Praca w biurze po pandemii. Co się zmieniło?

Po wielu miesiącach pracy w domach coraz więcej pracowników wraca do biur z szeregiem nowych przyzwyczajeń i oczekiwań. Wszystko odbywa się na nowych, podyktowanych lockdownem zasadach. Biura muszą to uwzględniać. Co dokładnie się zmieniło i jak sprostać wynikającym z tego wyzwaniom?





Otwarta przestrzeń biurowa: plusy i minusy



Czas pracy spędzony w prywatnych, domowych przestrzeniach pomógł nam wszystkim zauważyć nowe potrzeby pracownika XXI wieku. Dostrzeżenie wad i zalet home office znacząco wpływa na projektowanie przestrzeni biurowych.

Praca we wspólnej przestrzeni, w większej grupie ludzi to pomysł z początku XX wieku. Jak wiele innowacji, tak i ta, przypłynęła do nas zza oceanu. Głównym założeniem wprowadzenia takiego modelu umiejscawiania pracowników w firmie, był ukłon w stronę potrzeb komunikacyjnych. Łatwiej się porozumieć przebywając w tym samym (nawet jeśli dużym) pomieszczeniu, niż biegać po korytarzach i pokojach.

Ta zaleta otwartych, wieloosobowych przestrzeni biurowych pozostaje aktualna do dziś, podobnie jak możliwość elastycznego łączenia stanowisk w zespoły, czy możliwość bardziej efektywnego zagospodarowania powierzchni. Jednak lata praktyki pokazują, że nie brak tu także minusów. Do najważniejszych zalicza się problemy z koncentracją, nadmierny hałas czy problemy z doborem optymalnej temperatury w pomieszczeniu. Mimo że mamy nadzieję, że najgorszy czas pandemii już za nami, nie da się jednak ukryć, że dodała ona do tej listy jeszcze kilka zagadnień. Wśród nich prawdopodobnie najważniejsze: troska o bezpieczeństwo pracowników i potrzeba zachowania prywatności. Po wielu miesiącach pracy z domu ludzie wracają do biur z nowymi opiniami i oczekiwaniami. Jak wynika z badań JLL „Shaping Human Experience”, tylko niewiele ponad jedna trzecia pracowników chce ponownie pracować 100% stacjonarnie, z biura.

