabijańczyk.

Justyna Fabijańczyk nie ma mobilnego biura, jednak szukając miejsca do pracy, zwraca uwagę na to, czy jest tam wygodne biurko i krzesło. W dużych miastach są biura coworkingowe, które są zwykle dobrze wyposażone. One zdecydowanie ułatwiają pracę. Z kolei praca na plaży to w dużej mierze mit.

– Plaża to miejsce odpoczynku i relaksu – nie jest stworzona do tego, żeby na niej pracować. Chodzi o to, aby nie zabierać tej przestrzeni, a zadania zawodowe zostawiać przy komputerze – mówi Justyna Fabijańczyk. – Jeśli chcemy pracować wydajnie, to musimy też w trakcie naszej doby znaleźć czas na odprężenie, nie możemy być cały czas “on”, musimy znaleźć czas na to, by zadbać o siebie – dodaje.

Recepta na utrzymanie i… rekrutację

Workation może być zarówno skuteczną metodą na utrzymanie pracowników w firmie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, jak i udaną rekrutację. Według badań Passport Photo, 69 proc. Amerykanów korzystających z wyjazdu łączącego pracę i wakacje określało się jako mniej skłonni do odejścia z obecnej pracy.

W Polsce z kolei możliwość wykonywania zadań elastycznie może przyciągać kandydata do nowego pracodawcy. Jak wykazują najnowsze badania Pracuj.pl, 62 proc. Polaków chętniej aplikowałoby do firmy, która deklaruje dowolność wyboru miejsca i modelu pracy (z biura, hybrydowo, zdalnie) przez pracowników.

Podróż po elastyczność i różnorodność w firmach

Pracodawcy dostrzegają, że wydajność pracowników pozostaje na tym samym poziomie, a także są świadomi potrzeb pracowników pochodzących z “ery nowej rzeczywistości”. Dane Pracuj.pl wykazują, że pracę w formie hybrydowej lub zdalnej chce kontynuować aż 92 proc. respondentów, którzy już wykonują obowiązki w tych modelach.

Warto przytoczyć też dane Statista z okresu wakacyjnego poprzedniego roku. W 2021 roku intencję do podjęcia workation wyrażało 20 proc. Polaków. Jest to nieco więcej, niż średnia europejska (17 proc.). Benefit, jaki oferują firmy w postaci workation, oznacza dodatkową wygodę dla pracownika.

Kto oferuje workation swoim pracownikom? Przykładem jest firma Danone. Pracownicy mogą pracować zdalnie z niemal dowolnego miejsca w Europie (kraje EU, EOG oraz Szwajcaria) aż przez 30 dni w roku. Po rozwiązanie mogą sięgnąć wszyscy, których charakter pracy na to pozwala. Procedura jest bardzo prosta - wystarczy zgoda przełożonego, stały dostęp do internetu oraz zadbanie o bezpieczne i ergonomiczne miejsce do pracy. Co istotne, program działa niezależne od pracy hybrydowej, z której na co dzień korzystają pracownicy.

Danone to nie jedyna firma, która zdecydowała się na wprowadzenie workation. Zrobiły to także m.in. agencja marketingu internetowego Bluerank, poznański software house Netguru czy firma technologiczna 10clouds.

Przez miesiąc z Teneryfy pracowała Bogna Sayna, specjalistka PR w agencji rekrutacyjnej Talent Place.

- Nie tylko byłam zmotywowana do pracy, bo wszyscy o godzinie dziewiątej „wydzwaniali się na calle”, ale również miałam towarzyszy aktywności „popracowych”. Zwiedzanie nowych miejsc po pracy bez konieczności wykorzystywania urlopu okazało się dla mnie ogromną zaletą workation - opowiada o swoich wrażeniach z pracy z malowniczej Teneryfy.