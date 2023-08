Praca w biurze w nowej rzeczywistości. Wkrótce największe wydarzenie rynku nieruchomości

Pandemia i wojna w Ukrainie wstrząsnęła portfelem nieruchomości komercyjnych i wywołała dużą niepewność wśród inwestorów. O tym, jak wygląda dziś sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie, co budzi największe obawy, ale też jakie nowe szanse pojawiły się przed rynkowymi graczami, powiedzą najwięksi inwestorzy, deweloperzy, eksperci z Polski i zagranicy, przedstawiciele banków i instytucji finansujących oraz samorządowcy. 18-19 września 2023 roku spotkają się w Warszawie na konferencji Property Forum.

Wśród wielu ciekawych sesji nie zabraknie tych poświęconych biurom i ich przyszłości.

W poniedziałek 18 września (15.15-16.30) odbędzie się debata "#WhyOffice. Praca w biurze tak, ale według nowych zasad". Uczestnicy dyskusji opowiedzą o rewolucji na rynku pracy, która stała się faktem - hybryda zostanie z nami na zawsze. Porozmawiamy także o „downsizingu” biur - na topie są mniejsze biura, z lepszym adresem, w ciekawszych budynkach. Nie zabraknie również wątku o rynku flex. Eksperci zdradzą także przepis na biuro, w którym w centrum uwagi są pracownik i jego potrzeby. Padnie także odpowiedź na pytanie, czy automatyzacja pracy zagraża biurowcom.

Zrównoważony rozwój to kluczowe zagadnienie rynku nieruchomości komercyjnych

ESG to szerokie pojęcie. Dotyka wszystkich aspektów biznesu. Zrównoważony rozwój to także kluczowe zagadnienie rynku nieruchomości komercyjnych. Uczestnicy debaty "Klimatyczne ambicje. Efektywność przede wszystkim" porozmawiają 18 września (12:00-13:00) o OZE w nieruchomościach - ile to kosztuje i jak przekłada się na oszczędności. Eksperci wskażą także strategie ESG, które mają sens.

O tym, gdzie i na jak długo idziemy z laptopem, a także czy obecny stan to już maksymalna zmian stylu pracy, porozmawiają eksperci we wtorek 19 września (13.30-15.00) podczas debaty „Consumer experience. Te trendy społeczne zmienią rynek nieruchomości".

Także 19 września między 13.30 a 15:00 odbędzie się dyskusja "Rynek pracy po nowemu. Co to oznacza dla branży nieruchomości". Uczestnicy omówią największe trendy nowoczesnego rynku pracy, które dotkną rynek nieruchomości.

