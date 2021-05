Praca z domu albo wypowiedzenie. To już się dzieje

"Pracuję z domu albo składam wypowiedzenie" - tak zatwardziałych zwolenników home office jest nawet 12 proc. wśród osób pracujących z domu. Nadchodzi czas powrotów do biur. Jak rozmawiać ze "skrajnymi" zwolennikami home office? Zapytaliśmy ekspertów.

"Pomóżcie! Firma podjęła decyzję, że od lipca wszyscy wracamy do biur. Góra już zapowiedziała, że wyjątki dotyczyć będą nielicznych. A my wiemy, że sporo osób nie chce rezygnować z pracy z domu. Liczyli na hybrydę. Powiedzcie co robić, żeby gasić w zalążku potencjalne awantury?" - takich wpisów na branżowych forach pojawia się coraz więcej.

Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju jest wyjątkowo spokojna, liczba potwierdzonych przypadków zakażeń wynosi niecały tysiąc. W piątek (28 maja) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 946 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia. Najwięcej chorych rozpoznano w województwach śląskim (123), mazowieckim (113) i wielkopolskim (110).

W związku z tym coraz więcej firm zaczyna myśleć o powrocie do biur. Jeden z największych banków w USA, JPMorgan Chase, zapowiedział powrót wszystkich swoich pracowników do biur w lipcu. Praca ma się odbywać w systemie rotacyjnym. Także pracownicy Goldman Sachs powinni szykować się do powrotu do biur. Ten ma nastąpić w USA od 14 czerwca, a w Wielkiej Brytanii od 21 czerwca.

Jednak, jak pokazują badania, nie wszystkim pracownikom taki pomysł pasuje. Z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer Polska wynika, że po zakończeniu pandemii 38 proc. badanych chciałoby nadal pracować zdalnie. Co więcej, 12 proc. deklaruje, że zwolni się, gdy pracodawca im na to nie pozwoli.

Możliwość pracy zdalnej ma ogromne znaczenie dla 30 proc. ankietowanych. Taka grupa przyznała, że w przyszłości chętniej zatrudni się u pracodawcy, który da możliwość pracowania zdalnie.

To nie jedyne badania wskazujące na to, że część pracowników nie będzie potrafiła rozstać się z pracą z domu czy elastycznym podejściem do miejsca pracy. Z badania "EY 2021 Work Reimagined Employee Survey" przeprowadzonego przez firmę doradczą EY wynika, że aż 54 proc. pracowników zadeklarowało, że rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy w zakresie tego, "gdzie" i "kiedy" pracują.

- Tak naprawdę nie wiemy, jaki ostatecznie wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na rynek pracy i czy home office zostanie z nami na dłużej i stanie się powszechny wśród pracowników biurowych. Jak widać z wyników badania, wielu pracowników ceni taki tryb pracy, ale dla równie dużej liczby jest on męczący i negatywnie się na nich odbija - mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

Z kolei Iwona Grochowska, CEO Nais, polskiej aplikacji do doceniania, budowania zaangażowania oraz dobrej atmosfery pracy, przyznaje, że właśnie przyszedł czas, w którym próbujemy znormalizować sytuację w firmach, choć nikt dzisiaj nie wie, jak ta nowa normalność będzie wyglądała.

- Pewnym jest, że inaczej niż przed wybuchem pandemii. Rejestrujemy pozytywne i negatywne skutki pracy zdalnej. Powtarzalne prace często wykonywane są szybciej i sprawniej, ale tam, gdzie potrzebna jest praca kreatywna, warsztatowa, jest znacznie trudniej, mniej efektywnie i wolniej. Cierpią także relacje międzyludzkie - odwykliśmy od siebie. Skupiając się na zadaniach i chowając za wyłączonymi kamerami w laptopach, stajemy się bardziej drażliwi, mniej wyrozumiali dla siebie. Kształtowanie team spirit stało się wielkim wyzwaniem dla szefów, a dla firm, zwłaszcza tych ze słabszą “kulturą organizacyjną”, utrzymanie związku z firmą i poczucia przynależności do niej jest bardzo trudne - wskazuje na plusy i minusy sytuacji z ostatnich miesięcy.

Jak zachęcić do powrotu

O ile pracownicy, którzy mają dość odpalania laptopa z sypialni, kuchni czy salonu, do biur wrócą z uśmiechem na ustach, o tyle ci, którzy zapowiadają bunt w tej kwestii i deklarują, że złożą wypowiedzenie, mogą być sporym wyzwaniem dla firmy.

- Jak sprowadzić pracowników do biur? Przede wszystkim nie siłą i nakazem. Wydaje się, że przez ostatnie półtora roku pracownicy uświadomili sobie, jak inaczej może wyglądać sposób pracy, ale także czego mogą i chcą oczekiwać od pracodawców. Kluczem może okazać się empatia i szczere zainteresowanie, na czym zależy pracownikowi, który pomimo, że zatracił wielokrotnie granicę między domem a pracą, docenił odzyskany czas dla siebie i dla rodziny - podpowiada Iwona Grochowska.

Także dr Magda Ferretti, ekspert ds. pracy zdalnej, podkreśla, że nie powinniśmy nikogo zmuszać do powrotu, za to bardzo dobrze przygotować się do tego przedsięwzięcia.

- Zapytajmy pracowników o to, jak oceniają pracę zdalną. Za co ją kochają? Za czym z biura tęsknią, pracując zdalnie? Czego się najbardziej boją, myśląc o powrocie do biura? Jak chcieliby pracować w przyszłości, ile dni w biurze i ile dni zdalnie, bo pamiętajmy, że większość pracowników chciałaby pracować hybrydowo - podpowiada Magda Ferretti.

Jej zdaniem dobrym pomysłem jest też zorganizowanie spotkania zarządu, liderów czy kierownictwa i sprawdzenie, czego się nauczyliśmy, pracując przez ostatni rok wyłącznie zdalnie. Jakie zauważyliśmy korzyści i zagrożenia? Jak zmieniła się struktura kosztów w naszej organizacji w związku z pracą zdalną?

- Dopiero na podstawie konkretnych danych ilościowych z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników oraz danych jakościowych zebranych podczas spotkania kierownictwa możemy stworzyć aktualny obraz sytuacji. Może się bowiem okazać, że strach o awantury o powroty do biura jest nieuzasadniony. Może się też okazać, że decyzja o powrocie do starych zasad, np. wszyscy muszą codziennie pojawiać się w biurze, jest nieopłacalna z punktu widzenia biznesowego - wskazuje ekspertka od pracy zdalnej.

Podkreśla też, że najgorsza rzecz, jaką może zrobić pracodawca, to nakaz powrotu do biura bez uzasadnienia.

Zadanie dla menedżera

Iwona Grochowska zaznacza też, że w całym procesie powrotu do biur rola menedżerów jest nie do przecenienia. Przekonuje, że będzie nam łatwiej wrócić do szefa i do grupy, z którymi łączy nas autentyczna i empatyczna relacja.

- Uważam, że pracownicy także toczą wewnętrzną dyskusję, jak ta nowa rzeczywistość może wyglądać. A będzie wyglądała tak, jak ją obie strony wypracują i wynegocjują, z poszanowaniem wzajemnych oczekiwań i obaw. Ten kierunek współpracy przy kształtowaniu nowej rzeczywistości to naturalna konsekwencja modelu leadershipu opartego na otwartości i empatii - podkreśla szefowa Nais.

Co więcej, zwraca uwagę, że otwartość szefa w mówieniu o jego potrzebach na tej pozycji zwiększy szanse na kompromis - do niego właśnie powinniśmy dążyć.

- I dobrze by było, żeby jedyną potrzebą nie była potrzeba kontroli. Dobrze posłużyć może także indywidualne podejście. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że sprowadzimy ludzi do biura w jednakowym trybie. Nawet jeśli zarządzimy stały udział dni spędzonych w biurze, dobrze jest zostawić pracownikowi decyzję co do tego, które to będą dni i zapewnić mu elastyczność - dodaje Iwona Grochowska.

Z kolei Magda Ferretti podkreśla, że menedżer odpowiedzialny za podjęcie decyzji o powrocie do biura powinien odpowiedzieć na kilka istotnych pytań. Musi dowiedzieć się, czy pracownicy chcą w ogóle wracać do biura, na jakich zasadach miałby to być powrót, czy chcą pracować w sposób hybrydowy, czyli i zdalnie, i w biurze. Jeśli pracownicy zdecydują o takim modelu, to jak zorganizować pracę hybrydową, czyli czy menedżer powinien wybrać razem z zespołem dni, w których wszyscy pracują zdalnie (np. poniedziałek i piątek) i dni, w których wszyscy pracują w biurze (np. środa i czwartek), czy pozostawić dowolność w tym zakresie?

Do biura na kawę

Magda Ferretti wskazuje też, że w ciągu ostatniego roku podejście do pracy z biura mocno się zmieniło, na znaczeniu nabrały inne elementy niż tylko wykonywanie obowiązków służbowych.

- Obowiązki zawodowe możemy wykonywać z dowolnego miejsca, natomiast do biura warto przychodzić po to, by wypić kawę ze współpracownikami i "przy okazji" rozwiązać problem lub wpaść na genialny pomysł. W biurze możesz wpaść na kogoś w drodze do kuchni i dowiedzieć się, co słychać w innym dziale. Są to przykłady spotkań z innymi ludźmi, dzięki którym budujemy naszą sieć kontaktów - wyjaśnia ekspertka.

Jak dodaje, wyróżniamy słabe i mocne więzi. Mocne więzi łączą nas z rodziną, bliskimi znajomymi lub naszym zespołem i w czasie pandemii wzmocniły się jeszcze bardziej. Potwierdzają to dane z komunikatorów, które wskazują, że jeszcze częściej kontaktujemy się z naszymi bliskimi współpracownikami.

Natomiast słabe więzi to kontakty ze znajomymi naszych znajomych lub z pracownikami innych działów. Co ciekawe - jak podkreśla Ferretti - to słabe więzi są źródłem innowacyjnych pomysłów, kontakty z ludźmi spoza kręgu naszych bliskich współpracowników czy znajomych wnoszą najwięcej nowości w nasze życie prywatne i zawodowe. W pracy zdalnej to właśnie słabe więzi uległy osłabieniu, mamy mniej okazji do spontanicznych spotkań, co przekłada się na naszą kreatywność.

- Kawa w biurowej kuchni to nie tylko okazja, by zadbać o relacje ze współpracownikami i przeciwdziałać samotności, która doskwiera nam w pracy z domu, ale też świetny sposób na wzrost kreatywności i innowacyjności całej organizacji. Żeby uniknąć awantury o powrót do biura, zastanówmy się więc, czy na pewno musimy do biura wrócić. Jeśli dowiemy się, co łatwiej jest zrobić w biurze, będziemy mieli argumenty w rozmowie z pracownikami, których powrót do biura skłania do szukania nowej pracy - podsumowuje.