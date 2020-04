Praca w dobie koronawirusa. Rośnie efektywność, ale i strach o jej utratę

Optymizmem napawa fakt, że pracodawcy czują ogromną odpowiedzialność za pracowników i jeśli to tylko możliwe, zdecydowali się na przejście na pracę zdalną. W pierwszym badaniu możliwość pracy z domu potwierdzało 56 proc. badanych, w ostatnim tygodniu odsetek ten wzrósł do 65 proc. Odpowiedź „pracuję w miejscu pracy” zaznaczyło obecnie tylko 8 proc. wszystkich ankietowanych. To ponad 10 proc. mniej niż w drugiej połowie marca.

Co ciekawe, niezmiennie 44 proc. badanych twierdzi, że ich efektywność w pracy zdalnej nie spadła, a około 20 proc.uważa nawet, że pracując z domu są bardziej efektywni niż zazwyczaj w biurze.

- To kontynuacja naturalnego „efektu mobilizacji”, niesłabnącego z czasem. Wszyscy staramy się jak najlepiej wykonywać obowiązki zawodowe, abyśmy możliwie jak najmniej odczuli konsekwencje wymuszonej izolacji po powrocie do biura. Nadal jednak dużą trudność sprawia nam planowanie własnej pracy i pogodzenie obowiązków służbowych i rodzinnych - mówi Joanna Wanatowicz, dyrektor biznsesowy Grafton Recruitment.

Co w pracy z domu najbardziej przeszkadza i których elementów życia biurowego najbardziej brakuje badanym? Tu opinie polaryzują się wraz z upływem kolejnych tygodni. 42 proc. najbardziej narzeka na ograniczenie codziennej wymiany pomysłów i rozmów ze współpracownikami. Coraz bardziej doskwiera nam konieczność godzenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi - wzrost wskazań o prawie 10 proc. Im więcej czasu mija, tym bardziej, tak już zupełnie prywatnie, brakuje nam także kontaktu z rodziną i światem zewnętrznym (63 proc.).

- Najbardziej brakuje nam kontaktu ze współpracownikami, wymiany pomysłów i dyskusji, bo to właśnie one są motorem napędowym naszej zawodowej codzienności. Teraz zauważalne staje się, że lubimy przebywać w przestrzeniach przeznaczonych do pracy, gdyż w naturalny sposób sprzyjają one naszej efektywności. Będąc w biurze zazwyczaj myślimy o obowiązkach zawodowych, odcinamy się na ten czas choć częściowo od spraw prywatnych - mówi Jan Banasikowski, doradca ds. HR i analiz lokacyjnych w CBRE

Jednocześnie widać, że jednak polubiliśmy pracę zdalną, bo aż 64 proc. badanych deklaruje, że po powrocie do „normalnej” pracy będzie chciało częściej korzystać z tej możliwości. Najczęściej, chcielibyśmy pracować z domu raz (25 proc.) lub dwa razy (26 proc.) w tygodniu. Zdaniem Grafton Recruitment i Gi Group napawa optymizmem fakt, że pracodawcy radzą sobie z otwartym komunikowaniem pracownikom sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Ponad połowa (53 proc.) badanych deklaruje, że są spokojni o przyszłość, a sytuacja w ich firmie jest stabilna.

- Komunikacja wewnętrzna jest w obecnej sytuacji niezwykle ważnym elementem kultury organizacyjnej - mówi Joanna Wanatowicz. - W wielu firmach przychody spadną, nie uda się zrealizować planów i konieczne będą zmiany. Pracownicy to wiedzą, bo w mediach ekonomiści i specjaliści od gospodarki przekazują negatywne prognozy dotyczące przyszłości rynku pracy. Najgorsze, co mogliby w obecnej sytuacji zrobić pracodawcy, to ukrywać przed pracownikami prawdę. Mówmy o tym otwarcie. Wyjaśniajmy przyczyny. Kiedy sytuacja wróci do normy, taka postawa może skutkować nawet wzrostem zaufania do organizacji. Głęboko wierzę, że tak właśnie się stanie i z tego kryzysu wszyscy wyjdziemy silniejsi - dodaje.

Czy będą wypłacane pensje? Czy utrzymam stanowisko pracy? Czy moja firma przetrwa - to nadal najważniejsze pytania, które zadają sobie pracownicy. Okazuje się, że aż 61 proc. badanych w związku z aktualną sytuacją chciałoby zmienić branżę, w której pracuje (w poprzedniej edycji było to 47 proc.). Tak duża liczba osób deklarujących chęć przebranżowienia może być kolejnym dowodem na rosnącą w społeczeństwie niepewność i niepokój o pracę.