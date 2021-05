Praca w trybie hybrydowym uszczęśliwia pracowników

Rok po tym, jak większość dużych firm przeniosła swoich pracowników na home office, firma doradcza PwC zapytała pracowników o ich środowisko pracy, m.in. o to, co sprawia, że czują się dobrze w pracy, co daje im motywację i satysfakcję z wykonywanych zadań. Tak powstał Happiness Index (indeks szczęśliwości).

Najszczęśliwsi są ci, którzy pracują w trybie hybrydowym (fot. Shutterstock)

Z badania przeprowadzonego przez PwC wynika, że najszczęśliwsi są pracownicy pracujący hybrydowo: ich Happiness Index (HI) wynosi 73 proc., a pracowników zdalnych 70 proc.

Hybrydowy tryb pracy pozytywnie wpływa na ocenę współpracowników oraz atmosfery w pracy, chociaż może różnić się w niektórych zespołach.

Work-life balance pracowników jest równie wysoki wśród pracowników zdalnych, jak i hybrydowych - dopóki mogą pracować zdalnie w pewnym wymiarze czasu, dobrze oceniają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Inne czynniki mają wpływ na poczucie zadowolenia z pracy wśród kobiet i mężczyzn. Dla kobiet najważniejsza jest przede wszystkim atmosfera, w jakiej wykonują zadania (82 proc.), styl zarządzania bezpośredniego przełożonego (77 proc.) i poczucie sensu pracy (75 proc.). Dla mężczyzn natomiast kluczowi są ludzie, z którymi współpracują (86 proc.) oraz interesujące zadania (81 proc.). Te wyniki zmieniają się w różnych zespołach i różnych przekrojach, gdy w grę wchodzą inne stanowiska, staż pracy czy role w firmie.

Z kolei większy odsetek mężczyzn niż kobiet odczuwa negatywne skutki pracy zdalnej, w tym spadek motywacji i efektywności pracy oraz relacji w zespołach (różnice te w Happiness Index wynoszą nawet 13 pkt proc. w danych obszarach badawczych).

Nie wszystko sprzyja pracy zdalnej

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, w każdej firmie jest pewna kultura organizacyjna i subkultury organizacyjne tworzone przez działy lub zespoły pracowników. Wyniki Happiness Index wskazują, że znaczące odchylenia w pewnych kierunkach (np. w stronę większej hierarchiczności) negatywnie wpływają na efektywność pracy zdalnej.

W każdej organizacji istnieje też tzw. "grupa ryzyka" - grupa pracowników o danej charakterystyce, których Happiness Index jest znacząco niższy od pozostałych grup. Grupa ryzyka w szczególnym stopniu narażona jest na symptomy wypalenia lub odejście z pracy. Ważnym czynnikiem jest tu staż pracy - Hapiness Index jest najniższy u pracowników ze stażem ok. 1,5-2 lata - nawet o 15 pkt proc. w porównaniu do innych grup. Z badania wynika też, że grupa o tym stażu szczególnie nisko ocenia swoją motywację w pracy zdalnej oraz wpływ pracy z domu na relacje z bezpośrednim przełożonym.

Jednak najmniej zaangażowana grupa nie jest jednolita - “kryzysowy” moment wypada w innym czasie i spowodowany jest różnymi czynnikami dla osób w różnych miejscach organizacji, zajmujących różne stanowiska. Wśród pracowników na niższych stanowiskach szczególnie ważne są kwestie związane z uznaniem i wynagrodzeniem, a wśród osób na wyższym stanowisku na kryzys często wpływa np. poczucie sensu pracy i atmosfera. Problem z nowymi Badanie PwC pokazuje również, że dużym wyzwaniem stał się prawidłowy onboarding (czyli proces wdrożenia nowo zatrudnionego pracownika) w realiach pracy zdalnej czy hybrydowej. Standardowo "okres miodowy" nowego pracownika trwa od 3 do 6 miesięcy, kiedy to Happiness Index jest na bardzo wysokim poziomie. Ten wynik maleje z czasem. Praca zdalna czasu pandemii spowodowała, że zaangażowanie nowych osób w firmie nie jest tak wysokie. Pracownicy nie mają jak się poznać, co ma wpływ nie tylko na szybkie nawiązanie relacji w zespole, ale i poczucie sensu pracy czy znajomości zadań. Jak podkreślają autorzy raportu, efekt “okresu miodowego” w pracy jest istotny - podwyższona motywacja nowego pracownika pomaga szybciej uporać się ze zmianą, nowymi obowiązkami lub stresem związanym z niepewnością poznawczą. Brak tego efektu może sprzyjać szybkim odejściom nowo zatrudnionych. - Happiness Index dostarcza liderom firm niezwykle cennych informacji o pracownikach, co w czasie utrudnionego przez pandemię kontaktu z nimi jest kluczowe w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim. Znając poziom zadowolenia pracowników w poszczególnych grupach, ich motywacje czy zaangażowanie, możemy skutecznie przeciwdziałać np. wypaleniu zawodowemu, zwiększać zaangażowanie czy identyfikować talenty. Z powodu nieustannych zmian w środowisku pracy i otoczeniu biznesowym zaawansowane narzędzia people analytics będą w firmach odgrywać coraz większą rolę - podsumowuje raport Katarzyna Komorowska, partner w PwC, lider zespołu People & Organization.

